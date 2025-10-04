Prima pagină » Știri externe » Polonia se pregătește să aprovizioneze trupele NATO cu combustibil în caz de război. Proiectul va costa aproape cinci miliarde de euro

Andrei Văcaru
04 oct. 2025, 12:58, Știri externe
Polonia a anunțat vineri că planul său de a se conecta la o rețea de conducte NATO, concepută pentru a aproviziona trupele cu combustibil în caz de război, va costa 20 de miliarde de zloți (4,7 miliarde de euro).

Ministerul polonez al Apărării şi operatorul polonez de conducte PERN au semnat un acord preliminar pentru a extinde reţeaua naţională de conducte până la conectarea cu sistemul NATO, notează Reuters.

„Vorbim de construirea unor conducte pe o distanţă de 300 de kilometri…vorbim de una dintre cele mai mari investiţii în securitatea statului polonez din ultimii 30 de ani”, a declarat ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk.

Polonia este interesată de mult timp să se lege la Sistemul de conducte din Europa Centrală (CEPS) al NATO, care datează din perioada Războiului Rece şi este este o reţea de conducte care transportă combustibil pentru avioane, benzină, motorină şi nafta în Belgia, Franţa, Germania, Luxemburg şi Ţările de Jos.

Statele NATO, tot mai interesate de asigurarea aprovizionării cu combustibil

Subiectul a devenit unul de importanţă uriașă pentru statele membre NATO de pe flancul estic, după invazia Rusiei din Ucraina şi, mai recent, după incursiunile dronelor rusești pe teritoriul țărilor din Alianța Nord-Atlantică.

NATO a alocat Poloniei 60 de milioane de zloţi pentru a derula acest proiect, care potrivit estimărilor ar urma să aibă nevoie de câţiva ani până la finalizare.

„La nivelul NATO, a fost luată decizia cu privire la faza de planificare şi design a acestei investiţii”, a spus Tomczyk.

Sistemul de conducte din Europa Centrală (CEPS), creat de NATO la sfârşitul anilor 1950, alimentează în prezent cu combustibil şi aeroporturile civile din Amsterdam, Bruxelles, Frankfurt, Luxemburg şi Zurich.

Sursa foto: Shutterstock

