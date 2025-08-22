Filipinele și Australia vor semna un nou ACORD de apărare/ China amplifică tensiunile în regiunea indo-pacifică

Filipinele și Australia lucrează la un nou acord de apărare care va fi semnat anul viitor, cu scopul de a intensifica cooperarea militară pentru a contracara amenințările din regiunea indo-pacifică, au transmis, vineri, miniștrii din cele două state.
Secretarul filipinez al Apărării, Gilberto Teodor, a declarat că pactul de cooperare în domeniul apărării va avea un rol important pentru desfășurarea unor exerciții militare comune frecvente, menite să stimuleze capacitatea operațională a celor două state.
Ministrul australian al Apărării, Richard Marles, a declarat cp acordul va sprijini dezvoltarea infrastructurii de apărare în Filipine.
Angajamentul dintre cei doi aliați s-a intensificat în contextul în care amenințările regionale, reprezentate de pretențiile manifestate de China, se intensifică.
Armata filipineză a raportat o creștere a prezenței navelor chineze în Marea Chinei de Sud, care coincid cu exercițiile comune desfășurate de Canberra și Manila.
Exercițiile de 15 zile au început pe 15 august și au inclus o navigație comună între marinele Filipinelor, Australiei și Canadei în Marea Chinei de Sud. Acțiunile Chinei în această regiune „nu sunt doar un motiv de îngrijorare, ci și de condamnare”, a declarat Teodoro, conform agenției de presă Reuters. Ministrul a evidențiat că, deși Filipinele nu pot controla activitățile unilaterale ale Chinei, este nevoie de consolidarea relațiilor dintre state pentru a descuraja aceste exerciții de intimidare.
China revendică Marea Chinei de Sud, unde comerțul navigabil valorează peste trei trilioane de dolari anual.
În 2016, Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga a afirmat că declarațiile oficialilor chinezi nu au nicio bază legală. Beijingul a respins decizia, amplificând tensiunile regionale cu Filipinele pe această cale navigabilă strategică.
Foto: Profimedia
Recomandarea autorului:
Putin, Narendra Modi și Erdogan, printre liderii așteptați la SUMMITUL Organizației de Cooperare de la Shanghai de la finalul lunii august
Coreea de Nord a construit o bază MILITARĂ secretă la graniță cu China/ Phenianul investește în producția de rachete balistice