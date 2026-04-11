„În vremuri tulburi, alegerea stabilităţii şi a unui leadership dovedit contează mai mult ca niciodată”, a adăugat el.

„Îl susţin pe Viktor Orban duminica aceasta. El a luptat întotdeauna pentru o Europă mai puternică, una construită pe pace, naţiuni suverane, state membre suverane şi competitivitate”, a scris Babis sâmbătă pe X.

Andrej Babis, un om de afaceri miliardar, s-a transformat dintr-un politician liberal pro-UE într-un aliat apropiat al lui Orban în cadrul grupului lor „Patrioţii pentru Europa” din Parlamentul European.

De când a revenit la putere anul trecut, după o perioadă petrecută în opoziţie, Republica Cehă şi-a redus drastic ajutorul acordat Ucrainei şi a refuzat să participe la împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de UE pentru Kiev.

Poziţia Cehiei faţă de Rusia a rămas, totuşi, mai moderată decât cea a Ungariei şi Slovaciei.

Cabinetul lui Babis, care include un partid de extremă dreapta anti-NATO, încearcă să inverseze politicile de reducere a poluării ale UE şi pregăteşte legislaţie pentru a reforma mass-media publică şi a supune organizaţiile neguvernamentale unui control mai strict.

Oponenţii spun că planurile sunt inspirate de reformele maghiare şi slovace care subminează standardele democratice.

