Prima reacție a lui Zelenski, după ce împrumutul UE de 90 de miliarde de euro a fost aprobat provizoriu. Ce așteptări are președintele ucrainean

Prima reacție a lui Zelenski, după ce împrumutul UE de 90 de miliarde de euro a fost aprobat provizoriu. Ce așteptări are președintele ucrainean
Sursă foto: Mediafax

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, miercuri, că deblocarea împrumutului de 90 de miliarde de euro, acordat de Uniunea Europeană, Kievului, este deja în curs de aplicare.

Într-o postare pe X, Zelenski a evidențiat că Ucraina își îndeplinește obligațiile în relațiile cu Uniunea Europeană – chiar și în chestiuni atât de sensibile precum funcționarea conductei de petrol „Drujba”.

El a subliniat că este important ca pachetul european de sprijin „să devină operațional cât mai repede”.

„În prezent, se pune deja în aplicare acordul nostru cu Uniunea Europeană privind deblocarea pachetului de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro pe o perioadă de doi ani, precum și a noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru acest război.

Deblocarea reprezintă semnalul potrivit, în circumstanțele actuale. Rusia trebuie să pună capăt războiului. Iar stimulentele în acest sens pot apărea numai atunci când atât sprijinul acordat Ucrainei, cât și presiunea exercitată asupra Rusiei sunt suficiente.

Ucraina își îndeplinește obligațiile în relațiile cu Uniunea Europeană – chiar și în chestiuni atât de sensibile precum funcționarea conductei de petrol „Drujba”.“, a transmis Zelenski pe pagina sa de X.

Președintele ucrainean speră acum ca și „partea europeană să ia măsurile necesare pentru a asigura adevărata protecție și pentru a accelera integrarea deplină a Ucrainei în Europa.“

„Este important ca pachetul european de sprijin să devină operațional cât mai curând.

Vom discuta cu liderii europeni și despre deschiderea unor clustere pentru Ucraina: condițiile necesare în acest sens au fost deja îndeplinite. De asemenea, continuăm eforturile de înăsprire a sancțiunilor împotriva Rusiei și de dezvoltare în continuare a sistemului energetic european, astfel încât Rusia să nu mai poată manipula aprovizionarea cu energie a Europei.

Mulțumesc tuturor celor care ne ajută. Zilele de azi și mâine sunt deosebit de importante pentru diplomația noastră europeană. Trăiască Ucraina!“, a mai scris șeful de stat.

