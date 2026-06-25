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Reacția lui Erdogan, după ce a aflat că Giorgia Meloni i-a ascultat sfatul și s-a lăsat de fumat. Ce mesaj i-a transmis președintele turc

Melania Agiu
Sursă foto: Mediafax
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Decizia Giorgiei Meloni de a renunța la fumat, anunțată în fața liderilor mondiali la summitul G7 din Franța, continuă să facă valuri pe scena internațională. După ce premierul Italiei a anunțat oficial că a renunțat la acest viciu, respectând o promisiune mai veche făcută președintelui turc, Recep Tayyip Erdoğan, acesta din urmă și-a exprimat public admirația, mărturisind că și-ar dori să aibă aceeași putere de convingere și asupra propriilor cetățeni.

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Sursă video: X/@Emrah_zcnn

„Ce frumos. Aș vrea să-i pot convinge și pe cei din țara mea să se lase. Este minunat. Aș vrea să-i pot convinge și pe oamenii din țara mea să se lase.”, a transmis, miercuri, președintele Erdoğan.

Președintele turc s-a întâlnit cu Meloni la summit-ul organizat în Egipt pe data de 13 octombrie 2025 și au purtat o discuție cordială. În timpul întâlnirii, aflând că Meloni fuma, președintele Erdoğan i-a adresat liderului italian următorul mesaj: „Mă bucur să te văd bine, dar trebuie să te conving să renunți la fumat”.

În replică, premierul Italiei a zis la acel moment: „Știu, știu, dar dacă mă las, devin mai puțin sociabilă. Nu vreau să omor pe cineva”. Presa internațională scria atunci că declarațiile lui Erdoğan i-au făcut să râdă atât pe Meloni, cât și pe președintele Franței, Emmanuel Macron, care era prezent la discutie.

Săptămâna trecută, la summitul G7 de la Evian, Franța, premierul Italiei a anunțat că s-a lăsat de fumat de mai bine de o lună de zile. În timp ce liderii țărilor prezente la summit așteptau începerea unei ședințe oficiale, cancelarul german Friedrich Merz a întrebat-o pe Meloni dacă a apucat să fumeze vreo țigară înainte de întâlnire. În replică, premierul italian a răspuns direct: „Nu, m-am lăsat de la 1 mai”. Antonio Costa, președintele Consiliului European, a intervenit pentru a o încuraja și a amintit că el a renunțat la fumat în urmă cu 21 de ani și nu a mai privit niciodată înapoi.

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