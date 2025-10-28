Președintele american Donald Trump s-a întâlnit marți la Tokyo cu noua prim-ministră a Japoniei, Sanae Takaichi, pentru discuții pe teme de comerț și securitate.

Întâlnirea a avut la o săptămână după ce conservatoarea a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei și a promis că va accelera consolidarea forțelor militare.

Takaichi este așteptată să ofere un pachet de investiții americane într-un acord de 550 de miliarde de dolari încheiat anul acesta, inclusiv construcția de nave și creșterea achizițiilor de soia, benzină și camionete din SUA, scrie Reuters.

Trump ar putea fi nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace și de către Japonia

Pentru contribuția adusă la încetarea mai multor războaie multiple, Takaichi vrea să-l recomande pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, potrivit NTV și altor surse din mass-media japoneză. Pakistan și Cambodgia deja l-au nominalizat pe Trump, alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu. Președintele american a fost întâmpinat cu fast de către Garda de Onoare a Japoniei. Prim-ministra Japoniei a declarat:

„Îi mulțumesc președintelui pentru prietenia îndelungată cu fostul premier Shinzo Abe (a guvernat între anii 2006 și 2007, respectiv între 2012-2020) de-a lungul anilor și pentru ospitalitatea arătată anul trecut față de doamna Aki Abe (văduva fostului premier japonez care a murit asasinat în 2022). Premierul Abe mi-a spus despre diplomația dinamică dusă de dumneavoastră. Mai recent, domnule Președinte, ați contribuit cu succes la încetarea războiului dintre Cambodgia și Thailanda, precum și la restabilirea păcii în Asia.”

Prim-ministra l-a lăudat pe Trump și pentru eforturile sale depuse în încetarea războiului dintre Israel și Hamas. Sanaie Takaichi s-a declarat „impresionată” de contribuția președintelui american la „pacea și stabilitatea globală”. Ea își dorește în continuare o colaborare strânsă dintre Tokyo și Washington D.C. Takaichi a menționat că Japonia este pregătită să-și sporească capacitățile militare de apărare.

„De asemenea, armistițiul obținut din Orientul Mijlociu este fără precedent o realizare istorică. Într-o scurtă perioadă de timp, lumea se bucură de pace mai mult ca niciodată. Ați contribuit la pacea și stabilitatea mondială. Eu însămi am fost impresionată și inspirată de dumneavoastră, domnule Președinte. SUA și Japonia au avut o relație de prietenie îndelungată. Japonia este pregătită să contribuie la pacea mondială și la stabilitate. Sunt determinată să restaurez diplomația dinamică pentru a proteja interesele naționale ale Japoniei, promovând în continuare colaborare cu SUA și să ne atingem obiectivul comun printr-o regiune Indo-Pacific care să fie LIBERĂ și DESCHISĂ. Sunt gata să întăresc puterea națională a Japoniei prin diplomație, capacități militare de apărare, putere economică și tehnologie informațională”.

Takaichi va dona 250 de cireși japonezi pentru ceremonia de Ziua Independenței

Sanae Takaichi și-a exprimat intenția de a participa la ceremonia de Ziua Independenței de anul viitor (pe 4 iulie 2026), când Statele Unite aniversează 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. Prim-ministra a anunțat și că va dărui Capitalei SUA 250 de cireși japonezi.

„Anul viitor, SUA vor aniversa 250 de ani de la înființate și vreau să iau parte la ceremonia de 4 Iulie. Vă vom dărui 250 de cireși pentru a fi plantați în Washington DC. Vreau să realizăm o nouă epocă de aur a alianței, prin care Japonia și SUA să devină mai prospere”, a încheiat prim-ministra. „Mulțumesc și vreau să te felicit. Shinzo Abe a fost un mare prieten al meu. Am fost cuprins de tristețe și șoc. Dar a vorbit frumos despre tine, cu mult timp înainte să ne întâlnim. Te felicit în numele Statelor Unite ale Americii. Am primit comenzile voastre – vreți o cantitate mare de echipament militar. Noi nu vrem să-l folosim, dar apreciem comenzile. Apreciem că vreți să facem afaceri și să semnăm un nou acord comercial corect. Japonia este binevenită în Statele Unite. Am un mare respect față de Japonia. Va fi o relație mai puternică ca niciodată. Dacă aveți o nevoie sau orice îndoială, vă vom ajuta și este o mare onoare să fim alături de voi. Vă felicit că sunteți prima femeie prim-ministru a Japoniei. Ați făcut o treabă fantastică”, a spus Trump.

„Este o strângere de mână foarte puternică”, a spus Trump, în timp ce a pozat cu prim-ministra japoneză la Palatul Akasaka. Cei doi lideri politici au fost auziți discutând despre regretatul prim-ministru japonez Shinzo Abe, un aliat politic apropiat al lui Takaichi, care a legat o legătură specială cu Trump în primul său mandat. Cei doi au petrecut ore bune jucând golf împreună.

„A fost un mare prieten de-al meu și un mare prieten de-al tău”, i-a spus Trump lui Takaichi la intrarea în palat. Trump a fost ultima dată la palat, o reședință ornamentată construită în stil european, în 2019 pentru discuții cu Abe.

Trump și Takaichi au semnat noul acord comercial, pe care președintele american îl consideră „corect”.

