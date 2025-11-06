Prima pagină » Actualitate » Efectele victoriei lui Zohran Mamdani: trei instituții evreiești, VANDALIZATE cu însemne naziste. Republicanii dau vina pe discursul său despre Israel

Ruxandra Radulescu
06 nov. 2025, 14:20, Actualitate
La doar câteva ore după ce candidatul democrat socialist, Zohran Mamdani, a fost votat primar al metropolei New York, trei instituții evreiești din cartierul Brooklyn au fost vandalizate cu inscripții naziste. Noul primar a condamnat aceste fapte, pe care le-a numit, ca fiind „dezgustătoare”. 

Incidentul a avut loc, în zorii dimineții de 5 noiembrie, la puțin timp după victoria democratului Zohran Mamdani, ca primar al New York-ului.

O zvastică roșie a fost desenată cu spray-ul pe o școală, un cimitir și un centru de asistență socială, toate trei aparținând comunității evreiești din Brooklyn, potrivit senatorului din New York, Sam Suttonn, citat de CBS.

„Așa ceva este absolut inacceptabil în districtul nostru”, a precizat Sutton.

Trei instituții evreiești din cartierul Brooklyn au fost vandalizate cu inscripții naziste FOTO: captură X

Locuitorii sunt revoltați: „Nepoții mei nu mai sunt în siguranță”

Autoritățile au precizat că individul, care a vandalizat școala evreiască Magen David, a fost surprins de camerele de supraveghere, la momentul incidentului.

Poliția din New York este în căutarea unui bărbat care a fugit de la locul faptei pe bicicletă. Brigada pentru investigarea infracțiunilor motivate de ură anchetează cazul.

„Sunt foarte furios, a spus unul dintre membrii comunității evreiești din zonă. „Nepoții mei învață aici, așa că simt că nu se află în siguranță”, a continuat acesta.

Primarul Zohran Mamdani: „Un act dezgustător de antisemitism, sunt alături de comunitatea evreiască”

Primarul Zohran Mamdani a reacționat imediat față de vandalizarea centrelor evreiești din cartierul Brooklyn și și-a exprimat solidaritatea față de locuitorii evrei și lupta acestora împotriva antisemitismului.

„Acesta este un act dezgustător de antisemitism și nu are ce căuta în frumosul nostru oraș. În calitate de primar, vor fi întotdeauna alături de comunitatea evreiască în lupta de a scăpa orașul nostru de flagelul antisemitismului”, a transmis noul primar al New York-ului.

Primarul Zohar Mamdani a condamnat vandalizarea centrelor evreiești din cartierul Brooklyn FOTO: captură X

Republicanii susțin că poziția lui Mamdani cu privire la Israel ar fi generat incidentele

„Mamdani trebuie să condamne aceste acțiuni și e bine că a făcut-o. Trebuie să o facă constant”, a spus Novakhov.
Noul primar al New-York-ului a condamnat totodată atacul Hamas asupra Israelului de la 7 octombrie 2023 pe care l-a numit „o crimă de război”, potrivit Wall Street Journal.

În Israel, evreilor li s-a cerut să părăsească New York-ul după victoria lui Mamdani

Ministrul israelian pentru afacerile diasporei, Amihai Shikli, a îndemnat evreii să părăsească New York-ul după alegerea lui Zorhan Mamdani ca primar, numindu-l „susținător al HAMAS”.

Shikli a declarat că „torța libertății orașului s-a stins”, iar New York-ul „merge cu ochii deschiși spre prăpastia în care Londra a căzut deja”.

Potrivit lui, odată cu venirea lui Mamdani, comunitatea evreiască locală, una dintre cele mai mari din lume (1,3 milioane de persoane), „nu ar trebui să se aștepte la nimic bun”.

Mamdani însuși, originar din Uganda și reprezentant al aripii stângi a Partidului Democrat, a criticat într-adevăr acțiunile israeliene din Gaza, numindu-le „un război genocidar”.

Foto: Mediafax

