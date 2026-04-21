SUA și Iran, din nou la un pas de război. Trump: „Multe bombe vor exploda” după expirarea armistițiului

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran cresc periculos înainte de expirarea armistițiului. Declarațiile dure între Casa Albă și Teheran, dar și incertitudinile tot mai evidente privind reluarea negocierilor indică riscul unei noi escaladări în Orientul Mijlociu.

Statele Unite și Iranul și-au transmis luni amenințări directe, cu doar două zile înainte de expirarea armistițiului de două săptămâni, într-un climat extrem de tensionat marcat de incertitudini privind reluarea negocierilor, potrivit CNBC.com.

O sursă apropiată negocierilor a confirmat că o delegație americană ar urma să plece „în curând” spre Islamabad, pentru noi discuții cu oficialii iranieni. Cu toate acestea, nu au fost oferite detalii concrete privind data sau ora deplasării.

Armistițiul SUA – Iran, în pericol de colaps

Acordul temporar, intrat în vigoare pe 8 aprilie după peste o lună de conflict intens care a destabilizat Orientul Mijlociu și a afectat economia globală, se apropie rapid de final.

Președintele american Donald Trump a declarat că ultimatumul expiră „miercuri seara, ora Washingtonului”, precizând că o eventuală prelungire este „foarte puțin probabilă”.

La rândul său, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, i-a transmis un mesaj ferm lui Trump.

„Nu acceptăm să negociem sub amenințare și, în ultimele două săptămâni, ne-am pregătit să folosim noi atuuri pe teren”, a afirmat el

În paralel, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că Iranul nu are, „în acest stadiu”, niciun plan pentru o nouă rundă de negocieri, punând sub semnul întrebării „seriozitatea” părții americane.

Situația s-a tensionat și mai mult după ce Donald Trump a avertizat că, dacă revendicările americane nu sunt îndeplinite, „multe bombe vor exploda”.

Liderul de la Casa Albă a reiterat și intenția de a menține blocada asupra porturilor iraniene „atâta timp cât nu există un acord”, susținând că măsura produce pierderi de „500 de milioane de dolari pe zi” pentru Iran, o presiune economică „nesustenabilă” chiar și pe termen scurt.

În lipsa unor progrese concrete și pe fondul retoricii tot mai dure, perspectivele unui nou conflict în regiune devin tot mai reale.

Recomandarea autorului

