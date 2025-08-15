Prima pagină » Știri externe » Politico: Republica Moldova ar putea depăși Ucraina în drumul spre integrarea în UE

Politico: Republica Moldova ar putea depăși Ucraina în drumul spre integrarea în UE

15 aug. 2025
Uniunea Europeană ar putea oferi Republicii Moldova un avans semnificativ în procesul de aderare, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, depășind astfel Ucraina pentru prima dată, potrivit surselor citate de Politico.

Conform scenariului studiat de oficialii UE, țările europene ar vota pentru deschiderea unui prim „grup de negocieri” pentru Republica Moldova – un pas juridic cheie pe calea către aderare – la începutul lunii viitoare, după o reuniune a miniștrilor UE, potrivit a trei diplomați și a unui oficial UE.

O astfel de mișcare ar oferi un impuls electoral puternic președintelui țării, Maia Sandu, al cărei partid face campanie pe o platformă pro-UE și se confruntă cu eforturi susținute din partea Rusiei de a influența votul din septembrie în favoarea Moscovei.

„Trebuie găsită o modalitate de a deschide primul grup”, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan, subliniind că un astfel de pas ar trimite un mesaj clar Kremlinului.

Ucraina ar putea fi nemulțumită de o astfel de decizie

Decuplarea calendarului Republicii Moldova de cel al Ucrainei ar putea provoca nemulțumiri la Kiev, întrucât cele două state au primit undă verde simultan pentru aderare în 2023. În timp ce Chișinăul ar putea obține sprijin unanim la reuniunea Consiliului Afaceri Generale din 1 septembrie, Ucraina se confruntă cu opoziția fermă a Ungariei, condusă de Viktor Orbán.

Pentru a evita deteriorarea relațiilor, oficialii UE iau în considerare măsuri alternative pentru a demonstra sprijinul față de Kiev, precum extinderea accesului Ucrainei la programele Orizont Europa și Erasmus.

Potrivit surselor europene, evoluția situației ar putea depinde și de discuțiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. Un eventual acord ar putea determina ridicarea opoziției Ungariei față de candidatura Ucrainei.

Susținătorii accelerării procesului pentru Moldova afirmă că avansul înainte de alegeri ar mobiliza electoratul pro-european și ar contracara influența Rusiei. Pe de altă parte, diplomați europeni avertizează că menținerea unui parcurs sincronizat cu Ucraina ar evita demoralizarea acesteia, mai ales în contextul negocierilor internaționale privind pacea.

Maia Sandu spune că Rusia încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat miercuri că cele mai mari amenințări la adresa alegerilor parlamentare din 28 septembrie sunt corupția și finanțarea externă ilegală provenită din Rusia.

Declarația vine în contextul în care Republica Moldova desfășoară alegeri parlamentare peste două luni, scrutin care ar putea însemna pierderea majorității parlamentare pentru partidul aflat la guvernare la Chișinău, notează Reuters.

Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie. Riscurile asupra ordinii publice și securității naționale sunt mari și toate instituțiile, dar si toată societatea trebuie să conștientizeze pericolul și să ne protejăm de el”, a spus Maia Sandu.

Declarația a fost făcută de aceasta după ședința Consiliului Suprem de Securitate, unde au fost discutate acțiunile privind combaterea manipulării informaționale și a ingerințelor străine în procesul electoral. Citește mai mult…

Maia Sandu spune că Rusia încearcă să INFLUENȚEZE alegerile din Republica Moldova. Kremlinul neagă acuzațiile

Ucraina a lansat mai multe ATACURI în sudul Rusiei, înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin

