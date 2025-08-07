Prima pagină » Știri externe » Președintele Braziliei nu își propune să discute cu Trump despre TAXELE vamale/ „Nu există încă o coordonare în cadrul BRICS, dar va exista”

07 aug. 2025, 19:40, Știri externe
Președintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat că nu își propune să discute cu președintele SUA, Donald Trump, în contextul în care noile tarife de 50% au intrat în vigoare, miercuri.

„În ziua în care intuiția mea îmi va spune că Trump este gata să vorbească, nu voi ezita să-l sun. Dar astăzi, intuiția mea spune că nu vrea să vorbească. Nu mă voi umili”, a declarat Lula.

Brazilia nu ar avea de gând să anunțe tarife reciproce și Guvernul nu își propune să renunțe la discuțiile la nivel de Cabinet, dar Lula nu dorește să poarte o discuție cu Donald Trump.

Președintele brazilian a afirmat că nu există tensiuni între el și Donald Trump, dar a remarcat o atitudine nepotrivită a președintelui american, cu ocazia vizitelor liderilor mondiali la Casa Albă.

Președintele Braziliei critică atitudinea lui Trump

„Ceea ce a făcut cu Zelenski a fost o umilință. Nu este normal. Un președinte nu poate umili un alt președinte. Eu respect pe toată lumea și cer respect”, a afirmat Lula.

Președintele Braziliei a dezvăluit că miniștrii săi încearcă să deschidă discuții cu omologii americani și că Guvernul se concentrează pe politica internă pentru a amortiza impactul economic al tarifelor americane. Lula a refuzat să ofere detalii suplimentare privind măsurile de susținere a companiilor braziliene.

Lula intenționează să-i contacteze pe liderii grupului BRICS pentru a discuta posibilitatea unui răspuns comun la tarifele americane, potrivit cotidianului The Japan Times.

„Nu există încă o coordonare în cadrul BRICS, dar va exista. Care este puterea de negociere a unei țări mici cu Statele Unite? Niciuna”, a avertizat Lula.

