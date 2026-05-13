Prima pagină » Știri externe » Primul premier al lui Putin dezvăluie momentul în care a înțeles cine este cu adevărat liderul rus. Kasianov: „Nu a vrut să mai renunțe la control”

Primul premier al lui Putin dezvăluie momentul în care a înțeles cine este cu adevărat liderul rus. Kasianov: „Nu a vrut să mai renunțe la control”

Mihai Tănase
Primul premier al lui Putin dezvăluie momentul în care a înțeles cine este cu adevărat liderul rus. Kasianov:
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Mihail Kasianov, primul premier al lui Vladimir Putin, a afirmat, la Digi24, că liderul de la Kremlin părea inițial un susținător al democrației și economiei de piață. Fostul oficial rus spune însă că adevărata schimbare a devenit evidentă în 2003, când Putin „nu a vrut să mai renunțe la control”.

Mihail Kasianov, primul premier al lui Vladimir Putin, a vorbit într-un interviu acordat pentru Digi24 despre transformarea liderului de la Kremlin și despre momentul în care și-a dat seama că Putin nu era omul pe care îl credea la începutul anilor 2000.

Mihail Kasianov, primul premier al lui Vladimir Putin - Foto: Profimedia images

Mihail Kasianov, primul premier al lui Vladimir Putin – Foto: Profimedia images

Fostul oficial rus, devenit între timp unul dintre cei mai cunoscuți opozanți ai Kremlinului și aflat în exil, susține că, în perioada în care Boris Elțîn se pregătea să părăsească puterea, majoritatea rușilor vedeau în Vladimir Putin un posibil continuator al reformelor democratice și al economiei de piață.

„Putin părea să fie acea persoană. El își demonstra devotamentul față de principiile democratice și economia de piață, iar președintele Elțîn tocmai îl menționase ca potențial succesor al său”, a declarat Kasianov.

Acesta a explicat că inclusiv el a crezut că Putin va conduce Rusia într-o direcție democratică și modernă.

„La acea vreme, cu toții credeam că va avea mult succes. De aceea am acceptat propunerea domnului Putin de a lucra cu el”, a afirmat fostul premier rus.

„Realitatea a devenit evidentă în 2003”

Mihail Kasianov spune că ruptura dintre el și Vladimir Putin a început să apară după doar câțiva ani de guvernare, pe fondul unor dispute privind reformele interne și relația cu mediul de afaceri.

„Realitatea a devenit evidentă în 2003, când am avut deja dezacorduri publice cu el privind diferite politici”, a declarat fostul oficial rus.

Vladimir Putin - Foto: Mediafax foto

Vladimir Putin – Foto: Mediafax foto

Kasianov susține că încerca să reducă influența și controlul statului asupra societății și economiei, însă Putin s-a opus acestor măsuri.

„Eu doream să reduc multe dintre funcțiile de control ale guvernului asupra societății, de control al afacerilor etc. Domnul Putin nu a vrut să renunțe la acest control”, a spus acesta.

Potrivit fostului premier, divergențele dintre cei doi s-au accentuat și în ceea ce privește relația cu Ucraina.

„Putin nu s-a mulțumit doar cu faptul că am tratat Ucraina pe picior de egalitate în negocierile pe care le-am purtat cu ei și că am oferit condiții foarte bune pentru comerț”, a explicat Kasianov.

Putin și presiunile asupra mediului de afaceri

Fostul premier rus afirmă că anul 2003 a reprezentat și momentul în care Kremlinul a început să exercite presiuni tot mai mari asupra mediului de afaceri.

„Domnul Putin a început să exercite presiuni asupra mediului de afaceri încă din 2003. Acesta a fost, de asemenea, un motiv de dezacord public cu el”, a mai declarat Kasianov.

Mihail Kasianov a ocupat funcția de prim-ministru între 2000 și 2004, fiind unul dintre cei mai importanți membri ai primei administrații Putin. După plecarea din guvern, el a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai liderului de la Kremlin și o figură importantă a opoziției ruse.

Recomandarea autorului

Interviu-eveniment! Fosta purtătoare de cuvânt a lui Zelenski îl atacă dur pe liderul de la Kiev, într-un interviu pentru Tucker Carlson: „Este isteric și fără empatie/ Un obstacol în calea păcii”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce le transmite Zelenski ucrainenilor înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan
12:35
Ce le transmite Zelenski ucrainenilor înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan
SCANDALOS Scandal pe vasele de croazieră din SUA. Zeci de angajați, inclusiv de pe nave Disney, deportați într-o anchetă privind pornografia infantilă
12:19
Scandal pe vasele de croazieră din SUA. Zeci de angajați, inclusiv de pe nave Disney, deportați într-o anchetă privind pornografia infantilă
CONTROVERSĂ Marco Rubio pleacă în China într-un trening identic cu cel purtat de Maduro în momentul capturării sale. Cum s-a pozat secretarul de stat la bordul Air Force One
11:50
Marco Rubio pleacă în China într-un trening identic cu cel purtat de Maduro în momentul capturării sale. Cum s-a pozat secretarul de stat la bordul Air Force One
CONTROVERSĂ Șeful FDA a demisionat după scandalurile privind vaccinurile și avortul. Trump: „Marty Makary este un tip grozav, dar va trece la altceva”
11:48
Șeful FDA a demisionat după scandalurile privind vaccinurile și avortul. Trump: „Marty Makary este un tip grozav, dar va trece la altceva”
RĂZBOI Paradoxul conflictului dintre SUA și Iran. Statele blocate într-un impas care nu este nici pace, nici război
11:42
Paradoxul conflictului dintre SUA și Iran. Statele blocate într-un impas care nu este nici pace, nici război
Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Digi24
Țara europeană care a introdus „taxa zgârcitului” în restaurante
Cancan.ro
Cazul lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, se complică. Ce ar fi la mijloc, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Un influencer susține că raportul Oanei Gheorghiu despre reforma companiilor de stat ar fi fost realizat cu AI
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Click
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Digi24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Cancan.ro
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă! Suma este gigantică
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit un youtuber într-o hală uriașă din Europa a surprins internetul
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
De ce creierul tău inventează povești ca să scape de incertitudine?
REACȚIE Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
13:45
Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
FLASH NEWS România, în centrul atenției în presa maghiară: „La vecini se întâmplă ceva grav”/„În plină criză guvernamentală, inflația a luat-o razna în România”
13:44
România, în centrul atenției în presa maghiară: „La vecini se întâmplă ceva grav”/„În plină criză guvernamentală, inflația a luat-o razna în România”
FLASH NEWS Summitul B9. Volodimir Zelenski a ajuns în România. Este însoțit de soția lui, Olena
13:40
Summitul B9. Volodimir Zelenski a ajuns în România. Este însoțit de soția lui, Olena
ULTIMA ORĂ A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter
13:37
A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter
FLASH NEWS Claudiu Năsui: Creșterea taxelor a fost un dezastru pentru România. Rezultatul era complet previzibil
13:36
Claudiu Năsui: Creșterea taxelor a fost un dezastru pentru România. Rezultatul era complet previzibil
APĂRARE Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm la Summitul B9: „De securitatea Ucrainei și a Moldovei depinde securitatea noastră”
13:04
Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm la Summitul B9: „De securitatea Ucrainei și a Moldovei depinde securitatea noastră”

Cele mai noi

Trimite acest link pe