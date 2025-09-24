PREMIERĂ medicală: Specialiștii au reușit să trateze cu succes una dintre cele mai grave boli genetice, care afectează sute de mii de oameni

Boala Huntington, una dintre cele mai grave boli genetice, a fost tratată cu succes pentru prima dată în istorie, transmite o echipă de medici.

Potrivit BBC, boala Huntington, o afecțiune genetică ce seamănă cu o combinație de demență, Parkinson și boala de neuron motor, ar putea avea acum un tratament.

Profesorul Sarah Tabrizi, una dintre membrele echipei de cercetători care a reușit să trateze această afecțiune gravă a explicat că noul tratament încetinește foarte mult afectarea sistemului nervos provocată de boală, în cazul a 75% dintre pacienții implicați în studiu. Acest lucru înseamnă că declinul neurologic cu care pacienții se confruntă într-un an de la diagnostic apare mult mai târziu după acest nou tratament, ceea de le-ar permite pacienților „decenii de viață de bună calitate”, a declarat, în lacrimi, cercetătoarea.

Noul tratament este un tip de terapie genică administrată în timpul unei intervenții chirurgicale cerebrale delicate, care durează între 12 și 18 ore, arată sursa citată.

Ce este boala Huntington

Boala Huntington, cunoscută și sub denumirea de „Coreea Huntington”, este o afecțiune neurodegenerativă ereditară care afectează celulele nervoase din creier, ducând la deteriorarea progresivă a acestora. Simptomele apar de obicei la vârsta adultă, între 30 și 40 de ani, dar pot debuta și mai devreme. Boala se manifestă prin tulburări fizice (mișcări necontrolate, dificultăți de coordonare), cognitive (probleme de memorie, dificultăți de concentrare). dar și probleme de tip psihiatric.

Primele simptome ale bolii Huntington tind să apară la 30 sau 40 de ani și sunt, în mod normal, fatale în decurs de două decenii.

Profesorul Tabrizi, directorul Centrului pentru bosls Huntington din cadrul University College London, a descris rezultatele ca fiind „spectaculoase”.

„Nici în cele mai îndrăznețe vise ale noastre nu ne-am fi așteptat la o încetinire cu 75% a progresiei clinice”, a spus ea.

Niciunul dintre pacienții care au fost tratați nu a fost identificat în prezentarea studiului, dar unul dintre ei a fost pensionat pe caz de boală și s-a întors la muncă după acest tratament. Alți pacienți incluși în studiu încă merg, în ciuda faptului că, în mod normal, s-ar afla în scaun cu rotile în această fază.

Cel mai probabil, însă, tratamentul este unul foarte scump, atrage atenția BBC. Cu toate acestea, acest nou tratament reprezintă o adevărată speranță pentru pacienții diagnosticați cu această maladie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Comisia Europeană a aprobat medicamentul injectabil dezvoltat de Gilead pentru prevenirea infecției cu HIV

„Durerea care anunță moartea”: Profesorul Horațiu Moldovan explică semnele infarctului miocardic

Sursa foto: Shutterstock