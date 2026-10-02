Imaginile cu o fetiță într-un cort instalat în fața Arestului Capitalei au stârnit indignarea în spațiul public. Cetățenii au cerut intervenția Protecției Copilului pentru a stopa ceea ce, spuneau ei, este un abuz la adresa minorului. AUR s-a implicat vineri și a anunțat că va acorda consultanță juridică tuturor celor vizați de „măsuri abuzive” în urma protestelor din ultimele săptămâni, inclusiv celor care au adus minori la proteste.

„Există Protecția copilului? Primăria Bucureștiului?(…) Ce caută un minor acolo? (…) Cum îți aduci copilul în condițiile acestea să doarmă afară? Pentru un infractor?”, a scris un utilizator pe pagina sa de Facebook. Și a postat o fotografie cu fetița și mama ei, instalate într-un cort în fața arestului Capitalei.

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Imagini cu femeia și copilul au apărut ulterior și pe TikTok, în filmări realizate noaptea.

Jandarmeria a anunțat că va sesiza instituțiile pentru protecția copilului, astfel încât situațiile în care minori au fost aduși la protest să poată fi verificate.

Femeia din cort este Sidonia Duduianu

Femeia din cortul din fața arestului este Sidonia Duduianu, membră a clanului Duduianu. A fost prezentată drept candidata din partea PRM la alegerile locale din 2024 pentru Consiliul Local Sector 4.

A fost filmată chiar când își instala cortul din fața arestului.

Sidonia Duduianu este o mare susținătoare a lui Călin Georgescu. Apare în nenumărate ipostaze la mitingurile pentru susținerea acestuia și chiar la deplasările lui în țară, scrie g4media.ro.

Mai mult, Duduianu i-a adus tort de ziua lui în martie, când Georgescu a scăpat de controlul judiciar.

Samir Duduianu, un alt fan al lui Georgescu

Sidonia Duduianu este soția lui Samir Duduianu, un alt fan al lui Călin Georgescu. Samir Duduianu a postat un videoclip cu soția și fiica sa în cort, pe Facebook, cu mesajul „Unitate națională România”.

Și acesta a participat la mitingurile de susținere și a mers cu Georgescu în deplasări în țară. Acum câteva zile s-a fotografiat împreună cu Horațiu Potra pe holurile Curții de Apel București. Cele mai multe postări ale lui Samir Duduianu au legătură cu Georgescu.

De asemenea, Samir Duduianu stă și el în fața Arestului Capitalei și postează filmări pe rețelele de socializare.

Samir Duduianu este fiul lui Ion Duduianu, liderul clanului, mort în 2018 în urma unui infarct în penitenciarul cu regim deschis din Găeşti. Mai avea de ispășit doi ani dintr-o pedeapsă de zece ani pentru cămătarie, constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane.