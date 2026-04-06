Cum s-ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști

Războiul din Ucraina a intrat în cel de-al cincelea an, iar conflictul mocnit din Orientul Mijlociu a izbucnit în data de 28 februarie 2026. Sunt tensiuni crescânde și între Pakistan și Afganistan, China trage cu ochiul către Taiwan, iar spectrul unei escaladări nedorite, în care să fie „prinse” din ce în ce mai multe țări, ridică și o întrebare esențială. Suntem pregătiți pentru ceea ce e mai rău?

În Europa, țările au început să ia măsuri pentru a nu fi „descoperite” în eventualitatea unui scenariu militar complicat, iar unele dintre decizii ale autorităților au stîrnit deja controverse aprinse. În Germania, de exemplu, bărbații cu vârste între 18 și 46 de ani nu mai pot lipsi din țară mai mult de trei luni fără a avea aprobarea autorității militare.

Măsura controversată

Această măsură se aplică indiferent de scopul deplasării, fie că este vorba despre studii în străinătate, muncă sau călătorii personale.

Dar totul trebuie analizat în perspectivă. Condițiile actuale – riscul unui conflict major a crescut din ce în ce mai mult – impun o reconsiderare atentă a modalităților de apărare, iar fiecare țară acționează în consecință.

Primii pași către un serviciu militar obligatoriu?

Autoritățile militare din Germania au încercat să explice că această modificare ține de măsurile care trebuie luate în ceea ce privește evidența populației în cazul unui conflict.

Scopul principal al al acestei măsuri ar fi unul care ține de evidența persoanelor apte pentru serviciul militar.

În eventualitatea izbucnirii unui conflict

De altfel, Germania a decis că trebuie implementat un serviciu militar voluntar la nivel național – mai multe detalii AICI. Din anul 2027, 300.000 de germani vor efectua o examinare medicală obligatorie.

Vor fi deschise 24 de centre de selecție pentru examenul medical, iar Boris Pistorius, ministrul Apărării din Germania a precizat că dorește să crească numărul de soldați de la 184.000 la 270.000 până în 2035.

La nivel european nu este exclusă reintroducerea serviciului militar obligatoriu, iar România – stat membru NATO cu războila graniță – nu poate rămâne în afara acestei „ecuații” complicate.

România a suspendat serviciul militar obligatoriu

În perioada comunistă, dar și după Revoluția din 1989, serviciul militar a fost obligatoriu pentru toți bărbații care împlineau 18 ani. Excepție celor care aveau probleme medicale.

România a suspendat pe timp de pace serviciul militar obligatoriucîncepând cu data de 1 ianuarie 2007, prin Legea 395/16 decembrie 2005

Astfel, cu acea dată, s-a trecut la un serviciu militar pe bază de voluntariat.

Această lege a fost considerată etapă esențială în modernizarea și adaptarea Armatei României la standardele NATO.

La cel moment, România a pus bazele unei armate de profesioniști. Ultimele încorporări au avut loc în anul 2006. Trebuie specificat, însă, că serviciul militar nu a fost desființat, din punct de vedere constituțional, ci doar suspendat.

În consecință, în caz de mobilizare sau război, serviciul militar poate fi reintrodus în România.

De ce a fost suspendat serviciul militar obligatoriu în România Decizia de supendare a serviciului militar obligatoriu în România – pe timp de pace – s-a bazat pe mai multe argumente. Prin trecerea la o armată profesionistă s-a luat în calcul apariția unei armate a României care să se bazeze exclusiv pe militari angajați (profesioniști).

s-a luat în calcul apariția unei armate a României care să se bazeze exclusiv pe militari angajați (profesioniști). S-a pornit de la premisa că militarii profesioniști sunt capabili să folosescă tehnica militară modernă și complexă.

Recruții care satisfăceau stagiul militar obligatoriu nu aveau o pregătire avansată, iar timpul de pregătire era scurt.

Pe de altă parte, costurile erau foarte mari în perioada în care serviciul militar era obligatoriu – număr mare de recruți, cazare, masă, echipament, instruire, sistemulera ineficient din punct de vedere financiat.

număr mare de recruți, cazare, masă, echipament, instruire, sistemulera ineficient din punct de vedere financiat. După ce România a aderat la NATO, era nevoie de o armată flexibilă, mobilă și capabilă să intervină rapid.

flexibilă, mobilă și capabilă să intervină rapid. După încheierea Războiului Rece, au scăzut riscurile unor războaie convenționale. Astfel, o „armată de masă” nu mai era necesară. Nu în ultimul rând, specialiștii spun că militarii profesioniști sunt mult mai motivați și mai bine antrenați decât recruții încorporați anterior. De altfel, în cele mai multe dintre cazuri, recruții nici nu își doreau stagiul militar. România în epoca „Nicolae Ceaușescu”

Nicolae Ceaușescu a devenit președinte al Republicii Socialiste România în anul 1974. Și până atunci condusese condusese țara, din 11 iulie 1965, dar din funcția de secretar general al Partidului Comunist Român (PCR). În anul 1968, armatele din Pactul/Tratatul de la Varșovia (înființat în anul 1955 ca replică la NATO), conduse de URSS, au invadat Cehoslovacia. România făcea parte din acest Tratat, dar nu s-a alăturat invaziei. Acesta a fost momentul în care a prins „viață” doctrina „războiului întregului popor pentru apărarea patriei”. Serviciul militar obligatoriu pentru toți cetăţenii români, indiferent de sex, a fost impus prin Legea 14/1972 privind organizarea apărării naţionale a Republicii Socialiste România. Cum putea fi executat stagiul militar obligatoriu în România comunistă Astfel, existau mai multe „forme” prin care tinerii puteau satisface stagiul militar obligatoriu. Militari în termen;

Militari cu termen redus;

Elevi în şcoli militare sau în instituţii militare de învăţământ superior;

Rezervişti concentraţi sau mobilizaţi. Studenţii instituţiilor de învăţământ superior stabiliţi prin hotărâre a Consiliului de Miniştri puteau îndeplini serviciul militar şi prin executarea pregătirii militare pe timpul studiilor. Perioada era urmată de convocări sau cursuri în unităţi sau instituţii militare de învăţământ. Cât dura serviciul militar obligatoriu Tinerii care fuseseră deja recrutați – ceea ce se întâmpla încă din ultimul an de liceu, în cele mai multe dintre cazuri – erau ulterior încorporați și repartizați la diferite „arme”. Perioadele în care își satisfăceau stagiul militar erau diferite. 1 an și 4 luni (16 luni) – pentru tinerii cu studii superioare – termen redu – sau pentru anumite specializări terestre.

– pentru tinerii cu studii superioare – termen redu – sau pentru anumite specializări terestre. 1 an și 6 luni (18 luni) – aceasta era durata standard a stagiului militar obligatoriu pentru tinerii încorporați în forțele terestre și aviația militară a României.

– aceasta era durata standard a stagiului militar obligatoriu pentru tinerii încorporați în forțele terestre și aviația militară a României. 2 ani (24 luni) – pentru cei încorporați la Marina Militară și la alte trupe speciale ale României. Din păcate, în timpul regimului comunist și mai ales către sfârșitul perioadei comuniste a României, tinerii încorporați aveau parte de o surpriză neplăcută. Instruirea militară trecea în plan secund. „Partidul” avea o cu totul altă viziune în ceea ce privește stagiul militar. La „modă” erau muncile agricole și munca pe șantierele patriei comuniste, inclusiv la Canalul Dunăre-Marea Neagră sau Casa Poporului. Nu era de mirare că ideea de a „face armata” se transformase într-un adevărat coșmar, atât pentru tinerii încorporați, cât și pentru familiile acestora. Acum, Forțele Armate Române sunt formate din trei categorii de arme: Forțele Terestre

Forțele Aeriene

Forțele Navale Forțele Armate Române se află sub comanda Statului Major al Apărării, direct subordonat Ministerului Apărării Naționale. Pe timp de război, președintele României este comandatul suprem al Forțelor Armate.

