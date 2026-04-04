O decizie din Germania, adoptată de autorități anul trecut, începe abia acum să producă reacții și proteste puternice. Astfel, bărbații germani cu vârste între 18 și 46 de ani nu pot lipsi din țară pentru mai mult de trei luni fără aprobarea autorității militare.

Așadar, este o modificare recentă a legislației privind recrutarea în Germania, intrată în vigoare la începutul acestui an, care introduce o obligație puțin observată până acum, potrivit Deutsche Welle.

Această decizie a fost adusă, recent, în atenția publicului de către publicația germană Frankfurter Rundschau, într-un context tensionat în care societatea germană dezbate intens posibilitatea reintroducerii serviciului militar obligatoriu, scrie Mediafax.

Măsura a generat numeroase proteste

Aceată măsură controversată, în ceea ce privește libertatea de mișcare, a stârnit revoltă, proteste și reacții critice, modificarea legislativă trecând neobservată.

Potrivit noilor reguli, orice bărbat german din intervalul de vârstă menționat trebuie să solicite un permis de la centrul de carieră al Bundeswehr, înainte de a părăsi țara pentru o perioadă mai lungă de trei luni.

Măsura se aplică indiferent de scopul deplasării, fie că este vorba despre studii în străinătate, muncă sau călătorii personale, inclusiv excursii de tip „backpacking”.

Dar legea prevede și o obligație pentru autorități: cererile de permis trebuie să fie aprobate. Cu toate acestea, însă, introducerea acestei proceduri ridică semne de întrebare legate de libertatea de mișcare și de eventualele consecințe în situații de criză.

La rândul lor, autoritățile militare spun că această modificare ține de evidența populației. Un purtător de cuvânt al Bundeswehr a explicat că scopul principal al măsurii este unul de evidență: în eventualitatea izbucnirii unui conflict, armata germană trebuie să știe câți cetățeni apți de serviciu militar se află în afara țării pe termen lung.

Totuși, Ministerul Apărării al Germaniei a recunoscut impactul „profund” al modificărilor și a anunțat că lucrează la elaborarea unor reguli care să prevadă excepții de la obligația obținerii permisului.

Reglementare cu incertitudini

Deocamdată, autoritățile nu au clarificat ce sancțiuni riscă bărbații care părăsesc Germania pentru perioade mai lungi de trei luni, fără aprobarea necesară, iar acest fapt amplifică incertitudine în jurul noii reglementări.

Această măsură vine într-un context în care Germania își reevaluează politicile de apărare și capacitatea de mobilizare, pe fondul schimbărilor geopolitice din Europa și al presiunilor privind consolidarea securității naționale.

Ce este Bundeswehr

Bundeswehr reprezintă totalitatea forțelor armate ale Germaniei și funcționează sub control civil, fiind coordonată de Ministerul Apărării al Germaniei.

După reunificarea Germaniei din 1990, Bundeswehr a integrat și structurile militare din fosta Germanie de Est, iar acum este armata unei Germanii unite.

