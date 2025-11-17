Prima pagină » Știri externe » Donald Trump se întâlnește noul primar din New York, Zohran Mamdani, după ce l-a făcut comunist și l-a amenințat cu deportarea: „Vom găsi o soluție”

Donald Trump se întâlnește noul primar din New York, Zohran Mamdani, după ce l-a făcut comunist și l-a amenințat cu deportarea: „Vom găsi o soluție”

Ruxandra Radulescu
17 nov. 2025, 10:01, Știri externe
Donald Trump se întâlnește noul primar din New York, Zohran Mamdani, după ce l-a făcut comunist și l-a amenințat cu deportarea:
Donald Trump se întâlnește noul primar din New York, Zohran Mamdani, după ce l-a făcut comunist și l-a amenințat cu deportarea: "Vom găsi o soluție"

Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu noul primar al New-York-ului, Zohran Mamdani. Liderul de la Casa Albă a precizat că discuțiile vor viza găsirea de soluții pentru metropolă. Zohran Mamdani este primul primar musulman din istoria orașului New-York, iar după câștigarea alegerilor și-a manifestat susținerea pentru imigranți, în opoziție cu deportările masive declanșate de administrația Trump.

Președintele Donald Trump a declarat duminică că intenționează să se întâlnească cu primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani. În timpul campaniei electorale, liderul SUA a declarat despre Mamdani că ar fi comunist și l-a amenințat cu deportarea.

Trump, despre întâlnirea cu Mamdani: „Vrem să vedem ca totul să meargă bine pentru New York”

Trump a precizat că, împreună cu Mamdani, vor „găsi o soluție”, ceea ce ar putea însemna un prim pas spre o detensionare a relațiilor dintre cei doi politicieni, care s-au prezentat a fi adversari, potrivit AP.

„Primarul orașului New York, aș spune, ar dori să se întâlnească cu noi. Vom găsi o soluție”, a declarat Trump reporterilor în timp ce se pregătea să se întoarcă la Washington după ce a petrecut weekendul în Florida.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a clarificat la scurt timp după aceea că Trump se referea la Mamdani și a spus că nu a fost stabilită o dată pentru o astfel de întâlnire.

„Vrem să vedem ca totul să meargă bine pentru New York”, a spus Trump.

Reprezentanții lui Mamdani nu au comentat ultimele remarci ale președintelui, dar un purtător de cuvânt a făcut referire la remarcile primarului ales de săptămâna trecută, când a spus că intenționează să contacteze Casa Albă „pentru că aceasta este o relație care va fi esențială pentru succesul orașului”.

Comentariile lui Trump au venit în contextul în care acesta a declarat că ar putea purta în curând discuții și cu președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, după o consolidare a prezenței militare în apropierea țării sud-americane: „Voi vorbi cu oricine”, a spus Trump.

Trump și Mamdani, adversari politici cu viziuni opuse

Trump l-a criticat dur pe Mamdani timp de luni de zile, etichetându-l drept „comunist” și a afirmat că New York va fi distrus, dacă democratul ar fi ales. De asemenea, a amenințat că va retrage finanțarea federală pentru oraș și că îl va deporta pe Mamdani, care s-a născut în Uganda.

Mamdani a ajuns o vedetă a rețelelor sociale și un simbol al rezistenței împotriva lui Trump în timpul campaniei sale pentru funcția de primar. El a susținut o serie de politici progresiste și un mesaj care a fost în opoziție față de agenda agresivă, anti-imigrație, lansată de Trump în al doilea mandat al său la Casa Albă.

Politicianul în vârstă de 34 de ani a atras de partea sa o gamă largă de locuitori și l-a învins pe unul dintre politicienii cunoscuți, fostul guvernator Andrew Cuomo.

În discursul său din noaptea alegerilor, Mamdani a spus că își dorește ca New York-ul să arate țării cum să-l învingă pe președinte. Totuși, a doua zi, în timp ce vorbea despre planurile sale de a „proteja” New York-ul împotriva lui Trump odată ce va prelua mandatul în ianuarie, noul primar a declarat că este dispus să colaboreze cu oricine, inclusiv cu președintele, dacă acest lucru îi poate ajuta pe newyorkezi.

Foto: Mediafax

Recomandarea autorului:

Citește și

EXTERNE DOLIU pe scena teatrului internațional. Elizabeth Franz, legenda Broadway-ului și câștigătoarea Premiului Tony s-a stins din viață la 84 de ani
09:27
DOLIU pe scena teatrului internațional. Elizabeth Franz, legenda Broadway-ului și câștigătoarea Premiului Tony s-a stins din viață la 84 de ani
EXTERNE Adio, ajutoare pentru refugiații ucraineni. Polonia respinge proiectul de lege: „Nu mai vorbim despre refugiați de război, ci despre o minoritate”
08:37
Adio, ajutoare pentru refugiații ucraineni. Polonia respinge proiectul de lege: „Nu mai vorbim despre refugiați de război, ci despre o minoritate”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 772. Liban: Un mort într-un nou atac aerian israelian
07:32
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 772. Liban: Un mort într-un nou atac aerian israelian
EXTERNE Cadouri pentru „regele” SUA: avioane, lingouri din aur personalizate, ceasuri Rolex. Așa îl vrăjesc liderii lumii pe Trump ca să le reducă tarifele
07:00
Cadouri pentru „regele” SUA: avioane, lingouri din aur personalizate, ceasuri Rolex. Așa îl vrăjesc liderii lumii pe Trump ca să le reducă tarifele
EXTERNE Grupul operativ Southern Spear a lovit o altă navă operată de narcoteroriști în Pacificul de Est. Bilanțul crește la 83 de presupuși traficanți uciși
01:17
Grupul operativ Southern Spear a lovit o altă navă operată de narcoteroriști în Pacificul de Est. Bilanțul crește la 83 de presupuși traficanți uciși
EXTERNE Maduro a fredonat piesa „Imagine” a lui John Lennon la un miting. Între timp, navele de război americane patrulează apele Venezuelei
00:41
Maduro a fredonat piesa „Imagine” a lui John Lennon la un miting. Între timp, navele de război americane patrulează apele Venezuelei
Mediafax
Orban: Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige războiul! Critici la adresa UE: „Ei ar dori să continue războiul”
Digi24
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
Cancan.ro
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului se închide! Intervalul în care nu va fi accesibilă: Program special de sărbători
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
Cum a apărut Loredana la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini și-au dat seama că e chiar ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Fenomen dezastruos în pădurea amazoniană: Lacurile au început să fiarbă!
NEWS ALERT Zi decisivă pentru Klaus Iohannis. FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu
10:19
Zi decisivă pentru Klaus Iohannis. FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu
GALERIE FOTO Programul Catedralei Mântuirii Neamului de sărbători. Când se poate vizita și ce slujbe se vor ține
09:56
Programul Catedralei Mântuirii Neamului de sărbători. Când se poate vizita și ce slujbe se vor ține
RELIGIE 17 noiembrie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Sfântul Grigore Taumaturgul
09:42
17 noiembrie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Sfântul Grigore Taumaturgul
POLITICĂ Claudiu Năsui avertizează că Bolojan face reformă doar din gură: „CFR Marfă nu dispare, doar își schimbă numele. Nu se face nicio reformă”
09:31
Claudiu Năsui avertizează că Bolojan face reformă doar din gură: „CFR Marfă nu dispare, doar își schimbă numele. Nu se face nicio reformă”
JUSTIȚIE ERORI grave în ancheta crimei din Beciu. Raportul procurorilor arată greșelile comise de polițiști în cazul tinerei mame, ucise de soț
09:20
ERORI grave în ancheta crimei din Beciu. Raportul procurorilor arată greșelile comise de polițiști în cazul tinerei mame, ucise de soț