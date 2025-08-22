Prima pagină » Știri externe » Președintele sud-coreean se confruntă cu o provocare crucială în politica EXTERNĂ/ Seulul încearcă să mențină o colaborare eficientă cu Washingtonul

22 aug. 2025, 16:52, Știri externe
Președintele Coreei de Sud, Lee Jae-Myung, se confruntă cu o provocare crucială în politica externă, participând la două summituri consecutive la Tokyo și la Washington, în efortul de a menține o colaborare eficient cu SUA.

Întâlnirile au loc după ce Seulul și Tokyo au încheiat acorduri comerciale cu Washingtonul, care le-au scutit de cele mai mari tarife vamale impuse de Administrația președintelui Donald Trump.  Acordurile lui Trump se extind dincolo de domeniul economic, privind și probleme legate de securitate.

Coreea de Sud și Japonia și-au exprimat îngrijorare cu privire la o posibilă retragere a angajamentelor SUA în legătură cu parteneriatul în domeniul securității, pe fondul tensiunilor tot mai mari provocate de relațiile cu Rusia și Coreea de Nord.

Lee a confirmat organizarea unui summit cu Trump pe 25 august, menționând că va efectua mai întâi o vizită în Japonia în perioada 23-24 august, pentru a se întâlni cu premierul Shigeru Ishiba.

Japonia și Coreea de Sud încearcă să își coordoneze răspunsul la acțiunile lui Donald Trump, a explicat Choi Eunmi, analist la Institutul Asan pentru Studii Politice în Coreea de Sud.

„Există acum riscul legat de Trump. Există multă incertitudine în sectorul afacerilor, așa că ar putea fi discuții despre modalitățile de a atenua această incertitudine. Nu neapărat prin eforturi comune de a-l confrunta pe Trump, ci în cadrul unei cooperări trilaterale”, a declarat Eunmi, citat de agenția de presă The Associated Press.

Coreea de Sud și Japonia colaborează pentru a realiza un bun parteneriat cu SUA

Vizita lui Lee în Japonia ar putea fi percepută pozitiv la Washington, în contextul în care cele două state asiatice au fost tulburate de disputele legate de dominația colonială a Japoniei asupra Coreei înainte de sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, conform declarațiilor lor Yukiko Fukagawa, profesor la Universitatea Waseda din Japonia.

„Deoarece trebuie să se confrunte cu parteneri mai dificili, precum China și SUA, atât Japonia, cât și Coreea de Sud se află sub presiunea de a lăsa deoparte micile diferențe de opinie pentru a coopera în vederea unor obiective mai ample”, a afirmat Fukagawa.

