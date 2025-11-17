Prima pagină » Știri externe » Problemele se țin lanț la Luvru. O galerie a muzeului a fost închisă ca măsură de precauție. De ce se tem autoritățile

Problemele se țin lanț la Luvru. O galerie a muzeului a fost închisă ca măsură de precauție. De ce se tem autoritățile

17 nov. 2025, 18:29, Știri externe
Problemele se țin lanț la Luvru. O galerie a muzeului a fost închisă ca măsură de precauție. De ce se tem autoritățile

O galerie a Muzeului Luvru a fost închisă publicului, luni, din cauza stării „fragile” a clădirii muzeului parizian, relatează BFMTV.

Este vorba despre „aripa de sud a patrulaterei Sully”, care „a fost supusă unei monitorizări speciale timp de mai mulți ani”, potrivit unui comunicat al muzeului parizian.

Conform sursei citate, „pe parcursul acestor investigații, galeria Campana, situată la primul etaj al aripii de sud, va fi închisă publicului ca măsură de precauție.” Galeria cuprinde nouă încăperi.

Această închidere este rezultatul unui raport depus vinerea aceasta de o firmă de consultanță tehnică care a alertat instituția culturală. Administrația Muzeului Luvru este îngrijorată de „fragilitatea deosebită a anumitor grinzi care susțin podelele de la etajul al doilea al aripii de sud”. Prin urmare, 65 de angajați ai muzeului „își vor părăsi birourile în următoarele trei zile”.

În ianuarie anul trecut, Emmanuel Macron a prezentat un plan numit „Noua Renaștere a Luvrului”, care pledează pentru un muzeu „restaurat și extins”. Potrivit Muzeului Luvru, acest proiect prioritizează „restaurarea, modernizarea tehnică și revitalizarea” aripii Sully, precum și mutarea Mona Lisei într-o încăpere nouă.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Paza de la Luvru este inexistentă chiar și după „jaful secolului“. Cum au reușit doi adolescenți belgieni să-și agațe portretul lângă Mona Lisa

Jaful de la Luvru: Cine este „detectivul” misterios și elegant, fotografiat lângă polițiști în ziua spargerii. Imaginea lui a făcut înconjurul lumii

Citește și

Sondaj zdrobitor în Ungaria: aproape unanimitate pe tema războiului din Ucraina. 91% din alegătorii lui Orban nu vor să audă de chemarea în Armată
18:48
Sondaj zdrobitor în Ungaria: aproape unanimitate pe tema războiului din Ucraina. 91% din alegătorii lui Orban nu vor să audă de chemarea în Armată
EXTERNE Mike Pompeo, liderul republican abandonat de Donald Trump, produce arme pentru Ucraina. A fost șeful CIA și secretar de stat al SUA
18:08
Mike Pompeo, liderul republican abandonat de Donald Trump, produce arme pentru Ucraina. A fost șeful CIA și secretar de stat al SUA
EXTERNE Co-fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, a întrerupt un interviu după 48 de secunde din cauza unei întrebări despre cine a creat enciclopedia online
16:20
Co-fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, a întrerupt un interviu după 48 de secunde din cauza unei întrebări despre cine a creat enciclopedia online
EXTERNE Paza de la Luvru este inexistentă chiar și după „jaful secolului“. Cum au reușit doi adolescenți belgieni să-și agațe portretul lângă Mona Lisa
15:29
Paza de la Luvru este inexistentă chiar și după „jaful secolului“. Cum au reușit doi adolescenți belgieni să-și agațe portretul lângă Mona Lisa
EXTERNE Anunț istoric în Asia. Un fost premier a fost condamnat la moarte pentru crime împotriva umanității
14:41
Anunț istoric în Asia. Un fost premier a fost condamnat la moarte pentru crime împotriva umanității
EXTERNE În Polonia, persoane necunoscute au detonat calea ferată pe care se transferă armament în Ucraina. Tusk vorbește despre un act de sabotaj
14:40
În Polonia, persoane necunoscute au detonat calea ferată pe care se transferă armament în Ucraina. Tusk vorbește despre un act de sabotaj
Mediafax
Încă o localitate evacuată din cauza navei cu GPL lovite de o dronă, pe Dunăre. Declarațiile de ultimă oră sunt îngrijorătoare
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Cancan.ro
Cristina Șișcanu l-a DETRONAT pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează lunar
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
„L-am căutat în propriul său iad”. „Pipo”, baronul drogurilor care și-a înscenat moartea pentru a scăpa de arestare, capturat în Europa
Mediafax
Ce a prezis Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: un eveniment „catastrofal”
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Cancan.ro
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme ambulanța! Avem detalii revoltătoare după cinci ani de anchetă
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Descopera.ro
A fost sau nu marele scriitor Mihail Sadoveanu „vândut” comuniștilor? „Pe de-o parte este amuzant”
AI AFLAT! Marele REGRET al lui Ion Cristoiu, la 77 de ani: ”Nu aș mai face deloc!”
18:49
Marele REGRET al lui Ion Cristoiu, la 77 de ani: ”Nu aș mai face deloc!”
ECONOMIE Ministrul Energiei anunță controale în benzinării după scumpirile artificiale. „Nu există niciun motiv pentru care prețurile la pompă să crească”
18:49
Ministrul Energiei anunță controale în benzinării după scumpirile artificiale. „Nu există niciun motiv pentru care prețurile la pompă să crească”
FOTO-VIDEO Revoltă la Ceatalchioi. Oamenii nu vor să-și părăsească casele, în ciuda pericolului de explozie a navei lovite de drona rusească: „Mor, mor, nu mor, nu mor! Când s-a bubuit, am stat lângă perete și m-am închinat”
18:30
Revoltă la Ceatalchioi. Oamenii nu vor să-și părăsească casele, în ciuda pericolului de explozie a navei lovite de drona rusească: „Mor, mor, nu mor, nu mor! Când s-a bubuit, am stat lângă perete și m-am închinat”
SPORT Dorinel Munteanu, devastator cu tricolorii după 1-3 cu Bosnia: „Trebuia să le arătăm pe teren că țiganii sunt mai buni”
18:09
Dorinel Munteanu, devastator cu tricolorii după 1-3 cu Bosnia: „Trebuia să le arătăm pe teren că țiganii sunt mai buni”
ULTIMA ORĂ Anunț despre cel mai dificil lot al Autostrăzii Unirii. Ministrul Transporturilor: „Proiect de o complexitate tehnică ridicată”
17:35
Anunț despre cel mai dificil lot al Autostrăzii Unirii. Ministrul Transporturilor: „Proiect de o complexitate tehnică ridicată”
SCANDAL Mitică Dragomir a cerut ordin de protecție împotriva protestatarului Marian Ceaușescu. Conflictul dintre cei doi durează de ani de zile
17:26
Mitică Dragomir a cerut ordin de protecție împotriva protestatarului Marian Ceaușescu. Conflictul dintre cei doi durează de ani de zile