Prima pagină » Știri externe » Premierul Israelului acuză Hamas de încălcarea armistițiului: Ca răspuns, am eliminat cinci lideri teroriști

Premierul Israelului acuză Hamas de încălcarea armistițiului: Ca răspuns, am eliminat cinci lideri teroriști

22 nov. 2025, 22:20, Știri externe
Premierul Israelului acuză Hamas de încălcarea armistițiului: Ca răspuns, am eliminat cinci lideri teroriști

Benjamin Netanyahu a acuzat gruparea teroristă Hamas pentru încălcarea armistițiului.

Premierul israelian susține că gruparea a trimis un luptător să atace soldați IDF staționați pe un teritoriu aflat sub ocupație israeliană.

„Ca răspuns, Israel a eliminat cinci lideri teroriști Hamas”, a transmis  Biroul Prim-ministrului Israelului pe platforma X. 

„Israel a respectat în totalitate armistițiul, Hamas nu a  făcut-o”, s-a plâns premierul, care acuză Hamas pentru că a continuat să conducă operațiuni împotriva trupelor israeliene din Gaza.

Forțele IDF au efectuat atacuri cu drone de mare precizie în vestul orașului Gaza, lângă Joncțiunea Abbas, omorându-l pe comandantul senior al aripii militare Hamas, Alaa al Haleedi. Au fost uciși copiii acestuia, precum și apropiații.

În urma punerii în aplicare a acordului de pace cu 21 de puncte, Hamas  s-a angajat să returneze osemintele ostaticilor decedați, să înceapă procesul de dezarmare și demilitarizare a Fâșiei Gaza.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
02:00
🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
SPORT Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
00:30
Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
EXTERNE Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
00:07
Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
EXTERNE Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului
23:59
Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului
EXTERNE Retrospectiva săptămânii: Care au fost cele mai importante evenimente pe plan extern. De la Oscar pentru Tom Cruise, la Pacea lui Trump în Ucraina
22:25
Retrospectiva săptămânii: Care au fost cele mai importante evenimente pe plan extern. De la Oscar pentru Tom Cruise, la Pacea lui Trump în Ucraina
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Cancan.ro
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Câinele urla de durere“
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Cancan.ro
Pescobar a dat-o afară pe Lavinia din cauza a... 50 de euro! Note încasate, bani numărați și... conturi BLOCATE! Detaliile momentului sunt numai pe linkul din comentarii
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Chatbotul Grok susține că Elon Musk se numără „printre cele mai strălucite 10 minți din istorie”
FLASH NEWS Ninge pe Transfăgărăşan cu fulgi mari. Salvamontiştii argeşeni sunt pregătiţi să intervină
09:29
Ninge pe Transfăgărăşan cu fulgi mari. Salvamontiştii argeşeni sunt pregătiţi să intervină
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
09:00
Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
SPORT Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
07:39
Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
ACTUALITATE 23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
07:15
23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
07:00
Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”