După Malaezia, Trump dansează și în fața trupelor SUA din Japonia și anunță: „Era războiului woke s-a ÎNCHEIAT“

Japonezii încearcă cu orice preț să-l câștige pe Trump. După o ceremonie de excepție de la Palatul Akasaka, președintele american a avut parte de o primire grandioasă și la baza navală Yokosuka din centrul Japoniei.

Trump a călătorit la bordul navei Marine One împreună cu prim-ministrul japonez Sanai Takaichi, iar cei doi oficiali au participat la o ceremonie de bun venit pe puntea navei, informează CNN.

Fanfara Flotei a 7-a a Marinei, îmbrăcată în echipament de camuflaj, a cântat în timp ce Trump a coborât din aeronavă și a traversat un coridor format de membri ai echipajului portavionului, porecliți „rainbow side boys” datorită tricourilor viu colorate pe care le poartă și care arată care sunt rolurile lor pe navă.

galben pentru trupele care se ocupă de mișcările aeronavelor

verde pentru trupele care conectează avioanele la catapulte

violet pentru trupele care alimentează avioanele

Marine One a aterizat pe portavionul USS George Washington, aflat în prezent în Japonia, iar mai multe avioane de vânătoare navale erau dispuse pe puntea din apropiere.

Melodia din celebrul film „Top Gun” se auzea în timp ce ateriza Marina One. Militarii au stat în picioare ore întregi, pregătindu-se să-și vadă comandantul-șef, cântând melodiile „Sweet Caroline” și „Party in the USA” în timp ce îl așteptau pe Trump. Ulterior, pe scenă, Trump a făcut și dansul său preferat pe ”YMCA”, cântecul său preferat.

Conform Casei Albe, președintele a fost întâmpinat de o serie de comandanți militari și oficiali.

Tramp a ținut apoi un discurs, în fața unui grup de 6.000 de soldați americani de la bordul portavionului USS George Washington, pe care l-a început cu laude călduroase la adresa lui Sanae Takaishi, pe care a și invitat-o alături de el pe scenă.

„Această femeie este o câștigătoare”, a spus Trump despre Takaishi, lăudând și performanța bursei de marți.

Trump a vorbit apoi despre o „prietenie frumoasă” cu Japonia.

„Am un respect imens pentru Japonia, iar acum am un respect cu adevărat deosebit pentru noul și incredibilul prim-ministru”, a spus el. „Trebuie să spun asta – prima femeie prim-ministru”, a adăugat Trump, provocând urale și aplauze din partea militarilor din mulțime.

Trump: Era războiului woke s-a terminat

Președintele a subliniat, în cadrul discursului său, că era războiului „woke“ s-a încheiat

„Când vine vorba de apărarea Statelor Unite, nu mai suntem corecți politic.” Ne vom apăra țara în orice mod va trebui. „Dacă suntem într-un război, vom câștiga războiul. Îl vom câștiga cum nimeni nu a mai făcut-o vreodată.”, a transmis Trump.

Republicanul a amintit despre succesul său în negocierile de pace, la nivel mondial.

„Tocmai am plecat din Malaezia.” Am oprit un război mare, am oprit 8 războaie. „Vă puteți imagina că am oprit 8 războaie în 8 luni?”, a precizat Trump.

Trump glumește pe tema Nobelului

Miliardarul american a glumit cu această ocazie despre faptul că, în ciuda eforturilor sale, a fost exclus din competiția pentru Premiul Nobel pentru Pace.

„Nimeni nu fabrică echipamente ca noi, iar dacă o fac, marinarul american este gata să-l zdrobească, să-l scufunde, să-l distrugă și să-l arunce în aer până la uitare.” Toată lumea a spus că ar trebui să primesc Premiul Nobel pentru Pace. „Cu această afirmație, mă scot din cursă.”

Trump îl pulverizează pe Biden în fața trupelor SUA din Japonia: „Nici un președinte bun nu a fost, ca să fiu sincer“

Trump l-a atacat pe fostul președinte american Joe Biden în fața trupelor SUA din Japonia.

„Biden obișnuia să spună că a fost pilot, că a fost șofer de camion, orice, oricui intra pe ușă. Nu a fost pilot. Nici un președinte bun nu a fost, ca să fiu sincer. Asta știm cu toții”

În discursul său, premierul Takaishi, care a preluat funcția săptămâna trecută, a arătat că încearcă să consolideze relația caldă pe care Trump a avut-o cu regretatul său predecesor și mentor, Shinzo Abe.

„SUA și Japonia vor asigura pacea în regiune“

Aceasta le-a spus trupelor americane, aflate la bordul navei USS George Washington, că regiunea se confruntă cu un „mediu de securitate fără precedent” și că Japonia și SUA „își vor uni forțele pentru a asigura pacea și securitatea în această regiune”.

„Pacea nu poate fi menținută doar prin cuvinte. Poate fi protejată doar atunci când există o hotărâre și o acțiune de neclintit”, a declarat Takaichi marți, alături de președintele Donald Trump.

Ambele țări își propun să își intensifice demonstrațiile de forță în regiune pentru a contracara amenințările tot mai mari din partea Chinei, care a intensificat constant provocările militare, a lansat exerciții în Marea Chinei de Sud și a escaladat presiunea asupra Taiwanului.

Takaichi a declarat că Japonia s-a angajat să „își consolideze fundamental capacitățile de apărare” și că țara este „gata să contribuie și mai proactiv la pacea și stabilitatea regiunii”.

„Prin aceste eforturi, împreună cu președintele Trump, sunt hotărâtă să ridic Alianța Japonia-SUA, care a devenit deja cea mai mare alianță din lume, la culmi și mai mari”, a adăugat ea.

Investiții Toyota în SUA. Trump: „Ieșiți și cumpărați o Toyota”

Trump le-a mai spus trupelor americane de la bordul navei USS George Washington să „cumpere o Toyota”, anunțând investiții masive ale producătorului auto în Statele Unite.

„Prim-ministrul tocmai mi-a spus că Toyota va deschide fabrici auto în toate Statele Unite, în valoare de peste 10 miliarde de dolari”, a spus Trump.

Momentul a subliniat modul în care politica tarifară a lui Trump a remodelat alianțele externe și i-a stimulat pe liderii mondiali să negocieze cu președintele SUA prin intermediul investițiilor interne.

Vizita lui Trump aici face parte dintr-o demonstrație de forță mai amplă în regiune a ambelor țări pentru a contracara amenințările tot mai mari din partea Chinei – în cadrul politicii americane de „pace prin putere”.

În Japonia sunt dislocați 55.000 de soldați americani.

