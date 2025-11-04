Primire inedită a șefului Pentagonului în Seul. Pete Hegseth a salutat garda de onoare dintr-o mașină decapotabilă

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avut parte de o primire regală în Coreea de Sud.

Șeful Pentagonului a fost întâmpinat la Seul de ministrul sud-coreean al apărării, Ahn Gyu, iar cei doi s-au îndreptat apoi spre terenul de paradă din interiorul clădirii Ministerului Apărării Naționale din Yongsan-gu, Seul.

O fanfară militară a interpretat imnurile naționale sud-coreene și americane, în imp ce Hegseth și Ahn au salutat garda de onoare dintr-o mașină decapotabilă.

Presa coreeană scrie că această ceremonie cu onoruri militare simbolizează respectul reciproc și angajamentul față de cooperarea militară a cvelor două țări.

Pete Hegseth a sosit, luni, în Coreea de Sud și a vizitat zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. A fost pentru prima dată în opt ani când un secretar american al apărării a efectuat o astfel de vizită.

Ulterior vizitei, Pete Hegseth a transmis că forțele americane din Coreea de Sud sunt încă concentrate pe descurajarea Coreei de Nord, dar a precizat că nu vor rămâne blocate în baze militare.

Întrebat dacă trupele americane ar putea fi folosite într-un conflict privind Taiwanul sau Marea Chinei de Sud, el a spus, practic, că există „flexibilitate” pentru orice luptă în care Statele Unite ar putea fi nevoite să intervină pentru Coreea de Sud.

Washingtonul își consolidează coordonarea militară în regiunea Indo-Pacifică, iar vizita lui Hegseth la Seul a avut loc imediat după ce Trump a semnat un acord comercial și a aprobat cererea Coreei de Sud de a construi un submarin nuclear într-un șantier naval american.

Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth: „Nu există nicio îndoială în ceea ce privește flexibilitatea pentru situațiile regionale neprevăzute. Forțele noastre rămân pregătite să sprijine eforturile președintelui Trump de a aduce o pace durabilă prin forță.“, a transmis Șeful Pentagonului.

Coreea de Nord a lansat rachete înaintea vizitei lui Hegseth la Panmunjom

Armata sud-coreeană a anunțat că Coreea de Nord a lansat, luni după-amiază, peste 10 rachete de artilerie în apele din largul coastei de vest a Peninsulei Coreene.

Acțiunea a coincis cu o vizită comună a șefilor apărării americani și sud-coreeni în Zona Demilitarizată, sau DMZ, care separă cele două Corei.

Potrivit autoritățile sud-coreene, Coreea de Nord a lansat obuzele de rachetă spre apele din largul Mării Galbene, luni, în jurul orei 16:00.

Rapoartele presei sud-coreene au citat surse militare care au declarat că sistemul de lansare a rachetelor folosit în timpul atacului era probabil un lansator multiplu de rachete de 240 de milimetri, despre care se crede că a fost dezvoltat de Phenian pentru a plasa Seulul în raza de acțiune a țintelor.

Împușcăturile au avut loc chiar înainte ca Hegseth și ministrul sud-coreean al Apărării, Ahn Gyu-back, să viziteze Panmunjom, Zona Comună de Securitate din DMZ.

