Primul premier al lui Putin dezvăluie momentul în care a înțeles cine este cu adevărat liderul rus. Kasianov: „Nu a vrut să mai renunțe la control”

Mihail Kasianov, primul premier al lui Vladimir Putin, a afirmat, la Digi24, că liderul de la Kremlin părea inițial un susținător al democrației și economiei de piață. Fostul oficial rus spune însă că adevărata schimbare a devenit evidentă în 2003, când Putin „nu a vrut să mai renunțe la control”.

Mihail Kasianov, primul premier al lui Vladimir Putin, a vorbit într-un interviu acordat pentru Digi24 despre transformarea liderului de la Kremlin și despre momentul în care și-a dat seama că Putin nu era omul pe care îl credea la începutul anilor 2000.

Fostul oficial rus, devenit între timp unul dintre cei mai cunoscuți opozanți ai Kremlinului și aflat în exil, susține că, în perioada în care Boris Elțîn se pregătea să părăsească puterea, majoritatea rușilor vedeau în Vladimir Putin un posibil continuator al reformelor democratice și al economiei de piață.

„Putin părea să fie acea persoană. El își demonstra devotamentul față de principiile democratice și economia de piață, iar președintele Elțîn tocmai îl menționase ca potențial succesor al său”, a declarat Kasianov.

Acesta a explicat că inclusiv el a crezut că Putin va conduce Rusia într-o direcție democratică și modernă.

„La acea vreme, cu toții credeam că va avea mult succes. De aceea am acceptat propunerea domnului Putin de a lucra cu el”, a afirmat fostul premier rus.

„Realitatea a devenit evidentă în 2003”

Mihail Kasianov spune că ruptura dintre el și Vladimir Putin a început să apară după doar câțiva ani de guvernare, pe fondul unor dispute privind reformele interne și relația cu mediul de afaceri.

„Realitatea a devenit evidentă în 2003, când am avut deja dezacorduri publice cu el privind diferite politici”, a declarat fostul oficial rus.

Kasianov susține că încerca să reducă influența și controlul statului asupra societății și economiei, însă Putin s-a opus acestor măsuri.

„Eu doream să reduc multe dintre funcțiile de control ale guvernului asupra societății, de control al afacerilor etc. Domnul Putin nu a vrut să renunțe la acest control”, a spus acesta.

Potrivit fostului premier, divergențele dintre cei doi s-au accentuat și în ceea ce privește relația cu Ucraina.

„Putin nu s-a mulțumit doar cu faptul că am tratat Ucraina pe picior de egalitate în negocierile pe care le-am purtat cu ei și că am oferit condiții foarte bune pentru comerț”, a explicat Kasianov.

Putin și presiunile asupra mediului de afaceri

Fostul premier rus afirmă că anul 2003 a reprezentat și momentul în care Kremlinul a început să exercite presiuni tot mai mari asupra mediului de afaceri.

„Domnul Putin a început să exercite presiuni asupra mediului de afaceri încă din 2003. Acesta a fost, de asemenea, un motiv de dezacord public cu el”, a mai declarat Kasianov.

Mihail Kasianov a ocupat funcția de prim-ministru între 2000 și 2004, fiind unul dintre cei mai importanți membri ai primei administrații Putin. După plecarea din guvern, el a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai liderului de la Kremlin și o figură importantă a opoziției ruse.

