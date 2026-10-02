Prima pagină » Actualitate » Femeia cu copilul din cortul instalat în fața Arestului Capitalei e membră a clanului Duduianu. A fost candidată din partea PRM la Consiliul Local sector 4 / Soțul ei este prezent și el la protestele pentru Călin Georgescu

Femeia cu copilul din cortul instalat în fața Arestului Capitalei e membră a clanului Duduianu. A fost candidată din partea PRM la Consiliul Local sector 4 / Soțul ei este prezent și el la protestele pentru Călin Georgescu

Femeia cu copilul din cortul instalat în fața Arestului Capitalei e membră a clanului Duduianu. A fost candidată din partea PRM la Consiliul Local sector 4 / Soțul ei este prezent și el la protestele pentru Călin Georgescu
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Imaginile cu o fetiță într-un cort instalat în fața Arestului Capitalei au stârnit indignarea în spațiul public. Cetățenii au cerut intervenția Protecției Copilului pentru a stopa ceea ce, spuneau ei, este un abuz la adresa minorului. AUR s-a implicat vineri și a anunțat că va acorda consultanță juridică tuturor celor vizați de „măsuri abuzive” în urma protestelor din ultimele săptămâni, inclusiv celor care au adus minori la proteste.

„Există Protecția copilului? Primăria Bucureștiului?(…) Ce caută un minor acolo? (…) Cum îți aduci copilul în condițiile acestea să doarmă afară? Pentru un infractor?”, a scris un utilizator pe pagina sa de Facebook. Și a postat o fotografie cu fetița și mama ei, instalate într-un cort în fața arestului Capitalei.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Imagini cu femeia și copilul au apărut ulterior și pe TikTok, în filmări realizate noaptea.

Jandarmeria a anunțat că va sesiza instituțiile pentru protecția copilului, astfel încât situațiile în care minori au fost aduși la protest să poată fi verificate.

Femeia din cort este Sidonia Duduianu

Femeia din cortul din fața arestului este Sidonia Duduianu, membră a clanului Duduianu. A fost prezentată drept candidata din partea PRM la alegerile locale din 2024 pentru Consiliul Local Sector 4.

A fost filmată chiar când își instala cortul din fața arestului.

Sidonia Duduianu este o mare susținătoare a lui Călin Georgescu. Apare în nenumărate ipostaze la mitingurile pentru susținerea acestuia și chiar la deplasările lui în țară, scrie g4media.ro.

Mai mult, Duduianu i-a adus tort de ziua lui în martie, când Georgescu a scăpat de controlul judiciar.

Samir Duduianu, un alt fan al lui Georgescu

Sidonia Duduianu este soția lui Samir Duduianu, un alt fan al lui Călin Georgescu. Samir Duduianu a postat un videoclip cu soția și fiica sa în cort, pe Facebook, cu mesajul „Unitate națională România”.

Și acesta a participat la mitingurile de susținere și a mers cu Georgescu în deplasări în țară. Acum câteva zile s-a fotografiat împreună cu Horațiu Potra pe holurile Curții de Apel București. Cele mai multe postări ale lui Samir Duduianu au legătură cu Georgescu.

De asemenea, Samir Duduianu stă și el în fața Arestului Capitalei și postează filmări pe rețelele de socializare.

Samir Duduianu este fiul lui Ion Duduianu, liderul clanului, mort în 2018 în urma unui infarct în penitenciarul cu regim deschis din Găeşti. Mai avea de ispășit doi ani dintr-o pedeapsă de zece ani pentru cămătarie, constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Simion sună mobilizare generală: „Libertate pentru Călin Georgescu”. Liderul AUR anunță proteste în țară și în fața Parlamentului European
18:21
Simion sună mobilizare generală: „Libertate pentru Călin Georgescu”. Liderul AUR anunță proteste în țară și în fața Parlamentului European
INFRASTRUCTURĂ De luni, se închide circulația pe autostrada A1, între Sibiu și Boița. Când ar urma să fie ridicată restricția
18:15
De luni, se închide circulația pe autostrada A1, între Sibiu și Boița. Când ar urma să fie ridicată restricția
FLASH NEWS Alexandru Rogobete s-a fotografiat alături de Mirabela Grădinaru la lansarea unui program dedicat adolescenților și tinerilor. Ce mesaj a transmis fostul ministru
17:47
Alexandru Rogobete s-a fotografiat alături de Mirabela Grădinaru la lansarea unui program dedicat adolescenților și tinerilor. Ce mesaj a transmis fostul ministru
ACTUALITATE Călin Georgescu ar putea fi mutat din Arestul Central din cauza susținătorilor care stau în fața clădirii. Unii au venit chiar și cu cortul (SURSE)
17:24
Călin Georgescu ar putea fi mutat din Arestul Central din cauza susținătorilor care stau în fața clădirii. Unii au venit chiar și cu cortul (SURSE)
FLASH NEWS Imagini cu drona prăbușită în zona localității Plauru din județul Tulcea. Cum arată acum locul impactului și ce spun localnicii
17:23
Imagini cu drona prăbușită în zona localității Plauru din județul Tulcea. Cum arată acum locul impactului și ce spun localnicii
EXCLUSIV Povestea din spatele fotografiei lui Nicușor Dan cu Donald Trump, de la New York. Gândul a aflat de ce președintele României a publicat poza abia după 10 zile de când a fost făcută
17:16
Povestea din spatele fotografiei lui Nicușor Dan cu Donald Trump, de la New York. Gândul a aflat de ce președintele României a publicat poza abia după 10 zile de când a fost făcută
Mediafax
Scandal la Hollywood! ACTRIȚĂ acuzată că și-a SUFOCAT copilul. Mărturii CUTREMURĂTOARE
Digi24
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să cerceteze a spart o eprubetă cu probe
Cancan.ro
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Adevarul
Marea recrutare din Sănătate: 6.800 de posturi în spitale, deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări
Mediafax
Întâlnire-ȘOC: Nicușor Dan și TRUMP! Ce au vorbit
Click
Moment stânjenitor la petrecerea Antena 1! Mesaj vulgar la adresa Pro TV, proiectat în fața a sute de invitați. Ce spune PR-ul
Digi24
„Toate se înclină în fața Majestății Sale, idiotul”. Rușii și-au doborât propriul elicopter în timpul unui atac asupra ucrainenilor
Cancan.ro
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Ce se întâmplă doctore
Ultimele cuvinte ale angajatei Selgros care a murit la locul de muncă. Aurelia se confrunta cu probleme cardiace: „Îmi e foarte rău”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman are în ofertă un aparat de spălat cu presiune Bosch
Descopera.ro
Apa dură poate afecta aspectul părului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Când părintele devine agresor. Semnele abuzului emoțional și efectele care pot continua la maturitate
Mediafax Italia
„Vor muri 89 de persoane!” Mesajul care anunță UN MASACRU!
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
PROTEST O femeie din Franța, care s-a opus vandalismului protestatarilor, a fost atacată cu un spray transformat în aruncător de flăcări
18:24
O femeie din Franța, care s-a opus vandalismului protestatarilor, a fost atacată cu un spray transformat în aruncător de flăcări
CONTROVERSĂ Scandal de corupție la Ministerul Justiției din Ucraina: Fostul secretar de stat, implicat într-o fraudă cu bani publici
18:13
Scandal de corupție la Ministerul Justiției din Ucraina: Fostul secretar de stat, implicat într-o fraudă cu bani publici
FLASH NEWS Financial Times: Zelenski susține că Putin a ordonat intensificarea atacurilor asupra civililor și abandonarea regulilor
17:55
Financial Times: Zelenski susține că Putin a ordonat intensificarea atacurilor asupra civililor și abandonarea regulilor
ECONOMIE Inflația din zona euro, la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Principala cauză este criza energetică generată de războiul din Orient
17:37
Inflația din zona euro, la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Principala cauză este criza energetică generată de războiul din Orient
FLASH NEWS Imagini de o violență fără precedent în Franța. Un polițist este fugărit pe un câmp și lovit de mai mulți indivizi care participau la „protestele elevilor“. Ce anunță autoritățile
17:23
Imagini de o violență fără precedent în Franța. Un polițist este fugărit pe un câmp și lovit de mai mulți indivizi care participau la „protestele elevilor“. Ce anunță autoritățile
REACȚIE Ministrul Finanțelor explică un mesaj al Moody’s, după căderea guvernului Mureșan: Direcția trebuie continuată printr-un buget credibil pe 2027
17:20
Ministrul Finanțelor explică un mesaj al Moody’s, după căderea guvernului Mureșan: Direcția trebuie continuată printr-un buget credibil pe 2027

Cele mai noi

Trimite acest link pe