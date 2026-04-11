Premierul ceh își exprimă susținerea pentru Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Ce spune Babis despre scrutin

Prim-ministrul populist ceh Andrej Babis l-a susţinut sâmbătă pe liderul maghiar Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare de duminică. El spune că acesta este cea mai bună alegere pentru interesele Ungariei şi pentru stabilitate în aceste vremuri tulburi, scrie Reuters.

Sondajele de opinie indică faptul că Orban, un naţionalist care s-a ciocnit în repetate rânduri cu Bruxelles-ul şi menţine relaţii prietenoase cu Kremlinul, ar putea fi înlăturat după 16 ani de fostul său aliat, devenit lider al opoziţiei, Peter Magyar.

„Îl susțin pe Viktor Orban”

„Îl susţin pe Viktor Orban duminica aceasta. El a luptat întotdeauna pentru o Europă mai puternică, una construită pe pace, naţiuni suverane, state membre suverane şi competitivitate”, a scris Babis sâmbătă pe X.

„În vremuri tulburi, alegerea stabilităţii şi a unui leadership dovedit contează mai mult ca niciodată”, a adăugat el.

Andrej Babis, un om de afaceri miliardar, s-a transformat dintr-un politician liberal pro-UE într-un aliat apropiat al lui Orban în cadrul grupului lor „Patrioţii pentru Europa” din Parlamentul European.

De când a revenit la putere anul trecut, după o perioadă petrecută în opoziţie, Republica Cehă şi-a redus drastic ajutorul acordat Ucrainei şi a refuzat să participe la împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de UE pentru Kiev.

Poziţia Cehiei faţă de Rusia a rămas, totuşi, mai moderată decât cea a Ungariei şi Slovaciei.

Cabinetul lui Babis, care include un partid de extremă dreapta anti-NATO, încearcă să inverseze politicile de reducere a poluării ale UE şi pregăteşte legislaţie pentru a reforma mass-media publică şi a supune organizaţiile neguvernamentale unui control mai strict.

Oponenţii spun că planurile sunt inspirate de reformele maghiare şi slovace care subminează standardele democratice.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Alegeri cu miză uriașă în Ungaria, Putin strânge din dinți. Atlantic Council: „Căderea guvernului Orbán l-ar lăsa fără cel mai important aliat din UE”

Orbán conduce Ungaria din 2010, dar pierde în sondaje tot de atâta vreme. Cum arată ultimele cifre pentru votul de duminică

FLASH NEWS Cum arată Ungaria cu o zi înainte de vot. Orban se pregătește pentru „cea mai serioasă provocare“ din ultimii 16 ani
15:18
Cum arată Ungaria cu o zi înainte de vot. Orban se pregătește pentru „cea mai serioasă provocare“ din ultimii 16 ani
FLASH NEWS Somalia, noul front al grupării Statul Islamic. Ce dezastre a provocat în regiunile din nordul-estul țării
13:25
Somalia, noul front al grupării Statul Islamic. Ce dezastre a provocat în regiunile din nordul-estul țării
CONTROVERSĂ Motivul halucinant pentru care Iranul nu poate redeschide Strâmtoarea Ormuz
13:04
Motivul halucinant pentru care Iranul nu poate redeschide Strâmtoarea Ormuz
SCANDAL Dezvăluire bombă în America. Jimmy Kimmel difuzează o fotografie cu Melania Trump și Jeffrey Epstein, după ce Prima Doamnă a negat orice legătură
12:48
Dezvăluire bombă în America. Jimmy Kimmel difuzează o fotografie cu Melania Trump și Jeffrey Epstein, după ce Prima Doamnă a negat orice legătură
FLASH NEWS Care sunt principalele subiecte de discuție în cadrul negocierilor dintre SUA și Iran din Pakistan
12:25
Care sunt principalele subiecte de discuție în cadrul negocierilor dintre SUA și Iran din Pakistan
LIVE 🚨 Război Orient: Delegația SUA, condusă de JD Vance, a sosit la Islamabad pentru a negocia cu Iranul. Discuții Israel-Liban la Washington
11:40
🚨 Război Orient: Delegația SUA, condusă de JD Vance, a sosit la Islamabad pentru a negocia cu Iranul. Discuții Israel-Liban la Washington
Mediafax
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Adevarul
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Mediafax
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Click
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
Digi24
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în Ungaria, este controversat chiar și printre susținătorii săi
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Din culisele negocierilor pentru intrarea României în Primul Război Mondial
FLASH NEWS Pană de curent programată în București și Ilfov. Cine rămâne fără energie electrică și pentru cât timp
15:38
Pană de curent programată în București și Ilfov. Cine rămâne fără energie electrică și pentru cât timp
VIDEO George Simion, mesaj pentru români, cu ocazia Sărbătorilor Pascale: „Dacă vom avea pace, ține doar de noi”
15:22
George Simion, mesaj pentru români, cu ocazia Sărbătorilor Pascale: „Dacă vom avea pace, ține doar de noi”
INEDIT Cea mai înaltă clădire din lume, aproape gata. După 18 ani de așteptare, acesta va fi inaugurat în Chinagurat
15:15
Cea mai înaltă clădire din lume, aproape gata. După 18 ani de așteptare, acesta va fi inaugurat în Chinagurat
CONTROVERSĂ Românii sunt revoltați din cauza prețurilor la ardei, ceapă și castraveți în Sâmbăta Mare
14:54
Românii sunt revoltați din cauza prețurilor la ardei, ceapă și castraveți în Sâmbăta Mare
FLASH NEWS Șoferii STB care conduc noile troleibuze, testați înainte de fiecare cursă. Ce condiție trebuie să îndeplinească
14:35
Șoferii STB care conduc noile troleibuze, testați înainte de fiecare cursă. Ce condiție trebuie să îndeplinească

Cele mai noi

Trimite acest link pe