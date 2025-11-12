Prima pagină » Știri externe » Presa maghiară apropiată regimului Orban, REACȚIE surprinzătoare la adresa României după „Marșul Păcii”: „Vă mulțumim, prieteni români!”

Mihai Tănase
12 nov. 2025, 08:45, Știri externe
Viktor Orban - Foto: Profimedia images

Un jurnalist maghiar apropiat regimului Viktor Orban, cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse a devenit viral în Ungaria după ce a transmis un mesaj surprinzător de prietenie către români, deși premierul Ungariei nu ratează nicio ocazie să „înțepe România” la fiecare apariție de la Băile Tușnad.

Un clip video publicat de Zsolt Bayer, jurnalist maghiar și apropiat al premierului Viktor Orban, a devenit viral fiind distribuit masiv în presa din Ungaria, după ce acesta le-a transmis românilor un mesaj mai degrabă neobișnuit: „Vă mulțumim, prieteni români!”, scrie Mediafax.

Mesajul vine ca reacție la un videoclip postat de un tânăr român care a felicitat poporul maghiar pentru protestele împotriva implicării Ungariei în războiul din Ucraina.

„Ați văzut: Viktor Orban nu s-a pus în genunchi în fața Bruxelles-ului, cum au făcut alți conducători de-ai noștri. Viktor Orban a spus clar: ungurii nu or să moară pentru Ucraina, asta e problema ucrainenilor și a rușilor, nu ne interesează, nu ne băgăm, ungurii nu or să moară pentru Ucraina”, spune românul în clipul care a devenit rapid viral.

Ca răspuns, Zsolt Bayer a publicat propriul mesaj video în care mulțumește românilor pentru susținere și afirmă că ambele popoare ar trebui să se unească în dorința de pace, nu de război.

„Mulți unguri ar trebui să fie de acord cu tânărul român. Nu trebuie să murim pentru Ucraina. Viktor Orban e puternic, pentru că nu se pune în genunchi în fața Bruxelles-ului”, a spus jurnalistul.

„Românii văd bine că nu vrem război, ci pace. Vedeți? Acest tânăr are mai multă minte decât mulți concetățeni de-ai noștri!”, a adăugat jurnalistul maghiar.

Mesajul său a fost amplu preluat de publicații din Ungaria, unele dintre ele notând că „românii încep să înțeleagă poziția Ungariei față de conflictul din Ucraina”.

Reacția vine după „Marșul Păcii” organizat la Budapesta, la sfârșitul lunii octombrie, unde mii de participanți au scandat lozinci precum „Nu vrem să murim pentru Ucraina”. Evenimentul a fost intens mediatizat și a generat reacții puternice și în afara granițelor Ungariei.

Mediafax
