Presa arabă vorbește de noi tensiuni între Etiopia și Egipt, după deschiderea Marelui Baraj al Renașterii. Ce ar fi anunțat guvernul de la Addis Abeba

Autoritățile din Etiopia ar fi anunțat zilele trecute că au în plan construirea a trei noi baraje pe Nilul Albastru, principalul afluent al râului Nil, stârnind din nou furie în Egipt. Anunțul vine la doar câteva luni după ce Etiopia a inaugurat cel mai mare baraj hidroelectric din Africa, un proiect în valoare de cinci miliarde de dolari care vizează electrificarea a milioane de locuințe. Proiectul se numește Marele Baraj al Renașterii și a condus la tensiuni destul de mari cu Egiptul.

La Cairo există îngrijorări că aceste proiecte vor crește și mai mult deficitul de apă atunci când vor intra în funcțiune.

Autoritățile de la Addis Abeba ar fi invitat deja companii cu experiență în construcția de baraje să își depună ofertele pentru cele trei proiecte, notează newarab.com.

Cele trei baraje, spune guvernul etiopian, vor fi construite în termen de patru până la șapte ani și vor putea începe să funcționeze simultan.

Barajele ar costa 3,5 miliarde de dolari fiecare

Cu un cost de 3,5 miliarde de dolari fiecare, cele trei proiecte vor avea ca scop îmbunătățirea capacităților Etiopiei în domeniul apei și al energiei și modernizarea sectorului energiei regenerabile în conformitate cu planul său național de dezvoltare economică durabilă, potrivit guvernului etiopian, mai notează sursa citată.

Tensiuni în Africa după deschiderea Marelui Baraj al Renașterii

Anunțul guvernului de la Addis Abeba vine într-un context în care există deja tensiuni în zonă, după ce în septembrie a fost inaugurat Merele Baraj al Renașterii.

Etiopia, a doua cea mai populată națiune a continentului, cu o populație de 120 de milioane de locuitori, consideră Barajul Renașterii (GERD), construit pe un afluent al Nilului, ca fiind esențial pentru ambițiile sale de dezvoltare economică.

Construirea barajului a început în 2011, iar producția de energie a acestuia ar trebui să ajungă în cele din urmă la 5.150 MW, față de cei 750 MW pe care îi produc deja cele două turbine active ale sale. Prim-ministrul Abiy Ahmed a declarat că Etiopia va folosi energia pentru a îmbunătăți accesul etiopienilor la electricitate, exportând în același timp surplusul în regiune. Vecinii Etiopiei din aval, însă, au urmărit cu groază avansarea proiectului.

MILITAR Zelenski cere arme nucleare de la NATO: Sunt cele mai bune garanții de securitate posibile
18:11
Zelenski cere arme nucleare de la NATO: Sunt cele mai bune garanții de securitate posibile
FLASH NEWS Atentat cu bombă, dejucat la Paris în fața unei bănci americane. Un bărbat a fost arestat. Autoritățile suspectează un act terorist
17:55
Atentat cu bombă, dejucat la Paris în fața unei bănci americane. Un bărbat a fost arestat. Autoritățile suspectează un act terorist
SCANDALOS Donald Trump îl ironizează pe Prințul Mohammad bin Salman: „Nu credea că o să mă pupe în f**d”
17:31
Donald Trump îl ironizează pe Prințul Mohammad bin Salman: „Nu credea că o să mă pupe în f**d”
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Război în Iran, ziua 29. Houthi amenință că blochează Canalul Suez. Israel a bombardat două instalații nucleare iraniene
16:44
Război în Iran, ziua 29. Houthi amenință că blochează Canalul Suez. Israel a bombardat două instalații nucleare iraniene
EXTERNE Trump: SUA s-ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Reproșul adus aliaților: „Pur şi simplu nu au fost acolo (Iran)”
13:48
Trump: SUA s-ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Reproșul adus aliaților: „Pur şi simplu nu au fost acolo (Iran)”
ANALIZA de 10 Când expiră relația dintre Trump și Lukașenko. „Președintele Belarusului este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau Casa Albă”
10:00
Când expiră relația dintre Trump și Lukașenko. „Președintele Belarusului este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau Casa Albă”
Mediafax
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru Rogobete: „La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie…”
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Adevarul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia, conform dezvăluirilor unui jurnalist maghiar
Mediafax
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave
Click
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Ce se întâmplă doctore
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Paradoxul Inteligenței Artificiale: dacă îi ceri să se comporte ca un expert, o poți face mai puțin precisă
DECES James Tolkan a murit la 94 de ani. Actorul era cunoscut din filme precum „Back to the Future” și „Top Gun”
18:26
James Tolkan a murit la 94 de ani. Actorul era cunoscut din filme precum „Back to the Future” și „Top Gun”
SPORT Ion Țiriac a explicat de ce România a pierdut cu Turcia! Ce spune și despre SOSIREA lui Gică Hagi ca selecționer al tricolorilor
18:20
Ion Țiriac a explicat de ce România a pierdut cu Turcia! Ce spune și despre SOSIREA lui Gică Hagi ca selecționer al tricolorilor
METEO ANM anunță ninsori și viscol, ploi în mare parte din țară. Un ciclon mediteranean traversează țara zilele acestea
17:59
ANM anunță ninsori și viscol, ploi în mare parte din țară. Un ciclon mediteranean traversează țara zilele acestea
INEDIT Apartamentul din Paris al lui Brigitte Bardot este scos la vânzare pentru aproape 8 milioane de euro
17:39
Apartamentul din Paris al lui Brigitte Bardot este scos la vânzare pentru aproape 8 milioane de euro
ULTIMA ORĂ PSD a înfiinţat un grup de comunicare internă pe whatsapp denumit „Jos Guvernul!” Grindeanu spune că preferă grupurile cu români
17:33
PSD a înfiinţat un grup de comunicare internă pe whatsapp denumit „Jos Guvernul!” Grindeanu spune că preferă grupurile cu români
FLASH NEWS Ciclonul Deborah se dezlănțuie. Cod galben de precipitații și viscol la munte în peste jumătate de țară
17:27
Ciclonul Deborah se dezlănțuie. Cod galben de precipitații și viscol la munte în peste jumătate de țară

