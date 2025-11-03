Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a vizitat, luni, zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, relatează The Independent.

Oficialul a început, astăzi, o vizită de două zile în Coreea de Sud, pentru discuții pe teme de securitate, a anunțat Ministerul Apărării din Coreea de Sud. Potrivit sursei citate, aceasta este prima vizită de acest gen, efectuată de un secretar al apărării al Statelor Unite în ultimii opt ani.

Hegseth a aterizat în zona de frontieră cu un elicopter al armatei americane. Șeful Pentagonului și ministrul sud-coreean al Apărării, Ahn Gyu-back, au primit apoi o informare din partea oficialilor militari la Postul de Observație Ouellette, un loc din apropierea liniei de frontieră pe care foști președinți americani, inclusiv Donald Trump în timpul primului său mandat, l-au vizitat pentru a privi peste graniță în Coreea de Nord și a se întâlni cu soldați americani.

Hegseth și Ahn au vizitat, de asemenea, satul de frontieră Panmunjom, unde a fost semnat un armistițiu pentru a întrerupe războiul din Coreea din 1950-1953. Ministerul Apărării din Coreea de Sud a declarat că vizita „a reafirmat poziția fermă de apărare combinată și cooperarea strânsă” dintre aliați.

Cei doi oficiali, care s-au întâlnit și sâmbătă la o reuniune a miniștrilor apărării din Malaezia, vor participa, marți, la discuțiile anuale pe tema apărării ale aliaților, care vor avea loc la Seul.

Discuțiile sunt așteptate să acopere chestiuni cheie ale alianței, inclusiv angajamentul Coreei de Sud de a crește cheltuielile pentru apărare și implementarea unui acord de transfer al controlului, pe timp de război, asupra forțelor aliate către un comandament binațional, condus de un general sud-coreean cu un adjunct american.

De asemenea, la Seul există îngrijorări că administrația Trump ar putea cere plăți mult mai mari către Coreea de Sud pentru prezența militară americană în țară sau, eventual, ar putea reduce amprenta militară a Americii pentru a se concentra mai mult asupra Chinei.

Presa internațională scrie că Washingtonul are în vedere flexibilizarea rolului celor 28.500 de soldați americani din Coreea de Sud, cu scopul de a menține echilibrul de putere în Asia, pe fondul îngrijorărilor legate de activitățile chineze în Marea Chinei de Sud și în jurul Taiwanului.

Vizita lui Hegseth are loc la câteva zile după ce Trump a călătorit în Coreea de Sud pentru întâlniri cu lideri mondiali, inclusiv președintele sud-coreean Lee Jae Myung și președintele chinez Xi Jinping.

