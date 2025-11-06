Efectele victoriei lui Zohran Mamdani: trei instituții evreiești, vandalizate cu însemne naziste. Republicanii dau vina pe discursul său despre Israel

La doar câteva ore după ce candidatul democrat socialist, Zohran Mamdani, a fost votat primar al metropolei New York, trei instituții evreiești din cartierul Brooklyn au fost vandalizate cu inscripții naziste. Noul primar a condamnat aceste fapte, pe care le-a numit, ca fiind „dezgustătoare”.

Incidentul a avut loc, în zorii dimineții de 5 noiembrie, la puțin timp după victoria democratului Zohran Mamdani, ca primar al New York-ului.

O zvastică roșie a fost desenată cu spray-ul pe o școală, un cimitir și un centru de asistență socială, toate trei aparținând comunității evreiești din Brooklyn, potrivit senatorului din New York, Sam Suttonn, citat de CBS.

„Așa ceva este absolut inacceptabil în districtul nostru”, a precizat Sutton.

Locuitorii sunt revoltați: „Nepoții mei nu mai sunt în siguranță”

Autoritățile au precizat că individul, care a vandalizat școala evreiască Magen David, a fost surprins de camerele de supraveghere, la momentul incidentului.

Poliția din New York este în căutarea unui bărbat care a fugit de la locul faptei pe bicicletă. Brigada pentru investigarea infracțiunilor motivate de ură anchetează cazul.

„Sunt foarte furios, a spus unul dintre membrii comunității evreiești din zonă. „Nepoții mei învață aici, așa că simt că nu se află în siguranță”, a continuat acesta.

Primarul Zohran Mamdani: „Un act dezgustător de antisemitism, sunt alături de comunitatea evreiască”

Primarul Zohran Mamdani a reacționat imediat față de vandalizarea centrelor evreiești din cartierul Brooklyn și și-a exprimat solidaritatea față de locuitorii evrei și lupta acestora împotriva antisemitismului.