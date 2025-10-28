Prima pagină » Știri externe » Trump primește 250 de cireși, un nou acord comercial și laude de la prim-ministra Japoniei: Sunt impresionată! Ați contribuit la pacea mondială

Trump primește 250 de cireși, un nou acord comercial și laude de la prim-ministra Japoniei: Sunt impresionată! Ați contribuit la pacea mondială

28 oct. 2025, 03:17, Știri externe
Trump primește 250 de cireși, un nou acord comercial și laude de la prim-ministra Japoniei: Sunt impresionată! Ați contribuit la pacea mondială
Galerie Foto 8

Președintele american Donald Trump s-a întâlnit marți la Tokyo cu noua prim-ministră a Japoniei, Sanae Takaichi, pentru discuții pe teme de comerț și securitate.

Întâlnirea a avut la o săptămână după ce conservatoarea a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei și a promis că va accelera consolidarea forțelor militare.

Takaichi este așteptată să ofere un pachet de investiții americane într-un acord de 550 de miliarde de dolari încheiat anul acesta, inclusiv construcția de nave și creșterea achizițiilor de soia, benzină și camionete din SUA, scrie Reuters

Trump ar putea fi nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace și de către Japonia

Pentru contribuția adusă la încetarea mai multor războaie multiple, Takaichi vrea să-l recomande pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, potrivit NTV și altor surse din mass-media japoneză. Pakistan și Cambodgia deja l-au nominalizat pe Trump, alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu. Președintele american a fost întâmpinat cu fast de către Garda de Onoare a Japoniei. Prim-ministra Japoniei a declarat:

„Îi mulțumesc președintelui pentru prietenia îndelungată cu fostul premier Shinzo Abe (a guvernat între anii 2006 și 2007, respectiv între 2012-2020) de-a lungul anilor și pentru ospitalitatea arătată anul trecut față de doamna Aki Abe (văduva fostului premier japonez care a murit asasinat în 2022). Premierul Abe mi-a spus despre diplomația dinamică  dusă de dumneavoastră. Mai recent, domnule Președinte, ați contribuit cu succes la încetarea războiului dintre Cambodgia și Thailanda, precum și la restabilirea păcii în Asia.

Prim-ministra l-a lăudat pe Trump și pentru eforturile sale depuse în încetarea războiului dintre Israel și Hamas. Sanaie Takaichi s-a declarat „impresionată” de contribuția președintelui american la „pacea și stabilitatea globală”. Ea își dorește în continuare o colaborare strânsă dintre Tokyo și Washington D.C. Takaichi a menționat că Japonia este pregătită să-și sporească capacitățile militare de apărare.

„De asemenea, armistițiul obținut din Orientul Mijlociu  este fără precedent o realizare istorică. Într-o scurtă perioadă de timp, lumea se bucură de pace mai mult ca niciodată. Ați contribuit la pacea și stabilitatea mondială. Eu însămi am fost impresionată și inspirată de dumneavoastră, domnule Președinte. SUA și Japonia au avut o relație de prietenie îndelungată. Japonia este pregătită să contribuie la pacea mondială și la stabilitate. Sunt determinată să restaurez diplomația dinamică  pentru a proteja interesele naționale ale Japoniei, promovând în continuare  colaborare cu SUA și să ne atingem obiectivul comun printr-o regiune Indo-Pacific care să fie LIBERĂ și DESCHISĂ. Sunt gata să întăresc puterea națională a Japoniei prin diplomație, capacități militare de apărare, putere economică și tehnologie informațională”.

Takaichi va dona 250 de cireși japonezi pentru ceremonia de Ziua Independenței

Sanae Takaichi și-a exprimat intenția de a participa la ceremonia de Ziua Independenței de anul viitor (pe 4 iulie 2026), când Statele Unite aniversează 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. Prim-ministra a anunțat și că va dărui Capitalei SUA 250 de cireși japonezi.

„Anul viitor, SUA vor aniversa 250 de ani de la înființate și vreau să iau parte la ceremonia de 4 Iulie. Vă vom dărui 250 de cireși pentru a fi plantați în Washington DC. Vreau să realizăm o nouă epocă de aur a alianței, prin care Japonia și SUA să devină mai prospere”, a încheiat prim-ministra.

„Mulțumesc și vreau să te felicit. Shinzo Abe a fost un mare prieten al meu. Am fost cuprins de tristețe și șoc. Dar a vorbit frumos despre tine, cu mult timp înainte să ne întâlnim. Te felicit în numele Statelor Unite ale Americii. Am primit comenzile voastre – vreți o cantitate mare de echipament militar. Noi nu vrem să-l folosim, dar apreciem comenzile. Apreciem că vreți să facem afaceri și să semnăm un nou acord comercial corect.  Japonia este binevenită în Statele Unite. Am un mare respect față de Japonia. Va fi o relație mai puternică ca niciodată. Dacă aveți o nevoie sau orice îndoială, vă vom ajuta și este o mare onoare să fim alături de voi. Vă felicit că sunteți prima femeie prim-ministru a Japoniei. Ați făcut o treabă fantastică”, a spus Trump.

„Este o strângere de mână foarte puternică”, a spus Trump, în timp ce a pozat cu prim-ministra japoneză la Palatul Akasaka. Cei doi lideri politici au fost auziți discutând despre regretatul prim-ministru japonez Shinzo Abe, un aliat politic apropiat al lui Takaichi, care a legat o legătură specială cu Trump în primul său mandat. Cei doi au petrecut ore bune jucând golf împreună.

„A fost un mare prieten de-al meu și un mare prieten de-al tău”, i-a spus Trump lui Takaichi la intrarea în palat. Trump a fost ultima dată la palat, o reședință ornamentată construită în stil european, în 2019 pentru discuții cu Abe.

Trump și Takaichi au semnat noul acord comercial, pe care președintele american îl consideră „corect”.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Un moment ISTORIC în Japonia: Sanae Takaichi, „Doamna de Fier”, devine prima femeie prim ministru din istoria țării. Mesajul lui Nicușor Dan

Citește și

EXTERNE Președintele Camerunului, la 92 de ani și cel mai LONGEVIV șef de stat din lume, își sărbătorește victoria în al 8-lea mandat, trăgând în protestatari
00:11
Președintele Camerunului, la 92 de ani și cel mai LONGEVIV șef de stat din lume, își sărbătorește victoria în al 8-lea mandat, trăgând în protestatari
EXTERNE Autoritățile din Istanbul și celelalte localități afectate de CUTREMUR continuă monitorizarea pe teren, pe tot parcursul nopții
00:11
Autoritățile din Istanbul și celelalte localități afectate de CUTREMUR continuă monitorizarea pe teren, pe tot parcursul nopții
ULTIMA ORĂ Școlile din Balıkesir au fost închise pentru o zi, în urma CUTREMURULUI din vestul Turciei
23:47
Școlile din Balıkesir au fost închise pentru o zi, în urma CUTREMURULUI din vestul Turciei
NEWS ALERT După cutremurul de 6,1, Turcia este lovită și de fulgere. Unul a lovit cupola Moscheii Emirsultan, cu o istorie de 596 de ani, din Bursa
23:39
După cutremurul de 6,1, Turcia este lovită și de fulgere. Unul a lovit cupola Moscheii Emirsultan, cu o istorie de 596 de ani, din Bursa
EVENIMENT Culmea relaxării, în timpul CUTREMURULUI din Turcia! Unii cetățeni și-au continuat seara de distracție în local în timp ce alții fugeau disperați
23:28
Culmea relaxării, în timpul CUTREMURULUI din Turcia! Unii cetățeni și-au continuat seara de distracție în local în timp ce alții fugeau disperați
SERIALE Netflix anunță lansarea serialului „Last Samurai Standing”. Povestea: 292 de luptători vor lupta până la moarte
23:09
Netflix anunță lansarea serialului „Last Samurai Standing”. Povestea: 292 de luptători vor lupta până la moarte
Mediafax
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Digi24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Cancan.ro
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit! Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Mediafax
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală cu sancțiunile impuse Moscovei
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Mesajul unei eleve olimpice cu două medalii de aur: „Respectați profesorii!”