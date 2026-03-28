Autoritățile din Etiopia ar fi anunțat zilele trecute că au în plan construirea a trei noi baraje pe Nilul Albastru, principalul afluent al râului Nil, stârnind din nou furie în Egipt. Anunțul vine la doar câteva luni după ce Etiopia a inaugurat cel mai mare baraj hidroelectric din Africa, un proiect în valoare de cinci miliarde de dolari care vizează electrificarea a milioane de locuințe. Proiectul se numește Marele Baraj al Renașterii și a condus la tensiuni destul de mari cu Egiptul.

La Cairo există îngrijorări că aceste proiecte vor crește și mai mult deficitul de apă atunci când vor intra în funcțiune.

Autoritățile de la Addis Abeba ar fi invitat deja companii cu experiență în construcția de baraje să își depună ofertele pentru cele trei proiecte, notează newarab.com.

Cele trei baraje, spune guvernul etiopian, vor fi construite în termen de patru până la șapte ani și vor putea începe să funcționeze simultan.

Barajele ar costa 3,5 miliarde de dolari fiecare

Cu un cost de 3,5 miliarde de dolari fiecare, cele trei proiecte vor avea ca scop îmbunătățirea capacităților Etiopiei în domeniul apei și al energiei și modernizarea sectorului energiei regenerabile în conformitate cu planul său național de dezvoltare economică durabilă, potrivit guvernului etiopian, mai notează sursa citată.

Tensiuni în Africa după deschiderea Marelui Baraj al Renașterii

Anunțul guvernului de la Addis Abeba vine într-un context în care există deja tensiuni în zonă, după ce în septembrie a fost inaugurat Merele Baraj al Renașterii.

Etiopia, a doua cea mai populată națiune a continentului, cu o populație de 120 de milioane de locuitori, consideră Barajul Renașterii (GERD), construit pe un afluent al Nilului, ca fiind esențial pentru ambițiile sale de dezvoltare economică.

Construirea barajului a început în 2011, iar producția de energie a acestuia ar trebui să ajungă în cele din urmă la 5.150 MW, față de cei 750 MW pe care îi produc deja cele două turbine active ale sale. Prim-ministrul Abiy Ahmed a declarat că Etiopia va folosi energia pentru a îmbunătăți accesul etiopienilor la electricitate, exportând în același timp surplusul în regiune. Vecinii Etiopiei din aval, însă, au urmărit cu groază avansarea proiectului.

