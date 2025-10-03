Statele Unite, în a treia zi de BLOCAJ instituțional. La ce se așteaptă autoritățile americane

Statele Unite au intrat vineri în cea de-a treia zi de blocaj instituțional, după ce Senatul nu a reușit să ajungă la un acord referitor la proiectul de lege privind bugetul federal.

Senatorii s-au întrunit joi pentru a încerca să găsească o soluție, însă propunerile nu au ajuns la vot, aceasta deoarece joi s-a sărbătorit Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul iudaic, amintește Al Jazeera.

Următorul vot este programat pentru vineri, dar șansele de succes par slabe. Liderul majorității din Senat, John Thune, a declarat presei că un vot în weekend este „puțin probabil”, ceea ce înseamnă că glocajul va continua probabil și săptămâna viitoare.

Atât proiectelul de lege privind cheltuielile propus de republicani, cât și cel al democraților, nu au reușit să atingă pragul de 60 din 100 de voturi pentru a fi adoptate, deoarece senatorii continuă să voteze în mare parte împotriva liniilor de partid, notează sursa citată.

Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, a declarat pentru CBS News că în Camera Reprezentanților se lucrează la un nou proiect de lege care să fie prezentat Senatului.

„Camera Reprezentanților revine săptămâna viitoare, sperăm că ne vor trimite ceva la care să lucrăm”, a spus el într-un interviu acordat presei americane.

SUA se confruntă cu un blocaj instituțional

Statele Unite se confruntă, începând de miercuri, cu un blocaj instituțional, cauzat de faptul că democrații și republicanii din Congresul american nu au reușit să se pună de acord în ceea ce privește proiectul de buget.

În acest context, Administrația de la Washington se va confrunta cu o serie de probleme grave, cauzate de această situație, însă ea nu e o premieră în SUA. Dar ce ar putea însemna acest lucru pentru economia și societatea americană?

Încă de marți, președintele Donald Trump a avertizat că primii afectați ar putea fi angajații federali. De altfel, liderul de la Casa Albă a avertizat că această situație ar putea duce la disponibilizarea unui număr mare de angajați guvernamentali.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump avertizează că vor fi DISPONIBILIZĂRI masive în cazul blocajului instituțional /„Doar din cauza politicienilor din Partidul Democrat”

Administrația Trump OPREȘTE finanțarea mai multor proiecte importante pentru Partidul Democrat în cadrul blocajului instituțional din SUA

Sursa foto: Shutterstock