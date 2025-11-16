Prima pagină » Știri externe » Povestea unui tânăr care la 15 ani a lucrat ca ospătar într-un local, iar 22 de ani mai târziu a cumpărat afacerea

Povestea unui tânăr care la 15 ani a lucrat ca ospătar într-un local, iar 22 de ani mai târziu a cumpărat afacerea

16 nov. 2025, 17:15, Știri externe
Amol Kohli a început să lucreze ca ospătar la un restaurant din zona Philadelphia în anul 2003, când era elev în clasa a X-a, la liceu, din dorința de a câștiga bani de buzunar. El câștiga aproape 5 dolari pe oră și făcea diverse activități, de la gătit, spălat vase, curățenie la mese și servirea înghețatei.

Povestea tânărului care a ajuns din ospătar, patron

După aproape 20 de ani, Kohli a adăugat un nou titlu în CV-ul său: proprietar. Pe data de 22 iulie, grupul lui de investiții, Legacy Brands, a anunțat achiziționarea întregului lanț Friendly’s, care are locații în majoritatea statelor de pe coasta de est a SUA, împreună cu compania-mamă Brix Holdings și alte șase branduri de restaurante, pentru o sumă nedivulgată.

Drumul lui Kohli către această realizare a început încă din timpul studenției la Universitatea Drexel, unde a studiat finanțe și marketing. În vacanțele sale de vară a lucrat și 5-6 zile pe săptămână la Friendly’s, unde a învățat aspecte financiare și operaționale ale afacerii.

„Am învățat despre asigurări, salarii, costuri alimentare și multe altele”.

După ce a terminat universitatea în 2011, Kohli a ales să accepte un post de manager regional la Friendly’s, în loc să urmeze o carieră în finanțe. Peste câțiva ani, a preluat o franciză aflată în pragul închiderii, a investit aproximativ 250.000 de dolari prin economii personale, credite și sprijin financiar din partea prietenilor și partenerilor de afaceri.

„Așa a început cariera mea în franciză. Și de acolo nu m-am mai oprit”, a spus Kohli, care a ajuns să dețină 31 de locații Friendly’s înainte de a cumpăra întreaga marcă.

Provocările pe care le-a întâmpinat

Drumul său către conducerea Brix Holdings a fost influențat de dificultățile financiare ale Friendly’s în timpul pandemiei de COVID-19. În noiembrie 2020, compania a depus cerere pentru protecție împotriva falimentului conform Capitolului 11 și a fost achiziționată de Brix Holdings în 2021 pentru mai puțin de două milioane de dolari.

Astăzi, Kohli este proprietarul, dar nu și operatorul celor peste 60 de locații Friendlys din SUA. În plus, compania sa deține și alte branduri, precum Clean Juice, Orange Leaf, Red Mango, Smoothie Factory + Kitchen, Souper Salad și Humble Donut Co., însumând peste 250 de locații.

