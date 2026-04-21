100 de ani de la nașterea reginei Elizabeth a II-a. Ce omagiu i-a adus regele Charles mamei sale

100 de ani de la nașterea reginei Elizabeth a II-a. Ce omagiu i-a adus regele Charles mamei sale

„Dumnezeu să te binecuvânteze, dragă mamă. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile și în rugăciunile noastre”. 

Regele Charles al III-lea al Regatului Unit i-a adus un omagiu special mamei sale, regina Elizabeth a II-a, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la nașterea sa.

Regina a decedat pe 8 septembrie 2022, la 96 de ani, la Castelul Balmoral din Scoția. Ea a domnit 70 de ani (a doua cea mai lungă domnie a unui monarh din istorie, după Ludovic al XIV-lea al Franței).

Elizabeth a II-a: Scurtă biografie

Elizabeth a II-a s-a născut în Mayfair, Londra, pe 21 aprilie 1926, ca fiică a regelui George al VI-lea și a reginei Elizabeth Marguerite Bowes-Lyon. În 1947, s-a căsătorit cu prințul Philip, ducele de Edinburgh și și-a început domnia pe 2 iunie 1953.

A dat naștere a patru copii: viitorul rege Charles al III-lea, fost prinț de Wales, prințesa Anne, prințul repudiat și căzut în dizgrație Andrew Mountbatten-Windsor și prințul Edward, duce de Edinburgh. Prințul Philip a decedat în 2021.

Ea a fost regina a 32 de state suverane la începutul domniei, marcată de declinul Imperiului Britanic în urma decolonizării Africii, Problema Irlandeză, Războiul Rece, concertele formației The Beatles, aderarea la UE, Brexit-ul, războiul cu terorismul, crizele financiare și pandemia de coronavirus.

A  fost monarhul britanic care a vizitat cele mai multe țări, vizitând inclusiv China, Rusia și Irlanda. A întâlnit 5 papi și 14 președinți americani.

În îndelungata sa domnie a celebrat jubileurile de argint, aur, diamant și platinum, dar și ani devastatori, precum divorțul fiului ei de prințesa Diana, urmată de tragica ei moarte în 1997.

Pentru familia regală britanică, ultimii ani de domnie ai reginei au fost de scandaluri mediatice. Primul a fost stârnit de prințul Harry de Sussex, nepotul reginei, care a luat-o în căsătorie pe fosta actriță americană Meghan Markle. Relațiile prințului cu familia regală s-au deteriorat din 2018.

Al doilea scandal a izbucnit când s-a aflat că prințul Andrew a avut legături cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein. Regina a fost nevoită să-i retragă privilegiile fiului ei.

