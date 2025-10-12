Prima pagină » Știri externe » Interviu cu Maria Corina Machado. De ce i-a dedicat Premiul Nobel lui Trump. “Venezuela este acum în pragul libertății după 26 de ani de tiranie.” Ce fac acum aliații din Rusia ai lui Maduro

12 oct. 2025, 13:02, Știri externe
Maria Corina Machado, noua laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a oferit un interviu postului Fox News, în care a explicat de ce a ales să îi dedice Premiul Nobel președintelui SUA Donald Trump.

Machado a reiterat că a decis să îi dedice Premiul președintelui Trump “pentru că merită”.

“Nu numai că a fost implicat în doar câteva luni în rezolvarea a opt războaie, dar acțiunile sale au fost decisive. După 26 de ani de tiranie, Venezuela este acum în pragul libertății,” a declarat Machado.

Laureata Premiului Nobel pentru Pace a mai povestit despre relația președintelui Maduro cu cartelurile de droguri și despre efectul războiului lansat de Administrația Trump împotriva „dictatorilor narco-teroriști.”

“Totul se schimbă, pentru că a apărut o nouă speranță. Acum ne dăm seama că nu suntem singuri”, a spus Machado.

La întrebarea gazdei, Machado a confirmat informația că membrii familiilor oficialilor ruși din ambasada Rusiei de la Caracas au părăsit Venezuela.

“Aceasta arată că Maduro este complet izolat. Chiar și acei aliați care obișnuiau să-l susțină își dau seama că timpul s-a terminat și, în cele din urmă, Maduro trebuie să plece”, a declarat laureata Premiului Nobel.

Foto: Profimedia

