TENSIUNI în Africa. Etiopia a inaugurat cel mai mare baraj hidroelectric de pe continent, proiect pe care Egiptul îl respinsese din start

Etiopia a inaugurat marți cel mai mare baraj hidroelectric din Africa, un proiect în valoare de cinci miliarde de dolari care vizează electrificarea a milioane de locuințe.
Marele baraj al Renașterii, așa cum a fost denumit de autoritățile din Etiopia, a alimentat tensiunile cu Egiptul, care se teme de reducerea debitelor Nilului, adâncind rupturile regionale în ciuda asigurărilor autorităților de la Addis Abeba privind partajarea echitabilă a apei, amintește France24.
Etiopia, a doua cea mai populată națiune a continentului, cu o populație de 120 de milioane de locuitori, consideră Barajul Renașterii (GERD), construit pe un afluent al Nilului, ca fiind esențial pentru ambițiile sale de dezvoltare economică.
Construirea barajului a început în 2011, iar producția de energie a acestuia ar trebui să ajungă în cele din urmă la 5.150 MW, față de cei 750 MW pe care îi produc deja cele două turbine active ale sale. Prim-ministrul Abiy Ahmed a declarat că Etiopia va folosi energia pentru a îmbunătăți accesul etiopienilor la electricitate, exportând în același timp surplusul în regiune. Vecinii Etiopiei din aval, însă, au urmărit cu groază avansarea proiectului.
Egiptul, care și-a construit propriul baraj pe Nil, la Aswan, în anii ’60, se teme că GERD i-ar putea restricționa aprovizionarea cu apă în perioadele de secetă și ar putea duce la construirea altor baraje în amonte în viitor.
Egiptul s-a opus vehement barajului de la început, argumentând că acesta încalcă tratatele privind apa care datează din epoca colonială britanică și susținând că reprezintă o amenințare existențială.
Egiptul, cu o populație de aproximativ 108 milioane de locuitori, depinde de Nil pentru aproximativ 90% din nevoile sale de apă dulce.
Egiptul va continua să monitorizeze îndeaproape evoluțiile de pe Nilul Albastru și „să își exercite dreptul de a lua toate măsurile adecvate pentru a apăra și proteja interesele poporului egiptean”, a declarat luni, pentru Reuters, purtătorul de cuvânt al Ministerului egiptean de Externe, Tamim Khallaf.
Poziția autorităților de la Cairo a primit sprijin din partea președintelui SUA, Donald Trump, în timpul primului său mandat. Trump a spus la acea vreme că situația este una periculoasă și că Egiptul ar putea ajunge să „distrugă barajul”, însă Administrația sa nu a reușit să obțină un acord privind proiectul, după ani de discuții.
Sursa foto: Profimedia