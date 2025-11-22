Premierul Israelului acuză Hamas de încălcarea armistițiului: Ca răspuns, am eliminat cinci lideri teroriști

Benjamin Netanyahu a acuzat gruparea teroristă Hamas pentru încălcarea armistițiului.

Premierul israelian susține că gruparea a trimis un luptător să atace soldați IDF staționați pe un teritoriu aflat sub ocupație israeliană.

„Ca răspuns, Israel a eliminat cinci lideri teroriști Hamas”, a transmis Biroul Prim-ministrului Israelului pe platforma X.

„Israel a respectat în totalitate armistițiul, Hamas nu a făcut-o”, s-a plâns premierul, care acuză Hamas pentru că a continuat să conducă operațiuni împotriva trupelor israeliene din Gaza.

Forțele IDF au efectuat atacuri cu drone de mare precizie în vestul orașului Gaza, lângă Joncțiunea Abbas, omorându-l pe comandantul senior al aripii militare Hamas, Alaa al Haleedi. Au fost uciși copiii acestuia, precum și apropiații.

În urma punerii în aplicare a acordului de pace cu 21 de puncte, Hamas s-a angajat să returneze osemintele ostaticilor decedați, să înceapă procesul de dezarmare și demilitarizare a Fâșiei Gaza.

Sursa Foto: Profimedia

