Reacția lui Alin Tișe, după ce Emil Boc a spus că nu este un susținător al postărilor sale. Îl atacă dur pe Ilie Bolojan pe tema finanțării Spitalului de Copii: „Este o crimă”

Președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe i-a răspuns lui Emil Boc, după ce primarul Clujului s-a delimitat de postările sale publice. Tișe a lansat un atac la adresa fostului premier Ilie Bolojan pe tema finanțării Spitalului de Copii.

„Când refuzi să finanțezi un Spital de Copii cum a făcut domnul Bolojan este o crimă. Pentru asta nu o să îl uit niciodată. Clujenii care îl susțin azi pe Bolojan să știe că omul acesta a refuzat să dea bani la un Spital de Copii al regiunii și dacă ar merge la urgență cu copilul lui și ar sta la coadă câteva ore ce ar spune? Restul este poveste…politică dar tristă!”, a transmis, pentru ZIUA de CLUJ, Alin Tișe.

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Primarul Clujului a fost întrebat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, despre candidatura lui Alin Tișe la șefia PNL și dacă îl va susține pe acesta.

„Cu privire la acest subiect am doar două observații scurte. În primul rând, este de notorietate faptul că nu am fost și nu sunt vreun susținător al postărilor publice ale domnului Tișe. În al doilea rând, statutul Partidului Național Liberal este foarte clar și foarte simplu: orice membru de partid are dreptul să candideze la orice funcție în PNL. Despre acestea vom discuta la momentul și la timpul potrivit, în partid”, a răspuns Emil Boc

Conflictul dintre Tișe și Bolojan este generat de faptul că Spitalul Pediatric Monobloc, aflat în fază avansată, nu a primit finanțare din partea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Totodată, Alin Tișe a anunțat că își asumă candidatura pentru conducerea PNL în urma susținerii primite din partea colegilor liberali și propune o reorganizare a formațiunii politice, în care membrii să aibă un rol mai important în alegerea liderilor și stabilirea direcție politice.