Președintele Portugaliei, António José Seguro, a promulgat oficial „legea Burka” care interzice ascunderea feței în spațiile publice, o măsură care vizează în mod direct purtarea vălului islamic integral, relatează Le Figaro. Șeful statului portughez a subliniat că „fața trebuie considerată un element central al identității și comunicării umane”.

„Chipul trebuie considerat un element central al identității umane și al comunicării”, a explicat António José Seguro într-un comunicat de presă. Fostul lider al Partidului Socialist a recunoscut însă că acesta este un subiect „de mare sensibilitate socială și culturală”.

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Proiectul legislativ a fost adoptat de Parlament, fiind susținut de coaliția guvernamentală de dreapta și de partidul de extremă dreapta Chega, în timp ce partidele de stânga au votat împotrivă. Susținătorii legii argumentează că măsura va garanta siguranța publică, va permite identificarea rapidă a cetățenilor și sprijină egalitatea de gen. Cu toate acestea, de cealaltă parte, organizațiile pentru drepturile omului și criticii legii afirmă că măsura este discriminatorie deoarece încalcă libertatea religioasă și afectează o comunitate musulmană foarte restrânsă din Portugalia, unde numărul femeilor care poartă văl integral este destul de mic.

Persoanele care încalcă noua reglementare și își acoperă fața în public riscă amenzi cuprinse între 150 și 3.000 de euro. De asemenea, legea îi pedepsește drastic și pe cei care obligă o persoană să își acopere fața din motive de gen, religie, vârstă sau origine, faptă care poate atrage o pedeapsă de până la 3 ani de închisoare. Această interdicție este valabilă în toate spațiile publice, inclusiv pe străzi, clădiri guvernamentale, școli și în mijloacele de transport în comun.

Legea permite însă acoperirea feței doar din motive de sănătate, motive profesionale, artistice sau meteorologice, sau în incinta misiunilor diplomatice și a lăcașurilor de cult.

Prin această decizie, Portugalia se alătură altor state europene care au implementat restricții similare privind acoperirea feței, cum ar fi Franța, Belgia, Austria și Țările de Jos.