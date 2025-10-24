Prima pagină » Știri externe » Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a ordonat desfășurarea portavionului Gerald Ford, crescând drastic numărul navelor în regiunea Americii de Sud

24 oct. 2025, 22:18, Știri externe
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a ordonat desfășurarea portavionului Gerald Ford și a navelor sale de război de sprijin în zona Comandamentului Sudic al SUA, a anunțat Pentagonul, crescând drastic numărul trupelor și aeronavelor în regiunea Americii Latine.

Potrivit Reuters, secretarul Războiului a anunțat vineri ultimul atac major asupra unui vas de traficanți de droguri. Șase oameni suspectați pentru narcoterorism au fost uciși. Între timp, Donald Trump crește dramatic prezența militară a Statelor Unite în Marea Caraibilor.

Trump îl acuză pe Maduro pentru „narcoterorism” și pune o recompensă de 50 milioane $ pe capul său

Forța navală americană este alcătuită din opt vase, un submarin nuclear și aeronavele F-35. Desfășurarea portavionului USS Gerald Ford marchează o escaladare a tensiunilor dintre SUA și Veneuzela.  Administrația Trump acuză regimul condus de Nicolas Maduro pentru că adăpostește narcoteroriști care fac trafic de droguri pe teritoriul SUA.

În august, Washington a anunțat că oferă o recompensă de 50 milioane de dolari pentru oricine reușește să dezvăluie informații care să ducă la arestarea lui Maduro. Dictatorul de la Caracas a negat acuzațiile și susține că SUA încearcă să orchestreze înlăturarea sa. Tensiunile au luat amploare și cu Columbia, stat învecinat cu Venezuela. Trump l-a acuzat pe președintele columbian Gustavo Petro pentru că este „liderul unui cartel de droguri” și un „băiat rău”. Pedro a considerat afirmațiile lui Trump ca fiind „ofensatoare”.

Este cea mai mare demonstrație de forțe militare ale SUA în regiunea Americii de Sud de la 1989 încoace

Este cea mai mare demonstrație de forță militară de când președintele George H.W.Bush (republican)  a invadat și bombardat Panama în anul 1989, cu scopul înlăturării de la conducere pe liderul militar Manuel Noriega, care era căutat de autoritățile SUA pentru trafic de droguri și fraude.

Operațiunea „Just Cause” a fost primul succes militar al administrației  Bush înainte de Războiul din Golf (1991). Forțele de apărare ale Panamei au fost desființate,  Noriega a fost arestat și condamnat pentru 40 de ani, dar a stat la închisoare numai 17 ani.

Guillermo Endara a devenit noul președinte al Panamei, iar treptat, capitala țării, Panama City, a devenit unul dintre cele mai dezvoltare orașe sud-americane.  Noriega a făcut închisoare în SUA, Franța și în Panama. În 2012 a fost diagnosticat cu tumoare pe creier. A murit pe 29 mai 2017, la 83 de ani.

