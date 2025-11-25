Prima pagină » Știri externe » Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania participă la ceremonia de grațiere a curcanilor de Ziua Recunoștinței

Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania participă la ceremonia de grațiere a curcanilor de Ziua Recunoștinței

25 nov. 2025, 19:17
Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania grațiază curcanii de Ziua Recunoștinței: Gobble and Waddle, curcani de 24 kg și 23 kg din comitatul Wayne, Carolina de Nord.

Casa Albă este cuprinsă de febra sărbătoririi Zilei Recunoștinței. Curcanii grațiați de Trump primesc un tratament de lux, în paturi și lenjerii fine. Waddle, unul dintre curcanii care au primit grațierea prezidențială a făcut senzație în sala de presă. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt și copilul ei s-au distrat făcând poze cu curcanul Waddle.

Cruțarea curcanilor: Anul trecut, Biden i-a grațiat cu un „autopen”

Și la ceremonia de Ziua Recunoștinței, președintele republican a continuat să-și critice predecesorul.

„Este o zi norocoasă pentru cei doi curcani. Voi semna pentru grațierea lor.  Vom continua să ne păstrăm tradițiile. Anul trecut, Joe Biden a folosit un „autopen” pentru a-i grația.”, a spus președintele.

„Avem cea mai mare tăiere de taxe și cea mai mare creștere a numărului de locuri de muncă după ce a trecut Legea Mare și Frumoasă”, a declarat Trump.

Trump: Noi restaurante se deschid în Washington DC. Capitala este sigură acum

Președintele le-a mulțumit Gărzii Naționale, Directorului FBI, Departamentului de Securitate Internă și Departamentului de Război pentru contribuția adusă la combaterea criminalității din capitala SUA.

„Acum un an, oamenii nu puteau să umble pe străzi din cauza criminalilor. Nu puteai să ieși din casă.  Acum pot să iasă și noaptea pe străzi. Se deschid noi restaurante. Washington DC poate fi considerat un oraș sigur.  Poți să te plimbi cu familia pe orice stradă. Acum un an era o mizerie”.

Trump spune că va „curăța” și Chicago de infractori, acuzându-l pe primarul orașului Brandon Johnson (democrat) de „incompetență”.

„Aveam o țară moartă acum un an. Regele Arabiei Saudite mi-a spus că țara noastră era moartă acum un an. Dar acum, este cea mai SEXY țară din lume”, a adăugat președintele.

Trump, despre curcani: Ar fi trebuit să-i numesc după Chuck Schummer și Nancy Pelosi

Referitor la curcani,  Trump i-a ironizat pe foștii lideri democrați ai Congresului, Chuck Schumer și Nancy Pelosi, doi dintre cei mai mari oponenți din primul mandat al președintelui republican.

„Prima oară când i-am văzut pe curcani, primul gând care mi-a trecut prin cap a fost să-i numesc Chuckle și Nancy. Dar nu i-aș mai fi grațiat, indiferent ce îmi zicea Melania”, a zis președintele în timp ce toți participanții la ceremonie râdeau copios.

„Secretarul Sănătății, Robert Kennedy Jr. mi-a spus că în ciuda dimensiunii lor mari, sunt primii curcani MAHA  (Make America Healthy Again – Facem America Sănătoasă din Nou) grațiați la Casa Albă”, a spus președintele, specificând că aceștia au primit hrană sănătoasă, fără chimicale.

După ce și-a încheiat discursul, Trump l-a grațiat pe  Gobble, declarând:

„Ești aici, grațiat necondiționat, ….graahaaa….Este frumos. Cine ar putea să-i facă rău acestui curcan frumos?”

Sursa Foto: White House

Autorul recomandă: Curcanii care vor fi grațiați de Trump au fost primiți pe covorul roșu la Washington. Până la ceremonie vor fi cazați într-un hotel de lux

