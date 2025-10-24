Donald Trump a anunțat că a încheiat toate negocierile cu Canada. Au un comportament scandalos

Donald Trump a anunțat că a încheiat toate negocierile comerciale cu Canada, în urma a ceea ce el a numit o reclamă frauduloasă în care fostul președinte Ronald Reagan vorbea neagtiv despre tarife. Astfel el a răspuns campaniei împotriva creșterii acestor tarife navale.

Relațiile dintre Statele Unite și Canada sunt din nou la un nivel minim istoric. În seara zilei de joi, 23 octombrie, președintele american Donald Trump a decis să întrerupă imediat negocierile comerciale cu vecinul său, invocând o campanie publicitară canadiană care se opunea creșterii tarifelor vamale dintre cele două țări.

Donald Trump a anunțat încheierea negocierilor cu Canada

„Având în vedere comportamentul lor scandalos, TOATE NEGOCIERILE COMERCIALE CU CANADA SUNT ÎNCHEIATE PRIN PREZENTA ”, a postat el pe rețeaua sa de socializare Truth.

Republicanul a acuzat autoritățile canadiene că au folosit greșit cuvintele predecesorului său, Ronald Reagan (1981-1988). „Fundația Ronald Reagan tocmai a anunțat că Canada a folosit în mod fraudulos o reclamă, care este FALSĂ, în care Ronald Reagan vorbește negativ despre tarife ”, relatează Donald Trump în mesajul său.

El se referă la campania publicitară finanțată de provincia canadiană Ontario, în valoare de aproximativ 75 de milioane de dolari, pentru a convinge alegătorii republicani americani, potrivit mai multor publicații media. Însă acuză autoritățile canadiene că „au acționat în acest fel exclusiv pentru a influența decizia Curții Supreme a Statelor Unite și a altor instanțe ”, în fața cărora este contestată legalitatea decretelor președintelui american care au declanșat aceste creșteri tarifare.

Trump a folosit tarifele ca pârghie asupra multor țări din întreaga lume

Războiul comercial dus de Donald Trump a dus la creșterea tarifelor americane la cele mai ridicate niveluri din anii 1930, el a amenințat regulat cu impunerea de taxe suplimentare, stârnind îngrijorarea întreprinderilor și economiștilor.

Premierul canadian Mark Carney a declarat joi reporterilor că Canada nu va permite accesul nedrept al SUA pe piețele sale dacă negocierile privind diverse acorduri comerciale cu Washingtonul eșuează.

