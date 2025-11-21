Prima pagină » Știri externe » Primarul New York-ului ajunge față în față cu Trump, după luni întregi de atacuri din partea președintelui. „Voi fi pregătit pentru orice”

21 nov. 2025, 12:30, Știri externe
După luni întregi de atacuri și insulte, președintele Trump și primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, vor ajunge, în sfârșit, față în față. În numai câteva ore, cei doi oficiali se vor reuni la Casa Albă, iar americanii stau cu sufletul la gură pentru a vedea cum va evolua relația lor, în lunile următoare.

Conform jurnaliștilor de la The New York Times, Mamdani, în vârstă de 34 de ani, este cunoscut pentru faptul că îi abordează pe sceptici cu farmec și dorința de a asculta și de a se implica. Dar dacă îl tratează pe Trump cu „mănuși” susținătorii lui Mamdani ar putea considera că acesta i-a trădat.

Val de atacuri la adresa lui Mamdani

Potrivit sursei citate, Trump se confruntă cu o dilemă similară. A petrecut luni întregi denigându-l pe noul primar al New York-ului, numindu-l în mod repetat comunist, amenințându-l că îl va aresta și avertizând că va aduce ruina orașului New York.

Trump a fost un adversar vocal al lui Mamdani încă de la victoria sa la alegerile primare democrate din iunie, spunând că îl va aresta pe Mamdani dacă va perturba operațiunile ICE din oraș și amenințând că va retrage finanțarea federală a orașului dacă va câștiga în noiembrie.

„Uite, nu avem nevoie de un comunist în țara asta, dar dacă vom avea unul, îl voi supraveghea cu mare atenție în numele națiunii”, a declarat Trump reporterilor în timpul verii, la scurt timp după victoria lui Mamdani în alegerile primare. Mamdani i-a răspuns direct lui Trump în discursul său de victorie din noaptea alegerilor. „Donald Trump, din moment ce știu că te uiți, am patru cuvinte pentru tine: Dă volumul mai tare”, a spus el, adăugând: „ca să ajungi la oricare dintre noi, va trebui să treci de noi toți”.

Inclusiv în anunțul privind întâlnirea, pe care l-a făcut pe Truth Social, Trump l-a numit pe Mamdani „comunist”.

Republicanul îl consideră pe Mamdani „o povară pentru democrați” în alegerile intermediare de anul viitor și nu pare motivat să facă nimic care l-ar putea ajuta — ba chiar i-a acordat sprijin principalului rival al lui Mamdani, fostul guvernator Andrew M. Cuomo, în ajunul alegerilor.

Karoline Leavitt: „Trump este dispus să se întâlnească cu oricine”

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a declarat joi că faptul că un „comunist” merge la Casa Albă „vorbește de la sine”. (Mamdani este un socialist democrat.)

„Asta demonstrează că președintele Trump este dispus să se întâlnească cu oricine și să vorbească cu oricine și să încerce să facă ceea ce este corect în numele poporului american, indiferent dacă acesta locuiește în state democratice sau orașe democratice – într-un oraș care devine mult mai de stânga decât cred că a anticipat vreodată acest președinte în mulții săi ani de viață în New York”, a spus ea.

Oficialii Casei Albe nu au precizat dacă jurnaliștilor li se va permite accesul în Biroul Oval în vreo parte a întâlnirii și niciuna dintre părți nu a precizat ce va fi discutat.

Nu există lipsă de subiecte potențiale. Unul ar putea fi legat de amenințările anterioare ale lui Trump de a trimite Garda Națională în oraș.

Mamdani: „Voi fi pregătit pentru orice s-ar întâmpla”

Mamdani nu a vrut să discute despre un potențial conflict la Casa Albă și a numit întâlnirea una „obișnuită” la o conferință de presă organizată, ieri, la City Hall Park din Lower Manhattan.

El a susținut că mulți newyorkezi care l-au susținut atât pe el, cât și pe Trump au făcut acest lucru din aceleași motive.

„Știu că pentru zeci de mii de newyorkezi, această întâlnire este între doi candidați foarte diferiți pentru care au votat, din același motiv”, a spus dl Mamdani. „Ei doreau un lider care să abordeze criza costului vieții care face imposibiș traiul celor are lucrează în oraș.” „Voi fi pregătit pentru orice s-ar întâmpla”, a spus el.

 

