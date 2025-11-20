Un atac al armatei israeliene a ucis 27 de persoane în Fâșia Gaza. Cea mai sângeroasă ofensivă de la încheierea armistițiului

Raidurile armatei israeliene asupra Fâșiei Gaza a ucis 27 de persoane miercuri, potrivit autorităţilor locale. Israelul şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas se acuză reciproc de încălcarea farmistițiului.

Israelul a efectuat miercuri şi atacuri aeriene în sudul Libanului, după ce a lansat apeluri la evacuare. Armata israeliană a declarat că ţinteşte mişcarea islamistă Hezbollah, pe care o acuză că se reînarmează, încălcând armistiţiul în vigoare la frontiera sa nordică de aproape un an.

Paisprezece persoane au fost ucise miercuri în orașul Gaza, în nord, și 13 în zona Khan Yunis, în sud, potrivit agenției de apărare civilă a teritoriului, care operează sub autoritatea Hamas. Două spitale contactate de AFP au dat același bilanț.

Armata israeliană a declarat că atacă Hamas după ce militanții au deschis focul spre o zonă în care trupele operau în sud, „încălcând acordul de armistițiu”.

100 de persoane ucise de forțele israeliene de la încheierea armistițiului

Restricțiile impuse presei în Gaza și dificultățile de acces la multe zone împiedică AFP să verifice independent bilanțul și detaliile furnizate de ambele părți.

Potrivit bilanțului înregistrat la data de 29 octombrie, peste 100 de persoane au fost ucise în atacuri israeliene, de la încheierea armistițiului, potrivit cifrelor apărării civile și datelor primite de AFP de la cinci spitale din Gaza.

Israelul a efectuat atacuri repetate împotriva a ceea ce consideră a fi ținte Hamas în timpul armistițiului, rezultând în moartea a peste 280 de palestinieni, potrivit ministerului Sănătății din Gaza, controlată de Hamas.

Foto: Mediafax

