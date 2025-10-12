Interviu cu Maria Corina Machado. De ce i-a dedicat Premiul Nobel lui Trump. “Venezuela este acum în pragul libertății după 26 de ani de tiranie.” Ce fac acum aliații din Rusia ai lui Maduro

Maria Corina Machado, noua laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a oferit un interviu postului Fox News, în care a explicat de ce a ales să îi dedice Premiul Nobel președintelui SUA Donald Trump.

Machado a reiterat că a decis să îi dedice Premiul președintelui Trump “pentru că merită”.

“Nu numai că a fost implicat în doar câteva luni în rezolvarea a opt războaie, dar acțiunile sale au fost decisive. După 26 de ani de tiranie, Venezuela este acum în pragul libertății,” a declarat Machado.

Laureata Premiului Nobel pentru Pace a mai povestit despre relația președintelui Maduro cu cartelurile de droguri și despre efectul războiului lansat de Administrația Trump împotriva „dictatorilor narco-teroriști.”

“Totul se schimbă, pentru că a apărut o nouă speranță. Acum ne dăm seama că nu suntem singuri”, a spus Machado.

La întrebarea gazdei, Machado a confirmat informația că membrii familiilor oficialilor ruși din ambasada Rusiei de la Caracas au părăsit Venezuela.

“Aceasta arată că Maduro este complet izolat. Chiar și acei aliați care obișnuiau să-l susțină își dau seama că timpul s-a terminat și, în cele din urmă, Maduro trebuie să plece”, a declarat laureata Premiului Nobel.

