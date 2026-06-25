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Toate traseele turistice montane din Prahova au fost deschise. Avertismentul Salvamont pentru turiști

Toate traseele turistice montane din Prahova au fost deschise. Avertismentul Salvamont pentru turiști
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Vești favorabile pentru iubitorii muntelui. Toate traseele turistice montane din Prahova au fost deschise. Cu această ocazie, Salvamont Prahova vine cu o serie de recomandări pentru turiști.

Salvamont Prahova anunță că toate traseele turistice montane din județ sunt deschise. Echipele au finalizat lucrările de întreținere și siguranță, inclusiv în zonele afectate de zăpadă sau de arbori căzuți. Deschiderea traseelor de mare altitudine a fost întârziată în acest an din cauza stratului consistent de zăpadă. Așadar, iubitorii muntelui pot tranzita rutele marcate în Bucegi și li se recomandă să țină cont de anumite aspecte.

Mesajul transmis de Salvamont Prahova. Sursă foto: Facebook

S-au deschis traseele turistice montane din Prahova

Salvamont Prahova anunță că au fost reparate zonele cu lanțuri de pe Jepii Mici si Jepii Mari, iar zăpada a fost înlăturată din potecă La Cerdac. Salvamontiștii recomandă turiștilor să se informeze înainte de plecare, să aibă echipament adecvat și să manifeste prudență pe munte. Vă redăm mesajul integral mai jos.

Toate traseele turistice montane din Prahova au fost deschise. Avertismentul Salvamont pentru turiști

Toate traseele turistice montane din Prahova au fost deschise

„După ultimele verificări ale stării traseelor montane de mare altitudine din Bucegi și efectuarea de retușuri în zonele ce au necesitat unele intervenții (repararea zonelor cu lanțuri de pe Jepii Mici si Jepii Mari, înlăturarea zăpezii din potecă La Cerdac, înlăturarea arborilor căzuți pe trasee, etc.), putem declara oficial deschise toate traseele turistice montane din județ. Acest lucru s-a întâmplat mai târziu decât în alți ani, în cazul celor de mare altitudine, din cauza cantității mari de zăpadă din această iarnă.

Recomandăm turiștilor ce intenționează să-și planifice ture montane să se documenteze asupra traseelor, conditiilor meteo, programului instalațiilor de transport pe cablu, să aibă echipament adecvat și să dea dovadă de prudență în parcurgea traseelor turistice montane.

În caz de urgență, contactați Salvamont Prahova prin 112 sau 0salvamont”, transmite Salvamont Prahova pe Facebook.

Sursă foto: Facebook

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