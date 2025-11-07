Nicușor Dan a avut în această seară o convorbire telefonică cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, în cadrul căreia au discutat despre securitate și sporirea eforturilor pentru a încheia pacea în Ucraina. Convorbirea a avut loc cu puțin timp înainte de întâlnirea bilaterală dintre Viktor Orban și Donald Trump la Casa Albă.

La nivel bilateral, cele două state au convenit să lucreze pentru a stabili un parteneriat strategic.

„Ucraina trebuie să câștige acest război, deoarece luptă pentru securitatea Europei în ansamblu și pentru valorile noastre comune”, a declarat Nicușor Dan pe pagina de socializare X.

„La nivel bilateral, am convenit să continuăm să lucrăm pentru a stabili un Parteneriat Strategic. Amândoi suntem dedicați implementării unei agende pragmatice, orientate spre viitor și sustenabile”, a spus președintele României.

