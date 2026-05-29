Prăbușirea dronei rusești de tip Genran-2 care a lovit un bloc de locuințe din Galați și a provocat o explozie urmată de incendiu a devenit subiect major și în presa din Ucraina. Publicațiile de la Kiev prezintă incidentul drept unul dintre cele mai grave episoade produse pe teritoriul României de la începutul războiului.

Mai multe publicații importante din Ucraina, printre care 24 Kanal, UNN și RBC-Ucraina, au relatat pe larg despre incidentul produs în municipiul Galați, unde o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, provocând o explozie și un incendiu la etajele superioare ale imobilului.

Sursa video – X/@jurgen_nauditt

Jurnaliștii ucraineni au evidențiat faptul că incidentul s-a produs pe teritoriul unui stat membru NATO și al Uniunii Europene, aspect considerat deosebit de sensibil în contextul conflictului din regiune.

Publicațiile ucrainene au reluat imaginile și înregistrările video de la fața locului, care surprind acoperișul avariat al clădirii și intervenția echipajelor de urgență mobilizate după explozie.

Presa ucraineană: atacurile din apropierea graniței generează riscuri pentru România

Mai multe publicații au descris incidentul de la Galați drept o nouă dovadă a pericolelor generate de atacurile rusești desfășurate în apropierea frontierei româno-ucrainene.

Jurnaliștii de la Kiev au reamintit că nu este pentru prima dată când elemente provenite din atacurile lansate asupra infrastructurii portuare din sudul regiunii Odesa ajung pe teritoriul României.

În ultimele luni, autoritățile române au raportat în repetate rânduri descoperirea unor fragmente de drone în apropierea graniței, după atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Presa ucraineană subliniază că loviturile lansate asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa continuă să creeze riscuri pentru localitățile aflate de cealaltă parte a frontierei, inclusiv pentru orașe românești precum Galați și Tulcea.

Incidentul din Galați a atras atenția presei internaționale

Cazul a fost preluat rapid și de agenții de presă și publicații internaționale, după ce autoritățile române au confirmat că o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe și a provocat un incendiu.

În urma incidentului, două persoane au fost rănite ușor, iar zeci de locatari au fost evacuați din imobilul afectat.

Pentru presa internațională consideră acest atac unul dintre cele mai grave incidente produse până acum într-o zonă locuită din România pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

