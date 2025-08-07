Prima pagină » Știri externe » Premierul Cambodgiei l-a nominalizat pe TRUMP la Premiul Nobel pentru Pace/ Intervenția președintelui SUA „a fost vitală” în evitarea conflictului

07 aug. 2025, 21:02, Știri externe
Premierul Cambodgiei, Hun Manet, a anunțat, joi, că l-a nominalizat pe Donald Trump, președintele SUA, la Premiul Nobel pentru Pace, lăudându-i capacitățile „extraordinare” de lider, în ceea ce privește oprirea conflictului dintre Phnom Penh și Bangkok.

Hun Manet a transmis mesajul pe rețelele sale de socializare, alături de o scrisoare trimisă Comitetului Nobel norvegian, salutând intervenția lui Trump ca exemplu al „realizărilor sale excepționale în oprirea tensiunilor în unele dintre cele mai volatile regiuni ale lumii”.

„Această intervenție oportună, care a evitat un potențial conflict devastator, a fost vitală în prevenirea unor pierderi de vieți omenești și a deschis calea către restabilirea păcii”, a transmis premierul cambodgian.

Cambodgia și Thailanda au convenit, joi, să se asigură că tensiunile regionale nu vor mai escalada, permițând prezența observatorilor ASEAN, conform agenției de presă Reuters.

Trump a intervenit pentru a opri conflictul dintre Cambodgia și Thailanda

Conflictul dintre cele două state, desfășurat în luna iulie, s-a soldat cu 43 de persoane ucise și peste 300.000 de persoane strămutate. Cambodgia și Thailanda au convenit, săptămâna trecută, asupra unui acord de „încetare imediată și necondiționată a focului” în urma discuțiilor de pace care au avut loc în Malaysia.

Discuțiile au avut loc după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut ambelor națiuni să convină asupra unui acord de încetare a focului ca o condiție prealabilă pentru discuțiile comerciale privind taxele vamale cu Washingtonul.  Trump a declarat că a vorbit cu liderii ambelor țări, avertizând că SUA nu vor negocia un acord comercial cu niciuna dintre părți până când luptele nu se vor opri.

Vicepremierul cambodgian a anunțat, săptămâna trecută, planul de nominalizare a președintelui Trump la Premiul Nobel pentru Pace.

