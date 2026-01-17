Prima pagină » Știri externe » Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a fost reales pentru al șaptelea mandat cu 72% din voturi

Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a fost reales pentru al șaptelea mandat cu 72% din voturi

17 ian. 2026, 15:36, Știri externe
Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a fost reales pentru al șaptelea mandat cu 72% din voturi

Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a fost reales pentru al șaptelea mandat, potrivit comisiei electorale a țării. Președintele și-a prelungit cele patru decenii la putere cu încă cinci ani. El a obținut aproape 72% din voturi, a anunțat comisia electorală, față de 25% pentru Bobi Wine, care a condamnat „rezultatele false”.

Museveni, în vârstă de 81 de ani, a ajuns pentru prima dată la putere ca lider rebel în 1986, dar de atunci a câștigat șapte alegeri.

Procesul electoral a fost marcat de violențe, iar Bobi Wine, contracandidatul lui Museveni, spune că cel puțin 21 de persoane au fost ucise. Autoritățile au confirmat până în prezent șapte decese.

Accesul la internet a fost întrerupt în țară de marți, ceea ce face dificilă verificarea informațiilor. Autoritățile spun că întreruperea a fost necesară pentru a preveni dezinformarea, frauda și incitarea la violență – o măsură condamnată de Oficiul ONU pentru Drepturile Omului ca fiind „extrem de îngrijorătoare”.

Forțele de securitate au fost prezente în mod constant pe tot parcursul campaniei electorale, iar Wine a afirmat că autoritățile l-au urmărit și i-au hărțuit susținătorii, folosind gaze lacrimogene împotriva lor. Din motive de securitate, el a făcut campanie purtând o vestă antiglonț și o cască.

„Dictatorul” Museveni 

Născut în 1944, fost ofițer militar, absolvent de studii politice la Universitatea Dar est Salaam, veteran al războiului dintre Uganda și Tanzania și al Războiului Civil din anii 1980-1986, el a devenit președinte după bătălia de la Kampala.

Considerat dictator, Museveni a reprimat insurgența din Uganda,  s-a implicat în Războiul Civil din Rwanda și în Primul Război din Congo. A cenzurat presa, a persecutat comunitatea LGBT,  iar în 2021 a fost reales pentru al șaselea mandat consecutiv cu 58,38%.

„Președinte de ghetou”: Bobi Wine

Al doilea candidat este Bobi Winee, în vârstă de 43 de ani. El candidează de la Platforma de Unitate Națională, un partid de stânga. Cunoscut drept „Președintele de ghetou”,  este de profesie activist, avocat, cântăreț și actor, precum și fost membru parlamentar. În 2021, după ce a pierdut alegerile cu 35%, a fost plasat în arest la domiciliu.

Alegerile se desfășoară într-un climat tensionat, titrează Reuters, iar campania a fost marcată de violențe comise de susținătorii candidaților din poziție.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986

Alegeri tensionate cu accesul blocat la internet în Uganda: Președintele Yoweri Museveni, aflat la putere din 1986, speră la al șaptelea mandat

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Italia refuză trimiterea de trupe europene în Groenlanda. Ministrul Apărării ironizează misiunea: „Sună ca începutul unei glume”
16:08
Italia refuză trimiterea de trupe europene în Groenlanda. Ministrul Apărării ironizează misiunea: „Sună ca începutul unei glume”
RĂZBOI Trump a fost la un pas să atace Iranul, dar și-a schimbat decizia pe ultima sută de metri datorită consilierilor militari, Israelului și țărilor arabe
16:07
Trump a fost la un pas să atace Iranul, dar și-a schimbat decizia pe ultima sută de metri datorită consilierilor militari, Israelului și țărilor arabe
EXTERNE Protestele din Iran și calculele strategice ale Israelului. „Dacă Trump decide să atace și solicită sprijin militar israelian, Netanyahu va fi pus sub presiune”
16:04
Protestele din Iran și calculele strategice ale Israelului. „Dacă Trump decide să atace și solicită sprijin militar israelian, Netanyahu va fi pus sub presiune”
EXTERNE Scandal de proporții în Olanda. Zeci de studenți, victime ale agresiunilor sexuale după ce au fost obligați să locuiască alături de refugiați 
15:50
Scandal de proporții în Olanda. Zeci de studenți, victime ale agresiunilor sexuale după ce au fost obligați să locuiască alături de refugiați 
PACE ÎN UCRAINA 🚨 Delegația Ucrainei a ajuns în Miami pentru o rundă decisivă de negocieri. Kievul vrea să clarifice detaliile păcii înainte de întâlnirea de la Davos
15:07
🚨 Delegația Ucrainei a ajuns în Miami pentru o rundă decisivă de negocieri. Kievul vrea să clarifice detaliile păcii înainte de întâlnirea de la Davos
RĂZBOI Ieftină, dar periculoasă. Drona rusească Molniya, făcută din placaj, s-a transformat într-o mare problemă pentru forțele de apărare ale Ucrainei. „Remodelează câmpul de luptă”
14:03
Ieftină, dar periculoasă. Drona rusească Molniya, făcută din placaj, s-a transformat într-o mare problemă pentru forțele de apărare ale Ucrainei. „Remodelează câmpul de luptă”
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Cum au transportat oamenii porcii peste Pacific?
FLASH NEWS Nicușor Dan promulgă legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali
16:21
Nicușor Dan promulgă legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali
CONTROVERSĂ Cea mai nouă fraudă cibernetică în rândul escrocilor. Metoda „atingerea fantomei” te poate lăsa fără bani în cont
16:20
Cea mai nouă fraudă cibernetică în rândul escrocilor. Metoda „atingerea fantomei” te poate lăsa fără bani în cont
FLASH NEWS Undă de șoc la NATO. Franța amenință cu retragerea din alianța militară nord-atlantică din cauza politicii lui Trump
16:02
Undă de șoc la NATO. Franța amenință cu retragerea din alianța militară nord-atlantică din cauza politicii lui Trump
LIVE UPDATE 🚨 Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul se parafează în Paraguay
16:00
🚨 Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul se parafează în Paraguay
DEZVĂLUIRI Fost șef al DNA, alt „erou Recorder”, dă vina pe Klaus Iohannis pentru rezultatele luptei anticorupție: ”Mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște”
15:53
Fost șef al DNA, alt „erou Recorder”, dă vina pe Klaus Iohannis pentru rezultatele luptei anticorupție: ”Mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște”
UTILE Când dispar vechile buletine. Aglomerație pentru eliberarea cărților de identitate electronice
15:49
Când dispar vechile buletine. Aglomerație pentru eliberarea cărților de identitate electronice

Cele mai noi

Trimite acest link pe