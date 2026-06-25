Președintele Emmanuel Macron anunță că forțele navale franceze au capturat un petrolier asociat cu flota „fantomă” a Rusiei

Emmanuel Macron a anunțat că Franța a interceptat un petrolier cu legături suspecte cu flota „fantomă” a Rusiei. Nava a fost interceptată în largul coastei Siciliei, marți, 23 iunie.

Astfel, autoritățile maritime franceze au confiscat al cincilea presupus vas rusesc care naviga sub steag fals.

Tipul petrolierului

Petrolierul era cunoscut sub numele „Deliver” și navigase cu drapelul Camerunului din Primorsk (Federația Rusă).

Declarația lui Macron

„Nu vom permite flotei „fantomă” să ocolească sancțiunile și să finanțeze efortul de război al Rusiei”, a declarat Emmanuel Macron, potrivit Le Monde.

Vasul a fost escortat de navele franceze până la următorul ancoraj pentru verificări suplimentare, au declarat autoritățile maritime ale Franței.

Practicile ilegale ale „flotei-fantomă” a Rusiei

Petrolierele rusești își schimbă frecvent pavilionul fiind o practică cunoscută sub numele de „flag-hopping” (saltul de la un pavilion la altul). În alte cazuri, rușii folosesc numere de înmatriculare invalide pentru ca vasele să nu le fie urmărite.

Din septembrie, Franța a interceptat patru petroliere rusești, inclusiv una în luna mai, interceptată în Oceanul Atlantic, cu ajutor din partea britanicilor.

Aproape 600 de vase sunt suspectate că fac parte din flota „fantomă” a Rusiei, aceasta fiind supusă sancțiunilor din partea UE.

Sursa Video: Președinția Franței