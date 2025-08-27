PROTEST la Ambasada Republicii Moldova de la Moscova. Manifestanții cer creșterea numărului de secții de vot

Un grup de manifestanți a protestat în fața ambasadei Republicii Moldova de la Moscova, pentru creșterea numărului de secții de vot în Rusia. Imaginile video, postate de Agenția rusă de presă TASS, surprind mai multe persoane cu pancarte scrise în limba rusă. „Să votăm!”, scrie pe o pancartă.

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a decis organizarea a 301 secții de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dintre acestea, numai două sunt în Rusia, fapt criticat de Moscova.

De asemenea, CEC a decis organizarea a 12 secţii de votare la alegerile parlamentare pentru cetăţenii cu drept de vot din localităţile din Transnistria.

În condiţiile în care se estimează că în jur de un milion de moldoveni sunt plecaţi la muncă sau studii în străinătate, cele mai multe secţii de vot din diaspora sunt în Italia – 75, urmată de Germania (36), Franţa (26), Marea Britanie (24), în timp ce în România vor fi deschise 23 de secţii de vot.

Foto – Video: TASS

AUTORUL RECOMANDĂ: