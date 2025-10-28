Prima femeie premier a Japoniei îl face pe Trump fericit: îi face cadou o trusă de golf. Urmărește primirea fastuoasă a Președintelui SUA în Tokyo

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a organizat o recepție fastuoasă pentru președintele american Donald Trump, în această dimineață, la Palatul Akasaka.

Unul dintre punctele culminante ale ceremoniei a fost un cadou simbolic menit să întărească relațiile de prietenie și strategice dintre țări.

Takaichi i-a oferit lui Trump o crosă de golf care i-a aparținut lui Shinzo Abe, fost prim-ministru al Japoniei, precum și o geantă de golf cu autograful campionului japonez Hideki Matsuyama.

Potrivit experților politici, acest cadou a subliniat continuitatea politică a lui Takaichi și dorința sa de a continua cursul politicii externe al predecesorului său.

Donald Trump, a apreciat foarte mult cadoul și recepția. Ca răspuns la gestul prim-ministrului, acesta a numit-o pe Takaichi o adevărată lideră și a remarcat hotărârea acesteia de a consolida capacitățile de apărare ale Japoniei.

Takaichi i-a oferit, de asemenea, lui Trump două șepci cu mesajul „Japonia s-a întors”.

Președintele Trump și prim-ministrul japonez Takaichi au fost fotografiați în timp ce urmăreau World Series, finala Ligii profesioniste nord-americane de baseball.

Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, l-a laudat pe președintele american Donald Trump și i-a promis o „epocă de aur a legăturilor dintre cele două țări” cu ocazia vizitei sale la Tokyo, marți, înainte de a semna un acord cu Washingtonul care vizează asigurarea accesului la minerale esențiale.

Casa Albă a anunțat că Takaichi , prima femeie prim-ministru al Japoniei, a lăudat implicarea lui Trump în medierea conflictelor și îl va nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace.

„Este o mare onoare să fiu alături de dumneavoastră, mai ales la începutul mandatului celui care va fi, cred, unul dintre cei mai mari prim-miniștri”, i-a spus Trump lui Takaichi la casa de oaspeți de stat a Palatului Akasaka.

Ea a lăudat eforturile lui Trump în vederea unui armistițiu între Thailanda și Cambodgia și „realizarea istorică fără precedent” a acordului din Gaza.

Trump s-a întâlnit, de asemenea, cu familiile japonezilor răpiți de Coreea de Nord în urmă cu zeci de ani, cărora le-a spus că „SUA sunt alături de ei până la capăt”, în timp ce aceștia le cereau ajutor pentru a-și găsi cei dragi.

Donald Trump a început o vizită oficială în Japonia pe 27 octombrie 2025, a patra sa vizită în țară în calitate de președinte al SUA.

