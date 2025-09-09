Prima pagină » Știri externe » TENSIUNI în Africa. Etiopia a inaugurat cel mai mare baraj hidroelectric de pe continent, proiect pe care Egiptul îl respinsese din start

Andrei Văcaru
09 sept. 2025, 11:16, Știri externe
Etiopia a inaugurat marți cel mai mare baraj hidroelectric din Africa, un proiect în valoare de cinci miliarde de dolari care vizează electrificarea a milioane de locuințe.

Marele baraj al Renașterii, așa cum a fost denumit de autoritățile din Etiopia, a alimentat tensiunile cu Egiptul, care se teme de reducerea debitelor Nilului, adâncind rupturile regionale în ciuda asigurărilor autorităților de la Addis Abeba privind partajarea echitabilă a apei, amintește France24.

Etiopia, a doua cea mai populată națiune a continentului, cu o populație de 120 de milioane de locuitori, consideră Barajul Renașterii (GERD), construit pe un afluent al Nilului, ca fiind esențial pentru ambițiile sale de dezvoltare economică.

Construirea barajului a început în 2011, iar producția de energie a acestuia ar trebui să ajungă în cele din urmă la 5.150 MW, față de cei 750 MW pe care îi produc deja cele două turbine active ale sale. Prim-ministrul Abiy Ahmed a declarat că Etiopia va folosi energia pentru a îmbunătăți accesul etiopienilor la electricitate, exportând în același timp surplusul în regiune. Vecinii Etiopiei din aval, însă, au urmărit cu groază avansarea proiectului.

Egiptul se opune în continuare proiectului lansat de Etiopia și chiar a amenințat că l-ar putea „arunca în aer”

Egiptul, care și-a construit propriul baraj pe Nil, la Aswan, în anii ’60, se teme că GERD i-ar putea restricționa aprovizionarea cu apă în perioadele de secetă și ar putea duce la construirea altor baraje în amonte în viitor.

Egiptul s-a opus vehement barajului de la început, argumentând că acesta încalcă tratatele privind apa care datează din epoca colonială britanică și susținând că reprezintă o amenințare existențială.

Egiptul, cu o populație de aproximativ 108 milioane de locuitori, depinde de Nil pentru aproximativ 90% din nevoile sale de apă dulce.

Egiptul va continua să monitorizeze îndeaproape evoluțiile de pe Nilul Albastru și „să își exercite dreptul de a lua toate măsurile adecvate pentru a apăra și proteja interesele poporului egiptean”, a declarat luni, pentru Reuters, purtătorul de cuvânt al Ministerului egiptean de Externe, Tamim Khallaf.

Poziția autorităților de la Cairo a primit sprijin din partea președintelui SUA, Donald Trump, în timpul primului său mandat. Trump a spus  la acea vreme că situația este una periculoasă și că Egiptul ar putea ajunge să „distrugă barajul”, însă Administrația sa nu a reușit să obțină un acord privind proiectul, după ani de discuții.

