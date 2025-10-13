Un miting inedit a avut loc duminică, 12 octombrie, în Portland, Statele Unite ale Americii, unde sute de oameni dezbrăcați și pe biciclete s-au adunat în fața sediului ICE, pentru a-și manifesta nemulțumirea față de expulzarea imigranților ilegali.

Sute de persoane dezbrăcate, s-au strâns în fața sediului ICE din Portland, pe o ploaie torențială, pentru a protesta împotriva deportării migranților ilegali. Participanții, mulți dintre ei pe biciclete, au adus pancarte și au fluturat steagul Palestinei.

Protestatarii, revoltați de ultimul anunț al lui Donald Trump

Manifestanții și-au manifestat nemulțumirea față de planul președintelui Donald Trump de a trimite militari din Garda Națională în Portland.

Administrația Trump a transmis, recent, că militarii din cadrul Gărzii Naționale vor fi trimiși în mai multe orașe din Statele Unite pentru a ajuta la combaterea criminalității, înăbușirea protestelor și protejarea sediilor ICE. Criticii s-au împotrivit vehement acestei măsuri, pe care au numit-o un periculos abuz de putere.

Vremea friguroasă de toamnă și ploaia torențială nu i-a împiedicat pe protestatarii goi să traverseze orașul, în cadrul „Zilei Bicicliștilor Dezbrăcați”, un eveniment care are loc de obicei o noapte pe an, vara, pentru a protesta împotriva autoturismelor care folosesc combustibili poluanți.

Anunțul liderului de la Casa Albă

În statul Oregon, unde are loc protestul, nuditatea este protejată de lege, în cadrul demonstrațiilor publice, prin dreptul libertății de exprimare.

Protestul bicicliștilor goi a fost face parte dintr-o serie de manifestații, generate de discursul președintelui Trump, care a anunțat că va trimite Garda Națională la Portland. În discursul din 27 septembrie, liderului de la Casa Albă a anunțat că va trimite militari ai Gărzii Naționale pentru a se ocupa de „teroriștii din interior” și că va proteja centrul de Imigrare și Control Vamal al SUA.