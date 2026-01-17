Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a fost reales pentru al șaptelea mandat cu 72% din voturi

Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a fost reales pentru al șaptelea mandat, potrivit comisiei electorale a țării. Președintele și-a prelungit cele patru decenii la putere cu încă cinci ani. El a obținut aproape 72% din voturi, a anunțat comisia electorală, față de 25% pentru Bobi Wine, care a condamnat „rezultatele false”.

Museveni, în vârstă de 81 de ani, a ajuns pentru prima dată la putere ca lider rebel în 1986, dar de atunci a câștigat șapte alegeri.

Procesul electoral a fost marcat de violențe, iar Bobi Wine, contracandidatul lui Museveni, spune că cel puțin 21 de persoane au fost ucise. Autoritățile au confirmat până în prezent șapte decese.

Accesul la internet a fost întrerupt în țară de marți, ceea ce face dificilă verificarea informațiilor. Autoritățile spun că întreruperea a fost necesară pentru a preveni dezinformarea, frauda și incitarea la violență – o măsură condamnată de Oficiul ONU pentru Drepturile Omului ca fiind „extrem de îngrijorătoare”.

Forțele de securitate au fost prezente în mod constant pe tot parcursul campaniei electorale, iar Wine a afirmat că autoritățile l-au urmărit și i-au hărțuit susținătorii, folosind gaze lacrimogene împotriva lor. Din motive de securitate, el a făcut campanie purtând o vestă antiglonț și o cască.

„Dictatorul” Museveni

Născut în 1944, fost ofițer militar, absolvent de studii politice la Universitatea Dar est Salaam, veteran al războiului dintre Uganda și Tanzania și al Războiului Civil din anii 1980-1986, el a devenit președinte după bătălia de la Kampala.

Considerat dictator, Museveni a reprimat insurgența din Uganda, s-a implicat în Războiul Civil din Rwanda și în Primul Război din Congo. A cenzurat presa, a persecutat comunitatea LGBT, iar în 2021 a fost reales pentru al șaselea mandat consecutiv cu 58,38%.

„Președinte de ghetou”: Bobi Wine

Al doilea candidat este Bobi Winee, în vârstă de 43 de ani. El candidează de la Platforma de Unitate Națională, un partid de stânga. Cunoscut drept „Președintele de ghetou”, este de profesie activist, avocat, cântăreț și actor, precum și fost membru parlamentar. În 2021, după ce a pierdut alegerile cu 35%, a fost plasat în arest la domiciliu.

Alegerile se desfășoară într-un climat tensionat, titrează Reuters, iar campania a fost marcată de violențe comise de susținătorii candidaților din poziție.

