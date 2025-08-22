Filipinele și Australia vor semna un nou ACORD de apărare/ China amplifică tensiunile în regiunea indo-pacifică

Filipinele și Australia lucrează la un nou acord de apărare care va fi semnat anul viitor, cu scopul de a intensifica cooperarea militară pentru a contracara amenințările din regiunea indo-pacifică, au transmis, vineri, miniștrii din cele două state.

Secretarul filipinez al Apărării, Gilberto Teodor, a declarat că pactul de cooperare în domeniul apărării va avea un rol important pentru desfășurarea unor exerciții militare comune frecvente, menite să stimuleze capacitatea operațională a celor două state.

Ministrul australian al Apărării, Richard Marles, a declarat cp acordul va sprijini dezvoltarea infrastructurii de apărare în Filipine.

Angajamentul dintre cei doi aliați s-a intensificat în contextul în care amenințările regionale, reprezentate de pretențiile manifestate de China, se intensifică.

Armata filipineză a raportat o creștere a prezenței navelor chineze în Marea Chinei de Sud, care coincid cu exercițiile comune desfășurate de Canberra și Manila.

Beijingul revendică Marea Chinei de Sud

Exercițiile de 15 zile au început pe 15 august și au inclus o navigație comună între marinele Filipinelor, Australiei și Canadei în Marea Chinei de Sud. Acțiunile Chinei în această regiune „nu sunt doar un motiv de îngrijorare, ci și de condamnare”, a declarat Teodoro, conform agenției de presă Reuters. Ministrul a evidențiat că, deși Filipinele nu pot controla activitățile unilaterale ale Chinei, este nevoie de consolidarea relațiilor dintre state pentru a descuraja aceste exerciții de intimidare.

China revendică Marea Chinei de Sud, unde comerțul navigabil valorează peste trei trilioane de dolari anual.

În 2016, Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga a afirmat că declarațiile oficialilor chinezi nu au nicio bază legală. Beijingul a respins decizia, amplificând tensiunile regionale cu Filipinele pe această cale navigabilă strategică.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Putin, Narendra Modi și Erdogan, printre liderii așteptați la SUMMITUL Organizației de Cooperare de la Shanghai de la finalul lunii august

Coreea de Nord a construit o bază MILITARĂ secretă la graniță cu China/ Phenianul investește în producția de rachete balistice