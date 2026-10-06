Astrofizicianul belgiano-american Francis Halcen a câștigat Premiul Nobel pentru Fizică pentru anul 2026, după cum a anunțat, marți, Academia Regală Suedeză de Științe din Stockholm.

Cercetătorul a fost distins pentru „contribuții decisive la Observatorul de Neutrini IceCube și pentru descoperirea neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică”, a anunțat marți comitetul care acordă distincția.

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„Francis Halzen a condus o echipă internațională de cercetători și ingineri care ne-au oferit un instrument fantastic. Tenacitatea și viziunea sa științifică au deschis calea către un nou tip de astronomie”, a declarat Mark Pearce, președintele Comitetului Nobel pentru Fizică, într-un comunicat de presă. „Francis Halzen și-a prezentat pentru prima dată viziunea de a capta neutrini la Polul Sud în anul 1988. Atunci când un neutrin se ciocnește cu un nucleu atomic, el produce un flash de lumină care poate fi monitorizat de senzori plasați în gheața glaciară transparentă. Gheața de la Polul Sud prezintă numeroase avantaje, deoarece nu este afectată de diverse tipuri de interferențe, iar zona este stabilă din punct de vedere geologic, fără cutremure. Halzen și ideea sa au câștigat rapid sprijinul altor cercetători și, doar câțiva ani mai târziu, au fost realizate testări preliminare pe senzorii din gheață.“, se mai arată în comunicatul Institutului Nobel.

Născut în Belgia, omul de știință în vârstă de 82 de ani este afiliat Universității din Wisconsin–Madison din SUA.

Premiul în bani din acest an este de 12 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1,2 milioane de dolari), indiferent dacă este acordat unui individ, unui grup restrâns de laureați sau unei organizații.

Anunțurile privind premiile din acest an au început luni, Premiul Nobel pentru Medicină fiind acordat lui Karl Deisseroth, de la Universitatea Stanford, Peter Hegemann, de la Universitatea Humboldt din Berlin, și Georg Nagel, de la Universitatea din Würzburg.

Premiile din această săptămână continuă miercuri cu premiul pentru chimie, iar joi cu cel pentru literatură. După decernarea premiului pentru pace de vineri, luni va fi anunțat Premiul Nobel pentru Științe Economice.

Anul trecut, trei oameni de știință au câștigat Premiul Nobel pentru fizică pentru cercetările privind comportamentul ciudat al particulelor subatomice, cunoscut sub numele de „tunelare cuantică”, care a făcut posibile măsurătorile ultrasensibile realizate de aparatele RMN și a pus bazele dezvoltării unor telefoane mobile mai performante și a unor calculatoare mai rapide.