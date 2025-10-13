Polițist din Bruxelles, acuzat de SPIONAJ. Anchetatorii suspectează că ar fi transmis informații Chinei

Un ofițer din cadrul Poliției din Bruxelles a fost arestat joi, 16 octombrie, sub acuzația de spionaj, din cauza legăturilor sale cu persoane de vârf din lumea internațională din Bruxelles.

Unitatea monitorizează zonele din jurul instituțiilor Uniunii Europene din Bruxelles.

Potrivit publicației Politico Europe, se crede că ofițerul „a fost cooptat pentru accesul său la lumea diplomatică internațională din Bruxelles”.

Un purtător de cuvânt al poliției din Bruxelles a confirmat că autoritățile au demarat o anchetă internă, dar nu a furnizat informații suplimentare. O sursă a declarat anterior pentru Politico Europe că acuzațiile au legătură cu China.

Aceeași sursă a menționat că polițiștii cercetează dacă ofițerul a transmis informații și Rusiei. La începutul acestui an, s-a relatat că, între 2021 și 2024, hackeri chinezi au încălcat sistemele de securitate ale statului belgian.

FOTO: Profimedia/Envato

