Germania și Olanda se află în conflict cu Franța în încercarea de a asigura că Ucraina va putea cumpăra arme americane folosind împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de către Uniunea Europeană, arată POLITICO.

Țările Uniunii Europene au convenit, la summitul Consiliului European din decembrie, asupra finanțării Kievului pentru a face față în războiul cu Rusia și pentru reconstrucția Ucrainei. În continuare, capitalele europene trebuie să decidă condițiile formale ale acestei finanțări, dar această situație implică negocieri tensionate cu Parisul, care încearcă să împiedice trimiterea de fonduri către Washington.

Franța vrea ca Ucraina să cumpere armament din Europa

Președintele francez Emmanuel Macron încearcă să acorde prioritate companiilor europene de apărare pentru a consolida industria de apărare a blocului comunitar, chiar dacă asta înseamnă că Kievul nu va putea achiziționa imediat toate armele de care are nevoie pentru a descuraja forțele rusești. Doar Grecia și Cipru, potrivit mai multor diplomați familiarizați cu negocierile, susțin inițiativa franceză de a limita chema de ajutor militar exclusiv la companiile din Uniunea Europeană.

Germania și Olanda susțin achiziționarea armamentului din SUA

Pe de altă parte, Germania și Olanda, alături de majoritatea țărilor europene, consideră că Ucraina ar trebui să aibă mai multă libertate de a utiliza pachetul financiar al Uniunii Europene pentru finanțarea apărării. Criticii răspund că inițiativa franceză de a introduce un principiu strict de „cumpărare europeană” va lega mâinile Kievului și îi va limita capacitatea de a se apăra împotriva Rusiei.

„Ucraina are nevoie urgentă de echipamente produse în țări terțe, în special sisteme americane de apărare aeriană și interceptoare, muniție și piese de schimb pentru avioanele F-16, precum și arme cu rază lungă de acțiune”, a scris guvernul olandez într-o scrisoare adresată altor țări ale UE.

Comisia Europeană se pregătește să anunțe miercuri, 14 ianuarie, o propunere legislativă de acordare a unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei din partea UE. La summitul din 18-19 decembrie, Consiliul European a decis să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027, din împrumuturile UE contractate pe piețele de capital, garantate din rezervele bugetare ale UE, în cadrul Mecanismului de cooperare consolidată cu Ucraina.

