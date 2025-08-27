VOLODIMIR Zelenski o felicită pe Maia Sandu, de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Numai împreună, într-o Europă unită”

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a transmis miercuri, 27 august, un mesaj cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova în care a transmis urări de bine președintei Maia Sandu și cetățenilor din țara vecină.

Zelenski și-a exprimat solidaritatea față de poporul din Republica Moldova și a subliniat că: „numai împreună, într-o Europă unită, putem asigura o securitate fiabilă și o viață decentă pentru toți cetățenii noștri„.

„Transmit sincere urări președintelui Maia Sandu și poporului Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenței. Prețuim foarte mult cooperarea strânsă dintre țările noastre. Regiunea noastră este profund interconectată și împreună trebuie să ne protejăm cetățenii, statele și independența. Exact asta facem și noi. Și ne amintim: Numai împreună, într-o Europă unită, putem asigura o securitate fiabilă și o viață decentă pentru toți cetățenii noștri.”, a transmis Volodimit Zelenski.

Aderarea Republicii Moldova la U.E., un moment controversat

Atât Republica Moldova cât şi Ucraina şi-au lansat aproape concomitent demersurile pentru aderarea la Uniunea Europeană, la scurt timp după ce Rusia a declanșat conflictul armat pe teritoriul ucrainean, în 2022.

La sfârşitul lui 2024, ambele ţări au primit undă verde pentru demararea negocierilor de aderare la UE, preconizate a dura până în 2030.

Momentul exact al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, situație care ar însemna deschiderea unui „cluster” de negociere, rămâne unul controversat.

Oficialii şi diplomaţii UE au declarat, pentru POLITICO, în urmă cu aproximativ două luni, că blocul european ia în considerare accelerarea procesului de aderare a Moldovei prin deschiderea unui cluster de negociere înainte de alegerile din septembrie, pentru a stimula tabăra pro-UE. Însă Ucraina şi mulţi dintre aliaţii săi s-au exprimat împotriva acestei decizii.

FOTO: Profimedia

