Prima pagină » Știri externe » Prima femeie premier a Japoniei îl face pe Trump fericit: îi face cadou o trusă de golf. Urmărește primirea fastuoasă a Președintelui SUA în Tokyo

Prima femeie premier a Japoniei îl face pe Trump fericit: îi face cadou o trusă de golf. Urmărește primirea fastuoasă a Președintelui SUA în Tokyo

28 oct. 2025, 09:33, Știri externe
Prima femeie premier a Japoniei îl face pe Trump fericit: îi face cadou o trusă de golf. Urmărește primirea fastuoasă a Președintelui SUA în Tokyo

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a organizat o recepție fastuoasă pentru președintele american Donald Trump, în această dimineață, la Palatul Akasaka.
Unul dintre punctele culminante ale ceremoniei a fost un cadou simbolic menit să întărească relațiile de prietenie și strategice dintre țări.

Takaichi i-a oferit lui Trump o crosă de golf care i-a aparținut lui Shinzo Abe, fost prim-ministru al Japoniei, precum și o geantă de golf cu autograful campionului japonez Hideki Matsuyama.

Potrivit experților politici, acest cadou a subliniat continuitatea politică a lui Takaichi și dorința sa de a continua cursul politicii externe al predecesorului său.

Donald Trump, a apreciat foarte mult cadoul și recepția. Ca răspuns la gestul prim-ministrului, acesta a numit-o pe Takaichi o adevărată lideră și a remarcat hotărârea acesteia de a consolida capacitățile de apărare ale Japoniei.

Takaichi i-a oferit, de asemenea, lui Trump două șepci cu mesajul „Japonia s-a întors”.

Președintele Trump și prim-ministrul japonez Takaichi au fost fotografiați în timp ce urmăreau World Series, finala Ligii profesioniste nord-americane de baseball.

Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, l-a laudat pe președintele american Donald Trump și i-a promis o „epocă de aur a legăturilor dintre cele două țări” cu ocazia vizitei sale la Tokyo, marți, înainte de a semna un acord cu Washingtonul care vizează asigurarea accesului la minerale esențiale.

Casa Albă a anunțat că Takaichi , prima femeie prim-ministru al Japoniei, a lăudat implicarea lui Trump în medierea conflictelor și îl va nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace.

„Este o mare onoare să fiu alături de dumneavoastră, mai ales la începutul mandatului celui care va fi, cred, unul dintre cei mai mari prim-miniștri”, i-a spus Trump lui Takaichi la casa de oaspeți de stat a Palatului Akasaka.

Ea a lăudat eforturile lui Trump în vederea unui armistițiu între Thailanda și Cambodgia și „realizarea istorică fără precedent” a acordului din Gaza.

Trump s-a întâlnit, de asemenea, cu familiile japonezilor răpiți de Coreea de Nord în urmă cu zeci de ani, cărora le-a spus că „SUA sunt alături de ei până la capăt”, în timp ce aceștia le cereau ajutor pentru a-și găsi cei dragi.

Donald Trump a început o vizită oficială în Japonia pe 27 octombrie 2025, a patra sa vizită în țară în calitate de președinte al SUA.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Trump primește 250 de CIREȘI, un nou acord comercial și laude de la prim-ministra Japoniei: Sunt impresionată! Ați contribuit la PACEA mondială

Viktor Orban se întâlnește cu Trump ca să ceară EXCEPȚII de la sancțiunile pentru petrolul rusesc. Orban tatonează terenul pentru vizita la Washington

Citește și

ANALIZĂ Rețelele radar americane și aliate din Pacificul de Vest, sub amenințarea Chinei. A fost testată drona antiradar ASN-301. „O orbire radar temporară sau permanentă, atacuri coordonate, avertizări minime”
10:22
Rețelele radar americane și aliate din Pacificul de Vest, sub amenințarea Chinei. A fost testată drona antiradar ASN-301. „O orbire radar temporară sau permanentă, atacuri coordonate, avertizări minime”
EXTERNE Scandal în Parlamentul din Peru. O DEPUTATĂ și-a pus consilierul să-i taie unghiile și să-i facă masaj la picioare
10:15
Scandal în Parlamentul din Peru. O DEPUTATĂ și-a pus consilierul să-i taie unghiile și să-i facă masaj la picioare
EXTERNE Doi români, ARESTAȚI la Milano după ce au furat peste 2.000 de colete de la Amazon. Paguba se ridică la zeci de mii de euro
10:00
Doi români, ARESTAȚI la Milano după ce au furat peste 2.000 de colete de la Amazon. Paguba se ridică la zeci de mii de euro
ANALIZA de 10 În vreme de război, Zelenski luptă pe mai multe fronturi. Tactici DURE în campania de eliminare a „greilor” regionali. „Echipa președintelui utilizează instrumente cu temeiuri juridice șubrede”
10:00
În vreme de război, Zelenski luptă pe mai multe fronturi. Tactici DURE în campania de eliminare a „greilor” regionali. „Echipa președintelui utilizează instrumente cu temeiuri juridice șubrede”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 753. Israel ignoră apelul la pace al lui Trump: războiul din Gaza va continua
09:27
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 753. Israel ignoră apelul la pace al lui Trump: războiul din Gaza va continua
ANALIZĂ EXCLUSIV Ce au în comun FURTUL de la Luvru și furtul Coifului de la Coțofenești. Asemănări, coincidențe, scenarii și breșe de securitate aproape neverosimile
05:00
Ce au în comun FURTUL de la Luvru și furtul Coifului de la Coțofenești. Asemănări, coincidențe, scenarii și breșe de securitate aproape neverosimile
Mediafax
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică RABLA 2025
Digi24
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37 de ani
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un mecanism care poate fi extins”
Mediafax
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din România
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
Cancan.ro
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii peste 65 de ani
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unele ouă au două gălbenușuri?
ANALIZĂ INS: România continuă să piardă locuitori, iar populația devine tot mai ÎMBĂTRÂNITĂ
10:53
INS: România continuă să piardă locuitori, iar populația devine tot mai ÎMBĂTRÂNITĂ
POLITICĂ (Video) Coldea a încăput pe mana protestatarului Ceaușescu: „Ai venit să te mântuiești?” Pe fundal oamenii îi strigă lui Coldea “criminalule”
10:46
(Video) Coldea a încăput pe mana protestatarului Ceaușescu: „Ai venit să te mântuiești?” Pe fundal oamenii îi strigă lui Coldea “criminalule”
VIDEO Cristian Tudor Popescu, necruțător cu Drulă. Îi ridiculizează tot discursul electoral și-i lipește o etichetă greu de dus: “Drulă este ca un CANGUR în marsupiul lui Nicușor Dan”
10:45
Cristian Tudor Popescu, necruțător cu Drulă. Îi ridiculizează tot discursul electoral și-i lipește o etichetă greu de dus: “Drulă este ca un CANGUR în marsupiul lui Nicușor Dan”
VIDEO Ion Cristoiu: Ascultă Nicușor Dan de ordinele lui Macron prin campania scandaloasă împotriva rețelelor sociale?
10:44
Ion Cristoiu: Ascultă Nicușor Dan de ordinele lui Macron prin campania scandaloasă împotriva rețelelor sociale?
SURSE Coaliția intră în ședință după ce a fost aruncată în aer de decizia nefavorabilă a CCR pe pensiile magistraților. PSD vrea proiect prin Parlament
10:42
Coaliția intră în ședință după ce a fost aruncată în aer de decizia nefavorabilă a CCR pe pensiile magistraților. PSD vrea proiect prin Parlament
SĂNĂTATE Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe
10:40
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe