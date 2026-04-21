SUA și Iran, din nou la un pas de război. Trump: „Multe bombe vor exploda” după expirarea armistițiului

Mihai Tănase
Tensiunile dintre Statele Unite și Iran cresc periculos înainte de expirarea armistițiului. Declarațiile dure între Casa Albă și Teheran, dar și incertitudinile tot mai evidente privind reluarea negocierilor indică riscul unei noi escaladări în Orientul Mijlociu.

Statele Unite și Iranul și-au transmis luni amenințări directe, cu doar două zile înainte de expirarea armistițiului de două săptămâni, într-un climat extrem de tensionat marcat de incertitudini privind reluarea negocierilor, potrivit CNBC.com.

O sursă apropiată negocierilor a confirmat că o delegație americană ar urma să plece „în curând” spre Islamabad, pentru noi discuții cu oficialii iranieni. Cu toate acestea, nu au fost oferite detalii concrete privind data sau ora deplasării.

Armistițiul SUA – Iran, în pericol de colaps

Acordul temporar, intrat în vigoare pe 8 aprilie după peste o lună de conflict intens care a destabilizat Orientul Mijlociu și a afectat economia globală, se apropie rapid de final.

Președintele american Donald Trump a declarat că ultimatumul expiră „miercuri seara, ora Washingtonului”, precizând că o eventuală prelungire este „foarte puțin probabilă”.

La rândul său, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, i-a transmis un mesaj ferm lui Trump.

„Nu acceptăm să negociem sub amenințare și, în ultimele două săptămâni, ne-am pregătit să folosim noi atuuri pe teren”, a afirmat el

În paralel, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că Iranul nu are, „în acest stadiu”, niciun plan pentru o nouă rundă de negocieri, punând sub semnul întrebării „seriozitatea” părții americane.

Situația s-a tensionat și mai mult după ce Donald Trump a avertizat că, dacă revendicările americane nu sunt îndeplinite, „multe bombe vor exploda”.
Liderul de la Casa Albă a reiterat și intenția de a menține blocada asupra porturilor iraniene „atâta timp cât nu există un acord”, susținând că măsura produce pierderi de „500 de milioane de dolari pe zi” pentru Iran, o presiune economică „nesustenabilă” chiar și pe termen scurt.

În lipsa unor progrese concrete și pe fondul retoricii tot mai dure, perspectivele unui nou conflict în regiune devin tot mai reale.

Recomandarea autorului

Trump amenință Iranul cu „distrugerea totală” a infrastructurii critice, dacă negocierile pică: „Gata cu domnul drăguț!”

Iranul temperează optimismul SUA: Există progrese, dar acordul de pace este „încă departe”. Nu facem niciun compromis cu Trump

Iranul amenință SUA: Marina americană din Golf riscă o „lovitură dură” în Strâmtoarea Ormuz dacă va încerca să atace nave iraniene

Blocada SUA sperie transportul maritim în Golful Persic. CENTCOM: 21 de nave s-au întors din drum spre Iran

Citește și

REACȚIE Erdogan anunță restricții dure pentru arme după atacurile sângeroase din școlile din Turcia
09:09
Erdogan anunță restricții dure pentru arme după atacurile sângeroase din școlile din Turcia
SPORT Nadia Comăneci, premiată pentru întreaga carieră la Laureus 2026: moment emoționant la Madrid pentru prima gimnastă din istorie cu 10 pe linie
08:40
Nadia Comăneci, premiată pentru întreaga carieră la Laureus 2026: moment emoționant la Madrid pentru prima gimnastă din istorie cu 10 pe linie
CONTROVERSĂ Șeful FBI dă în judecată publicația The Atlantic pentru defăimare și cere daune de 250 milioane $. Jurnaliștii: „Susținem fiecare cuvânt din articol”
07:29
Șeful FBI dă în judecată publicația The Atlantic pentru defăimare și cere daune de 250 milioane $. Jurnaliștii: „Susținem fiecare cuvânt din articol”
FLASH NEWS Tim Cook a anunțat că se va retrage de la conducerea Apple. Care este ultima zi a acestuia la cârma companiei
00:12
Tim Cook a anunțat că se va retrage de la conducerea Apple. Care este ultima zi a acestuia la cârma companiei
CONTROVERSĂ Magyar promite să-l aresteze pe Netanyahu dacă acesta vine în Ungaria. Premierul Israelului a primit invitația de a vizita Budapesta toamna aceasta
23:51
Magyar promite să-l aresteze pe Netanyahu dacă acesta vine în Ungaria. Premierul Israelului a primit invitația de a vizita Budapesta toamna aceasta
FLASH NEWS Israelul și Libanul, o nouă rundă de negocieri la Washington sub medierea SUA. Discuțiile vor fi mediate de Marco Rubio
22:58
Israelul și Libanul, o nouă rundă de negocieri la Washington sub medierea SUA. Discuțiile vor fi mediate de Marco Rubio
Mediafax
Veste proastă de la ANM. Când scăpăm de frig
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet pentru infractori”
Click
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva prin aer”
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Haos în trafic după explozia de la CET Vest. Semafoarele nu mai funcționează în intersecții importante din București
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Un sat din Irlanda, scos la vânzare pentru 20 de milioane de euro

