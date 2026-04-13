Premieră absolută. Una dintre cele mai temute armate din lume va fi condusă de o femeie

Susan Doyle. Foto: australiandefence.com
Una dintre cele mai puternice armate din lume va fi condusă, în premieră, de o femeie. Astfel, armata australiană va avea în fruntea sa o femeie cu o carieră militară de peste 40 de ani, remarcabilă, dovedită în Afanistan și Orientul Mijlociu. Susan Doyle va prelua conducerea peste câteva luni.
Pentru prima dată în istorie sa de 125 de ani, Australia numește o femeie în fruntea armatei, relatează Al Jazeera.

Coyle, eminenta femeie-militar de la antipozi

Generalul locotenent Susan Coyle a fost numit șef al armatei, informează autoritățile de la Canberra. Femeia în vârstă de 55 de ani va ocupa funcția din luna iulie, a anunțat guvernul australian, luni, prin intermediul unui comunicat. Susan Coyle îl va înlocui pe Simon Stuart, care a preluat funcția în iulie 2022.

Lider militar pe fronturile din Afganistan și Orientul Mijlociu

Coyle a deținut mai multe funcții de comandă de nivel înalt de-a lungul carierei sale militare de aproape 40 de ani, inclusiv în timpul operațiunilor din Afganistan și Orientul Mijlociu.
Numirea ei are loc în contextul în care armata australiană încearcă să crească numărul de femei din rândurile sale. Femeile reprezintă aproximativ 21% din forțele de apărare australiene și ocupă 18,5% din pozițiile de conducere superioare.
Un alt motiv al numirii lui Doyle vine din controversele care afectează armata Australiei. Aceasta se confruntă cu un val de acuzații de hărțuire sexuală și discriminare și încearcă să-și redreseze imaginea. Nu în cele din urmă, armata Australiei trece printr-o transformare radicală, care include dotarea cu echipamente de luptă de ultimă generație.
