Problemele se țin lanț la Luvru. O galerie a muzeului a fost închisă ca măsură de precauție. De ce se tem autoritățile

O galerie a Muzeului Luvru a fost închisă publicului, luni, din cauza stării „fragile” a clădirii muzeului parizian, relatează BFMTV.

Este vorba despre „aripa de sud a patrulaterei Sully”, care „a fost supusă unei monitorizări speciale timp de mai mulți ani”, potrivit unui comunicat al muzeului parizian.

Conform sursei citate, „pe parcursul acestor investigații, galeria Campana, situată la primul etaj al aripii de sud, va fi închisă publicului ca măsură de precauție.” Galeria cuprinde nouă încăperi.

Această închidere este rezultatul unui raport depus vinerea aceasta de o firmă de consultanță tehnică care a alertat instituția culturală. Administrația Muzeului Luvru este îngrijorată de „fragilitatea deosebită a anumitor grinzi care susțin podelele de la etajul al doilea al aripii de sud”. Prin urmare, 65 de angajați ai muzeului „își vor părăsi birourile în următoarele trei zile”.

În ianuarie anul trecut, Emmanuel Macron a prezentat un plan numit „Noua Renaștere a Luvrului”, care pledează pentru un muzeu „restaurat și extins”. Potrivit Muzeului Luvru, acest proiect prioritizează „restaurarea, modernizarea tehnică și revitalizarea” aripii Sully, precum și mutarea Mona Lisei într-o încăpere nouă.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Paza de la Luvru este inexistentă chiar și după „jaful secolului“. Cum au reușit doi adolescenți belgieni să-și agațe portretul lângă Mona Lisa

Jaful de la Luvru: Cine este „detectivul” misterios și elegant, fotografiat lângă polițiști în ziua spargerii. Imaginea lui a făcut înconjurul lumii