Scandal național în Germania, în urma unei decizii controversate. Bărbații nu au voie să lipsească mai mult de 3 luni din țară fără aprobare militară
O decizie din Germania, adoptată de autorități anul trecut, începe abia acum să producă reacții și proteste puternice. Astfel, bărbații germani cu vârste între 18 și 46 de ani nu pot lipsi din țară pentru mai mult de trei luni fără aprobarea autorității militare.

Așadar, este o modificare recentă a legislației privind recrutarea în Germania, intrată în vigoare la începutul acestui an, care introduce o obligație puțin observată până acum, potrivit Deutsche Welle.

Această decizie a fost adusă, recent, în atenția publicului de către publicația germană Frankfurter Rundschau, într-un context tensionat în care societatea germană dezbate intens posibilitatea reintroducerii serviciului militar obligatoriu, scrie Mediafax.

Măsura a generat numeroase proteste

Aceată măsură controversată, în ceea ce privește libertatea de mișcare, a stârnit revoltă, proteste și reacții critice, modificarea legislativă trecând neobservată.

Potrivit noilor reguli, orice bărbat german din intervalul de vârstă menționat trebuie să solicite un permis de la centrul de carieră al Bundeswehr, înainte de a părăsi țara  pentru o perioadă mai lungă de trei luni.

Măsura se aplică indiferent de scopul deplasării, fie că este vorba despre studii în străinătate, muncă sau călătorii personale, inclusiv excursii de tip „backpacking”.

Dar legea prevede și o obligație pentru autorități: cererile de permis trebuie să fie aprobate. Cu toate acestea, însă, introducerea acestei proceduri ridică semne de întrebare legate de libertatea de mișcare și de eventualele consecințe în situații de criză.

La rândul lor, autoritățile militare spun că această modificare ține de evidența populației. Un purtător de cuvânt al Bundeswehr a explicat că scopul principal al măsurii este unul de evidență: în eventualitatea izbucnirii unui conflict, armata germană trebuie să știe câți cetățeni apți de serviciu militar se află în afara țării pe termen lung.

Totuși, Ministerul Apărării al Germaniei a recunoscut impactul „profund” al modificărilor și a anunțat că lucrează la elaborarea unor reguli care să prevadă excepții de la obligația obținerii permisului.

Reglementare cu incertitudini

Deocamdată, autoritățile nu au clarificat ce sancțiuni riscă bărbații care părăsesc Germania pentru perioade mai lungi de trei luni, fără aprobarea necesară, iar acest fapt amplifică incertitudine în jurul noii reglementări.

Această măsură vine într-un context în care Germania își reevaluează politicile de apărare și capacitatea de mobilizare, pe fondul schimbărilor geopolitice din Europa și al presiunilor privind consolidarea securității naționale.

Ce este Bundeswehr

Bundeswehr reprezintă totalitatea forțelor armate ale Germaniei și funcționează sub control civil, fiind coordonată de Ministerul Apărării al Germaniei.

După reunificarea Germaniei din 1990, Bundeswehr a integrat și structurile militare din fosta Germanie de Est, iar acum este armata unei Germanii unite.

Autorul mai recomandă:

Țara din Europa unde se dau amenzi mari pentru grătar. Ce trebuie să știe românii

România, tot mai importantă pentru operațiunile SUA. Ce indică desfășurarea super-elicopterelor Apache în țara noastră

Fostul emisar al lui Trump pentru Ucraina, generalul Kellogg, vrea o nouă alianță militară care să includă și Kievul. „NATO se dovedește a fi lașă”

Atac cu explozibili într-un tren cu 180 de pasageri la bord. Sunt cel putin 12 răniți. Suspectul, blocat de pasageri în toaleta vagonului

ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
TRANSPORT Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
TURISM Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
20:38
Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
